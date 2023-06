Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 17 giugno 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 17 giugno 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le coppie che si vogliono bene sono pronte a progetti importanti di vita insieme. Per i single nuovi incontri, ma attenzione a non avere i piedi in due scarpe. Sul lavoro buone occasioni a partire dalla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In amore è consigliabile un pò di prudenza anche per chi è in coppia, visto che nei prossimi giorni le coppie consolidate potrebbero vivere dei momenti di stress. Presta attenzione alle parole. Sul lavoro alcuni accordi sono da rivedere ma cerca di non prendere decisioni affrettate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se il tuo cuore è solo faresti bene a guardarti intorno! Nel weekend possibili incontri interessanti e nuove emozioni in arrivo. Sul lavoro hai delle buone intuizioni e non è escluso che una tua richiesta potrebbe trovare accoglimento.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Si preannuncia un fine settimana interessante in particolare dal punto di viste delle conoscenze e dei nuovi contatti. Se sei single e hai conosciuto una persona carina perchè non provarci?

Oroscopo Paolo Fox Leone

Se sei single è arrivato per te il momento di rimetterti in gioco facendo fuoriuscire il tuo lato romantico e sognatore! Nel weekend possibili incontri fortunati, quindi cerca di essere ricettivo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Belle stelle per l’amore! Se sei single guardati intorno, se sei in coppia puoi pensare ad un progetto di vita a due. Sul lavoro sei molto impegnato quindi in questi giorni cerca di staccare la spina e di riposare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Si preannuncia un fine settimana davvero interessante per l’amore, ancor di più se se solo non mancherà la possibilità di nuove conoscenza. Il tuo charme in questi giorni è davvero irresistibile! Sul lavoro la voglia di mettersi in gioco è tanta e non mancheranno occasioni per metterti in mostra.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In amore serve qualche cautela in più. Le coppie di vecchia data dovranno essere più concrete, mentre le storie nate di recente andranno incontro ad un periodo di revisione. Sul lavoro cerca di non alimentare inutili polemiche con capi e referenti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Oggi stelle positive per l’amore, se hai nel cuore una persona perché non provarci? Approfitta del weekend per trascorrere più tempo con lei. Sul lavoro le cose da fare non mancano e in caso di bisogno non temere nel chiedere la mano di un collega fidato.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

I single potranno contare su una serie di incontri fortunati, quindi lasciati trasportare dalle emozioni. Sul lavoro invece la tua agenda è piena, approfitta del weekend per rilassarti un po’!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Se di recente hai chiuso una storia cerca di metterci una definita pietra sopra e vai avanti, solo così potrai liberarti dei fantasmi del passato e ripartire. Sul lavoro invece, le cose da fare sono tante e nel fine settimana la stanchezza si fa sentire.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In amore ci vuole prudenza, i sigle del segno si sentono confusi. Il partner appare distante e questo di rende nervoso e malinconico, ma cerca di non agitarti inutilmente e se c’è qualcosa che non ti sta bene non esitare a parlarne. Sul lavoro la voglia di mettersi in gioco è tanta e le occasioni per farlo non mancheranno!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.