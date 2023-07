Oroscopo Paolo Fox del giorno, sabato 22 luglio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 22 luglio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi inizierà in maniera un po’ sbandata e sarà condizionata da qualche conflitto interiore. Nella parte finale del mese di luglio e ad agosto ci saranno molte cose da fare. Il periodo in generale è buono per quanto riguarda i rapporti sentimentali. Nel settore lavorativo sei abbastanza stressato, ma presto arriverà anche il momento giusto per rilassarsi e pensare alle vacanze.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Queste sono 24 ore forti ed efficaci anche per l’amore. Le stelle sono favorevoli e con la Luna nel segno ci sarà la possibilità di risvegliare i sentimenti. Sul lavoro tutto procede bene anche se in qualche momento sarebbe meglio applicarsi un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo periodo non è semplice per le trattative e gli accordi. Devi avere pazienza e non abbatterti. Chi ha fatto un incontro interessante negli ultimi giorni, ora avrà la possibilità di approfondirlo. Nel lavoro gli impegni sono tanti, ma presto arriverà un periodo in cui riposarsi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Chi ha un lavoro a contatto con il pubblico potrebbe avere anche un buon successo. La giornata di oggi non è ideale per le questioni sentimentali. Potrebbero esserci litigi, quindi attenzione alle parole di troppo e a non mantenere un atteggiamento troppo polemico.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa di sabato è una giornata importante, ma cerca solo di non essere troppo spavaldo e presuntuoso. In generale sei una persona abbastanza critica ma allo stesso tempo sicura di sé. Le sfide di attirano molto. In questa fase c’è la possibilità di dedicarsi ai sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Adesso alcuni progetti ti sembrano positivi. In amore stai attraversando qualche crisi, quindi dovresti cercare di chiarire i sentimenti. Nel settore pratico è meglio fare distinzione tra la vita privata e quella professionale.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questa giornata di sabato vivi uno stato di forte agitazione. Ultimamente ti senti un po’ limitato dalla relazione che stai vivendo, forse c’è la necessità di chiarire quali sono le cose che non funzionano bene. Sul lavoro sei soddisfatto, anche se hai sempre bisogno di fare qualcosa di nuovo e di diverso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’ingresso della Luna nel tuo segno zodiacale condiziona positivamente questa giornata di sabato. Può esserci il ritorno della passione e di uno stato di forma fisica ottimale. Approfitta di questo transito positivo della Luna per aprirti un po’ di più in amore.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questa estate ci sono grandi novità. Nelle prossime settimane sarai un grande protagonista. La tua relazione sentimentale non ti soddisfa completamente, quindi cerca di chiarirti le idee. Nel settore lavorativo arriveranno promozioni dopo il periodo estivo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La giornata di oggi si apre in maniera un po’ faticosa, ma tu sei abituato a faticare e combattere, ma stai tranquillo, perché molto presto tutti i tuoi sforzi saranno premiati adeguatamente. C’è un po’ di confusione nella tua vita e forse in amore sarebbe meglio stare da soli per un po’. Per quanto riguarda il lavoro, devi cercare di capire cosa vuoi davvero.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

E’ un momento di grandi fastidi ma anche di grande forza. Possibile siano cambiati alcuni punti di riferimento e che tu stia cercando di abituarti. Sei in dubbio in amore, ma presto capirai cosa fare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa di sabato è una giornata importante che porta novità sul lavoro e in amore. Sei un inguaribile romantico e in molte circostanze quello che desideri di più nella vita è l’amore. Nel settore lavorativo sei molto impegnato, ma bisogna stringere i denti.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.