Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 16 aprile 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 aprile 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Fine settimana importante ma un pochino faticoso per l’ariete, tra sabato e domenica preferisco la giornata di domenica oggi, c’è come una tensione che ti coinvolge. Chiaro che questo cielo è innovativo e lo ripeto sempre, da maggio arriva Giove nel tuo spazio zodiacale!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Toro, questo fine settimana deve essere vissuto nel più completo relax, se possibile, io non credo che i toro abbiano reali problemi nelle questioni di lavoro o quantomeno ci saranno soluzioni. Però c’è stata tanta agitazione, perché hai dato molto e non sempre hai ricevuto il giusto compenso, vi siete troppo sprecati?

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Cari gemelli, questa settimana è quasi da dimenticare o comunque non credo che abbia portato dei grandi sviluppi. Ma ricordatevi sempre che questi sono anche giorni di attesa e l’attesa non è qualcosa di inutile. Aiuta a maturare progetti migliori! Se c’è qualcosa di importante da fare, se dovete vincere una sfida da maggio in poi sappiate che presto avrete via libera.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Per il segno del cancro questa giornata di sabato mette alle strette le persone che vi hanno promesso qualcosa e che poi non hanno mantenuto i patti, momento in cui il cancro sta cercando un’evoluzione che non è solo di tipo amoroso. Lo dico soprattutto perché negli ultimi mesi e in particolare dagli inizi dell’anno alcuni rapporti sono cambiati, se non addirittura finiti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Leone, è meglio parlare sabato, domenica sarà una giornata un pochino sottotono o stancante. Penso che in questi giorni ci sia una missione da compiere o una sostituzione già costruita negli ultimi mesi da lanciare. In arrivo risposte positive; quindi, qualsiasi cosa capiti anche a livello di incontri o emozioni, cerca di portarla avanti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il segno della vergine è molto importante adesso che recuperi le idee migliori. Sai di essere una persona molto pragmatica e molto spesso ci sono stati dei problemi nel mantenere il tuo equilibrio. Credo che anche in caso di separazioni o comunque difficoltà a livello amoroso la prima cosa che ti sei messo in testa è stata quella di recuperare la tua forza e il tuo baricentro. Ma anche un certo equilibrio economico e logico.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La bilancia ultimamente ha fatto tante cose per cercare di stare meglio, soprattutto molti stanno anche rischiando e ponendo le basi di una nuova vita. Quindi, in qualche modo si sentono pronti a vivere il futuro in maniera diversa rispetto al passato. Forse non c’è stata una libera scelta ma tutto è cambiato attorno, o sei stato male e hai capito che nella vita ci sono cose più importanti del ’successo’ come l’amore o la famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Scorpione, buona giornata con luna e Venere favorevoli… mi raccomando! Programma da questo sabato qualcosa di bello. E chissà che non ci sia anche un’iniziativa, un piccolo spostamento o un acquisto, qualcosa che ti mette allegria.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sagittario è vero che di solito tu approfitti delle vacanze o comunque dei giorni di festa per muoverti ma pare che di recente qualcosa non sia andato per il verso giusto. Si avvicina una Pasqua tranquilla, pensi di avere sbagliato una scelta d’amore o personale? Non è così perché tu parti sempre in buona fede.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Capricorno oggi ancora un po’ in tensione per tante cose, domenica sarà una giornata importante. Questo è un periodo che dovrebbe riportare alla luce gli affetti più veri come la famiglia e le sensazioni più determinanti. Lo sanno in particolare i nati che avevano puntato molto sul lavoro e ora da poco si sono resi conto di quanto sia importante anche l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Posso dire all’acquario che questa è una giornata creativa, inventivo e direi anche valido per fare delle scelte in più. Molto importante cercare di rasserenare l’ambiente e, come spiegavo di recente, non puntare su tante cose assieme ma su una in particolare, e anche cedere per cercare un armistizio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Cari nati sotto il segno dei pesci, è vero che ci sono state delle giornate un po’ pesanti come quella di giovedì. Ma tra sabato e domenica si recupera voglia di stare in mezzo alla gente. Con alcuni segni zodiacali potrebbero crearsi delle preoccupazioni.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.