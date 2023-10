Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 28 ottobre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 28 ottobre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La mattinata porta incertezza. Novità nel lavoro, un programma si rivelerà impegnativo. Non strafare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Situazione importante per l’amore. Qualcuno ti farà innervosire in serata: preparati a non dargli corda.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Arriva una situazione conflittuale: al mattino sei vittima di alcune perplessità. Mangia leggero.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ una situazione strana e delicata per i soldi, quindi fai attenzione alle spese. Serata passionale.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi sei piuttosto agitato. In famiglia qualcuno è contro di te? Fatti scivolare le cose addosso.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Luna ottima per i rapporti interpersonali, attenzione solo alle questioni di lavoro rimaste in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Al mattino arrivano momenti di tensione, nel pomeriggio ripresa e miglioramento generale.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Buone notizie per coloro che hanno un’attività in proprio. La serata, però, è stancante.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Belle novità fanno ben sperare per il prossimo futuro. Gli incontri sono fortunati.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Rinasce un amore, un interesse vale di più. Grande energia positiva: sei forte.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

E’ un momento di riflessione per il lavoro, ma in questo sabato di fine ottobre in amore rischi di non capire che cosa sta accadendo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Un’incertezza al mattino crea dissapori. Per fortuna, già dal pomeriggio, le cose vanno molto meglio.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.