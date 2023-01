Oroscopo Paolo Fox, le stelle di venerdì 27 gennaio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 27 gennaio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sarete molto motivati nel portate avanti un vostro progetto, tuttavia cercate di non pretendere troppo da voi stessi e magari di essere anche più collaborativi con chi vi sta attorno. In amore invece potreste concedervi un po’ di più: i pianeti vi proteggono e favoriscono i nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Vi sentite più propensi ad amare e alle questioni sentimentali, qualcuno deve anche farsi perdonare se è stato troppo duro o polemico. Serve più stabilità in campo amoroso, impegnatevi maggiormente e non ve pentirete! Se veramente volete far colpo su una persona, muovetevi a partire da venerdì.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Dovete prestate attenzione ai rapporti con gli altri, potrebbero nascere tensioni o discussioni. Vi siete accorti che in amore c’è qualcosa che non va, soprattutto per chi sta rivivendo fastidiose situazioni del passato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Cercate di dimenticare i tristi trascorsi di dicembre e gennaio. Qualcuno riuscirà ad imporre il suo punto di vista in amore, da venerdì Venere sarà più tranquilla e vi aiuterà a sistemare alcune cose.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Quella in arrivo sarà una giornata nervosa a causa della Luna e del Sole in contrapposizione: fate attenzione in amore e cercate di evitare rapporti con persone non disponibili. Per quanto riguarda il lavoro, rimandate eventuali richieste a dopo il 7 febbraio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Giornata positiva in amore, se c’è qualcuno che vi interessa fatevi avanti con coraggio. Adesso avete voglia di formalizzare un rapporto, non vi accontentate più di legami senza senso. Piccolo consiglio: riposate un po’.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sarà una giornata faticosa soprattutto in amore dove siete alla continua ricerca di soluzioni. Cercate di non ferire le persone usando parole troppo forti. A volte infatti certe frasi fanno più male di una lama. E anche voi poi potreste pentirvene.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Cercate di non innervosirvi senza motivo: se restate calmi vi accorgete che la soluzione è sempre, o quasi, a portata di mano. Anche sul lavoro potete discutere con tranquillità di eventuali problemi e tentare di risolverli. Calma.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La giornata sarà favorevole in amore: i nati sotto questo segno avranno molta energia e nella coppia sarà possibile fare progetti. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete programmare un incontro, fissatelo per venerdì prossimo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Nel corso delle prossime ore avrete stelle positive in amore: se ci sono problemi da risolvere, parlate oggi. Chiaritevi subito. Per quanto riguarda il lavoro, avrete buone possibilità da cogliere entro la fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Per voi si prospetta una giornata molto positiva grazie all’influsso di tre pianeti nel segno: Luna, Mercurio e Sole. Potrete fare tante cose e sarete favoriti in amore.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Buona giornata per l’amore dove avrete delle buone intuizioni e potrete definire le questioni in ballo… Per quanto riguarda il lavoro, avrete la possibilità di definire un contratto, ma cercate di dare il massimo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.