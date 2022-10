Oroscopo Paolo Fox del giorno, sabato 1 ottobre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 1 ottobre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi Luna favorevole, qualsiasi cosa di poco piacevole accaduta negli ultimi 10 giorni si risolverà o ci saranno energie per affrontare anche le situazioni più complicate con coraggio. Mai come in questo periodo vi sentite pronti a combattere per ottenere quello che desiderate.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questo segno non ama i cambiamenti repentini, siete stati costretti tuttavia ad affrontare diverse trasformazioni nel corso degli ultimi mesi, persino a rivedere il modo di vivere le amicizie e l’amore. Tutte le modifiche avvenute di recente in bene o in male hanno portato una nuova visione della vita. Si va avanti con coraggio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa è una giornata confusa ma non bisogna scoraggiarsi perché ci sono eventi o innovazioni importanti in vista di Ottobre. C’è chi si sente un po’ affaticato e rischia di non fare tutto quello che desidera nei tempi giusti, nasce una certa ansia da prestazione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

I nodi arrivano al pettine, in questi giorni anche se non volete rivelare una certa agitazione interiore, sapete che dovete fare fronte a diversi problemi. Sono agitati quelli che contavano su di un risultato che non è arrivato e non riescono ad avere ciò che desiderano. Il giudizio degli altri è importante, per ottenere consensi e quello che desiderare c’è bisogno di convincere chi vi sta attorno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Anche se una sfida è stata vinta a metà non bisogna disperare, Giove sarà favorevole per i primi sei mesi del prossimo anno, quindi ci sarà tempo per recuperare o fare qualcosa di altro. Pensiamo che tra Ottobre e Marzo potranno essere portati avanti progetti e ci sarà l’opportunità di fare grandi scelte.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Da qualche problema c’è agitazione nell’aria, bisogna fare tante cose e non c’è tempo. Vi aspetta un grande progetto, un momento di forza in vista del prossimo anno. I nati sotto il segno della Vergine non vanno a sbandierare ai quattro venti le proprio emozioni, tengono alto il livello della propria privacy.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Meglio parlare oggi piuttosto che domani. Oggi infatti abbiamo una bella Luna favorevole, domani Luna è contraria. Sappiamo che questo è un cielo che produce comunque un grande desiderio di rivalsa, arriva positività che tra l’altro viene sostenuta da Venere in transito nel segno, chissà quanti Bilancia si innamoreranno.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questo weekend è utile, annuncia una bella carica di energia in più, un’idea può essere portata avanti con successo. Lo Scorpione vince quando espone i propri sentimenti con chiarezza, bene fugare i dubbi e le incertezze, ci sono tante cose da esprimere. Tutti coloro che lavorano nel settore creativo avranno un’occasione in più per emergere.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Luna nel segno, anche qualche piccolo attrito da risolvere ma dobbiamo dire che ci avviciniamo ad una nuova settimana che sarà migliore. Le piccole o grandi preoccupazioni possono riguardare famiglia, casa, se non addirittura partner.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Una buona dose di saggezza e di tolleranza deve essere assunta in questo periodo, sarà grazie alla pazienza e al metodo che riuscirete a tagliare grandi traguardi. In questo mese ci saranno gioie e fatiche.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

E’ iniziata una fase importante per le relazioni; un vero Acquario non distingue tra amicizia e amore, nel senso che spesso è disponibile con grande affetto anche nei confronti degli amici. I partner dei nati Acquario si lamentano perché pensano che dia troppo spazio agli amici dimenticando i doveri di coppia in realtà voi siete solo un segno generoso.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

E’ importante adesso cercare di rafforzare un sentimento; ricordate quando a Settembre dicevamo che avevate messo alla prova una passione? E che forse una persona di cui non vi fidate avrebbe dovuto superare qualche ostacolo? Per molte settimane c’è stata una Venere opposta, questo indica che non c’è stata la possibilità di amare o ci sono state lontananze e dispiaceri.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.