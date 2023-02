Oroscopo Paolo Fox del giorno, sabato 4 febbraio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 4 febbraio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ancora un po’ di prudenza con il danaro, questa seconda metà di gennaio non consente di fare il passo più lungo della gamba nelle questioni di carattere economico per colpa della quadratura di Mercurio. Hai voglia di concretezza e probabilmente indulgerai in tante piccole concessioni, anche futili, questo perché vuoi vivere con più leggerezza, sei stanco di caricarti di responsabilità che non sono solo tue. Per l’amore, sei motivato e bisogna aggiungere che Venere tra qualche giorno sarà nel tuo segno zodiacale. Coltiva le nuove amicizie: le persone sole possono contare su incontri interessanti e la serata sarà promettente.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Mercurio positivo, Venere eccellente, Giove fortunato; vuoi costruire qualcosa che richieda un impegno notevole? Questo è il periodo giusto. Anche per l’amore puoi chiarire ciò che desideri, Venere è favorevole e gestire le emozioni sarà semplice, entro giovedì potrai far pace con una persona con cui magari hai discusso tra giovedì e venerdì della scorsa settimana. Con la Bilancia attenzione che l’apparenza non prevalga sulla concretezza, con i Gemelli alle parole di troppo. Sei single? È il momento giusto per guardarti attorno: avrai più contatti e persone da incontrare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

C’è agitazione perché devi fare tante cose e il tempo stringe, non è facile programmare le giornate quando ci sono troppi impedimenti o imprevisti. Ci vorrebbe solo un po’ più di serenità in famiglia e in amore, fino al 20 febbraio sarebbe il caso di farsi scivolare addosso le provocazioni. Devi evitare di superare una certa soglia di sopportazione, non sembri comprensivo al momento: da qualche tempo c’è una persona che ti infastidisce e sono circa dieci giorni che in famiglia nascono problematiche, trovare un compromesso non sarà facile. Alcune preoccupazioni riguardanti il lavoro potrebbero ricadere nella vita di coppia con tutte le conseguenze possibili e immaginabili.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Possiamo dire che la partenza di questa nuova settimana non è stata eccellente e anche oggi dovrai cercare di farti scivolare le cose addosso. Se ti interessa portare avanti un colloquio, un discorso, una prova, meglio agire da domani pomeriggio; è importante parlare solo se necessario, rischi di dire qualche frase di troppo. Anche per quanto riguarda l’amore, questa sera bisogna stare attenti, bene essere più comprensivi e tolleranti. Questa Luna è in aspetto interessante ma ti rende un po’ troppo esigente in qualsiasi tipo di rapporto. Doppia prudenza se hai a che fare con Capricorno e Bilancia.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Libera la tua mente da qualche preoccupazione eccessiva, in particolare se ci sono problemi di soldi o conflitti da risolvere in famiglia. Giove continua a proteggere, scelte da fare importanti entro metà anno; continuo a credere che in questo periodo potrebbe essere più utile arrivare a un accordo piuttosto che mettersi contro tutti. Concentrati sugli obiettivi e sarai vincente! Questa Luna è ottima per l’amore, storie che nascono adesso potrebbero svilupparsi ancora meglio dopo il 20 febbraio. A ogni modo già questa sera potresti lasciarti andare a un abbraccio amoroso in particolare se hai la persona giusta al tuo fianco che in questo periodo potrebbe essere un Sagittario, una Bilancia o un Ariete.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Non permettere che ci siano dissapori per questioni legate al danaro; chi ha dispute in corso o complicazioni tra oggi e venerdì dovrà chiarire molte cose. In questo senso le giornate migliori saranno quelle di mercoledì e giovedì. Venere è sempre opposta, quindi attenzione nei rapporti d’amore, perché a ben guardare il lavoro e le questioni di carattere economico vanno abbastanza bene, ma è un sentimento che lascia a desiderare o non si può vivere al massimo. In questo periodo è più lontana la persona che ami o il tuo desiderio non è pienamente appagato; chi lavora con il partner avrà dubbi nel selezionare le singole competenze. Vivi una storia che è difficile da definire e sarà bene riparlarne a fine mese, avrai le idee più chiare; a breve infatti avrai modo di chiarire quello che è rimasto in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ogni tanto tornano piccole preoccupazioni, non sono pochi quelli che con Giove in opposizione devono mettere a posto contenziosi aperti nel lavoro, questioni di soldi, di casa: non è la giornata giusta per discutere di tanti piccoli e noiosi problemi, anzi potresti essere persino infastidito da qualcosa che non va o dalle troppe chiacchiere che senti in giro.Se vuoi dare più stabilità al tuo amore conta sulle giornate del fine settimana, ma questa sera attenzione alle polemiche che potrebbero nascere in maniera banale. Sotto un cielo così teso, devi pesare molto bene le parole con tutte le persone a cui tieni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il lavoro ti tiene occupato, a volte fin troppo; in questo momento devi cercare spazi per ritrovare un po’ di serenità. Con Venere nuovamente favorevole non bisogna mettere l’amore in secondo piano! Tanti riscopriranno il valore della famiglia anche se l’attività prende sempre troppo tempo e sarebbe opportuno ritagliare spazi per vivere i sentimenti in maniera più serena. Dare più tempo alle persone care è un’esigenza improrogabile, così come confidarsi con persone se c’è una scelta da fare entro metà anno. Riuscirai a risolvere una vecchia questione d’amore con una persona a cui vuoi bene; devi solo essere chiaro e forse riconoscere pubblicamente un tuo errore.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il fine settimana porta consiglio. Entro metà anno sarà possibile fare delle scelte importanti che riguardano il lavoro. Non posso dimenticare che Venere è contraria, quindi metto in guardia le coppie che hanno voluto problemi di recente perché sarà necessario trovare un nuovo equilibrio. Rapporti più complicati con Pesci e Gemelli. Se ci sono dispute di famiglia sarebbe bene rimandare conversazioni spinose a dopo il 20 febbraio. Non tutti i programmi funzionano, di recente c’è stato un ritardo, come se avessi dovuto rinunciare a qualcosa non certo per tua scelta; entro tre mesi sarà bene mettere in chiaro tutto quello che non va.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Devi evitare complicazioni in amore. Il fatto di pensare alle questioni di lavoro dalla mattina alla sera può togliere tempo ai sentimenti. Hai desiderio di emergere, fare vincere una tua ambizione; abbiamo visto che entro maggio sarà possibile raggiungere buoni traguardi, per fortuna oggi non abbiamo più la Luna in opposizione, quindi sarà più facile rasserenarsi, avvicinarsi a una persona con cui ieri c’è stata qualche tensione di troppo. Le coppie che vogliono legalizzare un’unione devono sapere che entro maggio tutto è possibile, un evento, un cambiamento è realizzabile nel giro di pochi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo periodo per te viene prima il dovere e poi il piacere; la cosa teoricamente è lodevole, ma nei fatti se molto agitato, prendi tutto un po’ troppo di petto, ed ecco perché in questo fine settimana dovresti cercare di ritrovare un po’ di serenità interiore. La luna in opposizione porta qualche preoccupazione in più, oppure il desiderio di uscire fuori da certi schemi e vivere meglio il futuro. È probabile che ci sia da rivedere un accordo o un progetto entro i prossimi quattro mesi, questo preoccupa soprattutto se hai un lavoro a scadenza o un contratto che deve essere rinnovato. Sai che detesti fare sempre le solite cose, stai cercando di portare avanti nuove iniziative e idee, ma tutto va un po’ troppo al rallentatore per i tuoi gusti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Hai e avrai la capacità di superare ogni difficoltà con grande coraggio. In questo momento dovresti notare che molte cose stanno cambiando nella tua vita, complice l’ingresso di Venere nel tuo segno. Così non è escluso che entro pochi mesi vecchie storie si concludano a favore di nuove e importanti relazioni. O che tu sia pronto a fare una scelta di lavoro importanti, a breve cambieranno accordi magari per volontà o mancanza di stimoli. In amore questo è un periodo di emozioni che valgono; se c’è stata una chiusura è possibile vivere una nuova storia, continuo a credere che entro primavera arriveranno conferme, anche se molto dipende anche dal tuo atteggiamento che non deve essere più fatalista o rivolto al passato. Se lo desideri puoi riprendere le redini della tua vita in mano!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.