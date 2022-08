Oroscopo Paolo Fox di sabato 27 agosto 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 27 agosto 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sarà un’altra buona giornata, se vorrete avanzare una richiesta, prendervi una rivincita. In questo periodo, anche se state avendo ancora delle difficoltà, saprete superarle in maniera più efficace.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna sarà favorevole e vi regalerà più vitalità e voglia di amare. Da giorni state cercando di vivere in modo chiaro, anche a costo di chiudere le relazioni che non stanno andando più avanti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Dovrete affrontare una Luna in quadratura che ti darà noia per tutto il weekend. Per fortuna, Mercurio da poco favorevole vi darà manforte nelle trattative, negli affari. Non sottovalutate nessuna intuizione, avrete spunti interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dovreste cominciare a dare più spazio ai sentimenti. Oltretutto fra poco Venere tornerà a essere attiva a darà una grande mano all’amore. Cercate di non farvi sopraffare dalla malinconia, da sogni utopistici, anche se non sempre è facile andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Anche se la Luna non sarà più nel segno, si preannuncia una giornata molto proficua. Nelle prossime ore potreste perfino avere una buona intuizione e fare un investimento di denaro particolarmente fruttuoso.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Un Novilunio nel tuo segno vi chiederà di usare particolare cautela. Cercate di fare attenzione, se praticherete dello sport o se maneggerete un oggetto tagliente, un macchinario pericoloso.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sarà una giornata molto stimolante. Ora che Mercurio, il pianeta degli affari, ha raggiunto il segno, è probabile che avrete idee interessanti da realizzare, nuovi progetti promettenti da lanciare. Favorite anche le collaborazioni di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Un bel cielo e una Luna gentile che vi permetterà di trascorrere un fine settimana piacevole. Saranno giornate promettenti se vorrete riportare l’amore in primo piano.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Dovrete fare i conti con un Novilunio piuttosto faticoso. Nel corso del weekend potrebbe emergere un po’ di stanchezza. Sarebbe meglio evitare di strapazzarsi troppo e rimandare le questioni importanti a lunedì prossimo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Nelle prossime ore avrete buona chance di successo, in amore e nel lavoro. Dovreste sfruttare questa opportunità per fare qualcosa di importante, lanciare un nuovo progetto o recuperare una migliore intesa con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Potreste incontrare qualche piccolo ostacolo nel portare avanti la vostra tabella di marcia. Anche se non tutto sta filando liscio o se non tutti i progetti stanno andando avanti, non demordete.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Un cambio di Luna che vi costringerà ad avere grande prudenza alla guida. Cercate di essere cauti e prestare attenzione.

