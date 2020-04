Paolo Fox, Oroscopo 13 aprile, Pasquetta 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di Pasquetta: lunedì 13 aprile 2020

Lunedì 13 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avrai la Luna a favore, Mercurio nel tuo segno e Saturno che lascia la posizione disarmonica. Sono tutte premesse di una giornata molto promettente! Molti di voi hanno già un progetto in corso che darà buoni frutti.

Oroscopo Toro

In questo periodo hai bisogno di ricevere conferme. Ti anticipo novità in arrivo, sia sul fronte amoroso che su quello lavorativo. Hai Saturno contro per alcune settimane, ma Giove, il pianeta della buona sorte, ti è amico. Se ci saranno alcuni ritardi, porta pazienza per un po’.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questa giornata sarai un po’ malinconico e tenderai a cadere nella trappola dei ricordi legati al passato. Vi esorto a stare attenti, perché potreste imbattervi in problemi riguardanti la famiglia.

Oroscopo Cancro

Hai da rivedere molte cose relative al lavoro, devi affrontare qualche difficoltà. Ti esorto a non trascurare l’aspetto economico: forse dovrai chiedere di più oppure rifiutare una proposta.

Oroscopo Leone

Anche quando passi dei periodo complicati, trovi sempre la forza di reagire alle avversità. L’oroscopo ti vuole, però, rassicurare, perché nei prossimi giorni avrai il favore di tre giganti: Mercurio, Sole e Luna!

Oroscopo Vergine

Le feste a te mettono sempre un po’ a disagio. Non ti piace perdere tempo, vorresti sempre rispettare i tuoi programmi serrati, portare avanti dei progetti. Ti suggerisco per i prossimi giorni di muoverti con prudenza, soprattutto in famiglia e con i genitori.

Oroscopo Bilancia

In questi giorni senti forte la mancanza di conferme, ma arriveranno presto. Saturno non sarà opposto e la tua situazione dovrebbe prendere una piega migliore. Certo è che il momento attuale non aiuta a calmare le preoccupazioni economiche che ti attanagliano ora.

Oroscopo Scorpione

La tua giornata sarà decisamente tranquilla, senza grossi scossoni ma nemmeno novità esaltanti. Previste ancora indecisioni in amore: qualcuno potrebbe voler fare marcia indietro con il partner.

Oroscopo Sagittario

Passerai una giornata allegra. Stai vivendo un periodo molto interessante, specialmente dal punto di vista delle attività intellettuali, come lo studio e l’approfondimento. Tra poco avrai anche Mercurio favorevole che ti regalerà una marcia in più.

Oroscopo Capricorno

Mercurio ha raggiunto il Sole in Ariete: cosa significa per te? La tua relazione amorosa, che ti appaga moltissimo, potrà non piacere a qualche tuo famigliare. Cerca di non innervosirti troppo e concedi loro un po’ di tempo, vedrai che a poco a poco cambieranno idea.

Oroscopo Acquario

Finalmente torna un po’ di leggerezza in più e passerai una giornata all’insegna dell’allegria. Con Venere e Marte in buon aspetto, e a breve anche la Luna, chissà che qualche Acquario non decida di progettare un matrimonio o una convivenza!

Oroscopo Pesci

Ti incoraggio ad approfittare di queste giornate per un po’ di relax e di evasione mentale, perché dopo questi giorni ti aspetta un periodo impegnativo. Mercurio in Ariete, infatti, ti spronerà a concretizzare quei progetti che hai ideato finora. È il momento di passare alla fase operativa!

