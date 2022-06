Oroscopo Paolo Fox di sabato 11 giugno 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 11 giugno 2022. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

probabile che qualcuno abbia qualcosa da ridire ma attenti a non andare contro i vostri desideri. Probabilmente sul lavoro dovrete fare scelte che non vi piacciono. L’auspicio è che questa agitazione non si riversi nel settore sentimentale. E’ un cielo importante ma attenzione se c’è una storia in crisi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Quelli che sono soli o che non hanno l’amore potrebbero fare amicizie che diventeranno qualcosa di molto importante entro gli inizi di Luglio. Sono mesi giusti per fare progetti: qualcuno sa già che entro poco avrà un evento in famiglia. Novità riguardano i cuori solitari: chi si impegna a si fa vedere di più potrà fare incontri molto passionali.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo weekend avrete una grande voglia di fare incontri e non ci dimentichiamo di Venere che sarà nel segno dal 23: inizia a farsi viva una grande voglia di amare che è complice di grandi incontri. Novità anche nell’ambito del lavoro, da qui alla fine dell’anno tutto può accadere.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

L’astrologo vi invita nuovamente all’azione. Anche se ogni tanto vi fate prendere dal panico e dalla malinconia. Quelli che pensano al passato si bloccano. Bisogna essere un po’ più forti. Quelli che hanno chiuso una relazione potrebbero essere stupiti del fatto che c’è un nuovo amore, per ora complicato da gestire ma molte cose inizieranno a cambiare in positivo. Peccato che stasera siete un po’ giù di corda.

Oroscopo Paolo Fox Leone

un fine settimana che parte con qualche polemica o stanchezza: ma per i più volenterosi nessun problema sarà insuperabile. Per i single è possibile che ci siano piccole avventure o che qualcuno vi inviti da qualche parte. Avete una grande forza! Nei rapporti con Ariete e Bilancia restano molte complicazioni, cose da chiarire con Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo fine settimana sarà necessario esplorare l’amore. Spesso siete timidi, avete un senso del pudore molto alto, però bisogna farsi forza, quelli che non hanno problemi di questo genere fanno sicuramente più incontri. Non dimenticate l’amore: emozioni speciali con Capricorno, Scorpione, Toro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La situazione aiuta anche a dimenticare qualche triste trascorso, la vostra vita è cambiata negli ultimi mesi anche non volendo e ora le cose vi sembrano diverse rispetto al passato. Alcuni ora frequentano altra gente o hanno perdonato chi nel passato avevano messo al bando. Bisogna cercare di ritrovare un po’ di serenità. E’ un cielo molto importante per gli incontri.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

arrivato il fine settimana che nasce con la Luna nel segno. Gli incontri sono favoriti. Si potrà pensare di più al divertimento oppure semplicemente a rilassarvi un po’ visto che lavori e soldi ultimamente hanno dato solo problemi. Spese per la casa, per un trasferimento, persino ritardi per qualcuno. Pensiamo a questo grande recupero in atto, potreste anche accettare un nuovo incarico.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questo weekend abbiamo un cielo di recupero. Con Bilancia, Ariete, Leone potreste vivere emozioni speciali, con Gemelli e Vergine spesso ci sono tensioni per colpa della lontananza psicologica o fisica. Il tema del viaggio è ricorrente nella vostra vita. I più giovani dovrebbero tentare strade nuove.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le coppie molto in crisi o quelle troppo polemiche potrebbero sollevare un polverone. Programmi di lavoro importanti, si riparte da zero. Chissà quanti hanno chiuso o stanno per chiudere una collaborazione e aprirne un’altra, bisogna accettare quello che c’è almeno per ora.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

un fine settimana agitato. In questo cielo c’è una certa tensione o troppe responsabilità che pesano. Potete avvicinare chi vi piace ma non sollevare un polverone. Avete voglia di iniziare nuovi percorsi. C’è voglia di trasformare la vostra vita liberandovi di qualche schiavitù.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Venere e Mercurio nel segno favoriscono il vostro fascino, c’è una bella Luna oggi che garantirà almeno emozioni positive.

