Paolo Fox, Oroscopo 26 dicembre 2019, Santo Stefano. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi Paolo Fox Santo Stefano: giovedì 26 dicembre

Giovedì 26 Dicembre 2019, Natale: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avevo annunciato due giornate sotto tono, giovedì e venerdì. Lo confermo! Sono 48 ore in cui sarebbe meglio evitare tensioni e situazioni stancanti. Si avvicina una fine dell’anno interessante, in ogni modo in questi giorni molto pensieroso, specie sul come proseguiranno certi progetti di lavoro.

Ma non devi temere perchè anche quello che ora appare precario, durante i mesi di Marzo ed Aprile tornerà ad essere positivo. Quindi, a breve avremo un oroscopo molto positivo per quanto riguarda le questioni professionali, ma al momento devi ancora un pò arrancare’. Sabato e domenica saranno giornate promettenti per i sentimenti!

Oroscopo Toro

Questa giornata nasce con Luna, Giove, Saturno e Sole favorevoli! Sembra proprio che quest’anno le stelle vogliano augurarti buona fortuna non solo in termini di emozioni ma anche in termini di progetti. Il tuo è un segno di terra, tu vuoi costruire e non ti accontenti delle parole!

Ecco perchè sto ripetendo da un pò che tutte le persone che raccontano favole’ non ti andranno più bene, e quindi potresti chiudere con chi non sembra più dalla tua parte. Giornata interessante e ricca di emozioni!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Superata l’opposizione della Luna, in questo giovedì va molto meglio. Devo dire che le ultime due giornate sono state molto pesanti anche a livello fisico: ecco perchè bisogna recuperare energia.

Sabato e domenica saranno giornate ideali per i sentimenti. Non tutti hanno trascorso un Natale felice e tranquillo, e quindi sarebbe il caso di trasferire al fine settimana quella serenità che è mancata.

Oroscopo Cancro

Cerca di eliminare dalla tua vita qualsiasi forma di malinconia, qualsiasi tentativo di tornare al passato. Anche le coppie che stanno bene insieme, in questi giorni potrebbero notare qualche piccola perplessità.

Sono 48 ore che devono essere prese con le pinze, specie se lavori anche nei giorni di festa, perche’ potresti sentirti incastrato in una serie di responsabilità e ruoli che non ti competono, oppure potesti dover fare troppo. Ci vuole un pò di pazienza anche a livello fisico.

Oroscopo Leone

E’ un giovedì che funziona! E per almeno 48 ore, puoi parlare d’amore con grande intensità e magari risolvere un problema. Purtroppo, nelle giornate di sabato e domenica potrebbe tornare a farsi sentire qualche spina nel fianco, e qui mi riferisco soprattutto a tutti quelli che hanno un problema d’amore, che hanno problemi nelle amicizie o che magari ultimamente si sono sentiti un po’ traditi nel cuore e anche nelle cose che hanno fatto.

Ci vuole un pò di coraggio in più!

Oroscopo Vergine

Giovedì e venerdì sono giornate migliori rispetto alle ultime 48 ore, dove purtroppo ci sono state piccole discussioni oppure un lieve calo fisico. Ecco perchè bisogna recuperare! Giove, Saturno e Sole sono favorevoli: quindi, al di fuori di queste giornate confuse, continuo a pensare che il 2020 ormai imminente sarà un anno davvero importante.

E tutte le difficoltà che hanno riguardato questo Dicembre sembrano ormai superate!

Oroscopo Bilancia

Questa di Santo Stefano e’ una giornata sotto tono. Ti invito a fare le cose con calma! Assieme ai segni Leone e Scorpione, potresti vivere momenti di grandi agitazione.

Almeno fino a domani, sono 48 ore che non comportano disagi eccessivi ma che potrebbero metterti contro un familiare, contro una persona che in questi giorni non è dalla tua parte. Serve prudenza e attenzione anche alla salute.

Oroscopo Scorpione

E’ una giornata in cui ti senti un pò nervoso: in effetti, da qualche tempo il tuo umore è altalenante, proprio come le giornate che vivi!

Se devi riferirti ad una persona o fare richieste particolari, in amore e sul lavoro, consiglio di muoverti in queste 48 ore, giovedì e venerdì, perchè saranno le migliori della settimana.

Oroscopo Sagittario

Questa seconda parte della settimana è con te! Oltretutto, sabato e domenica avremo anche una Luna favorevole. Quindi, qui si parla di un cielo importante per le relazioni interpersonali, per l’amore, ma anche per le grandi imprese!

Si perchè ogni tanto hai delle grandi idee, delle grandi ispirazioni che possono essere realizzate grazie alla complicità di un bel 2020 ormai in arrivo!

Oroscopo Capricorno

Giove, Saturno, Luna e Sole favorevoli, in ottimo aspetto ad Urano! Come vedi, è una concentrazione di pianeti molto importante: cosa vuol dire? Può voler dire che ci sono grandi progetti, che senti la voglia di reagire.

E anche se ogni tanto sei un pò pessimista o troppo razionale, posso dire che comunque non ti arrendi mai! Giornate buone per identificare l’amore!

Oroscopo Acquario

Oroscopo importante in questo giovedi, preludio di un fine settimana di grande interesse. Hai bisogno di vivere emozioni vere! Nella tua vita capita spesso che un’amicizia diventi un amore, proprio perchè a parte l’aspetto esteriore a te serve scoprire una persona vera, vuoi rapportarti agli altri soprattutto a livello mentale.

Nel 2020 molti rinunceranno a scappare e vorranno confermare le cose, in amore e nella professione.

Oroscopo Pesci

Giovedì e venerdì sono giornate in cui avresti bisogno di un pò di serenità in più. E’ strano ma questo Natale è stato trascorso con qualche pensiero di troppo o con qualche persona di riferimento in meno.

Fortunatamente questa seconda parte della settimana e’ decisamente con te, ti spinge ad agire. Sono 48 ore di recupero psico-fisico.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!