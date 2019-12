Paolo Fox, Oroscopo 24 dicembre 2019, Vigilia di Natale. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox della Vigilia di Natale 2019: martedì 24 dicembre

Lunedì 24 Dicembre 2019, Vigilia di Natale: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Martedì e mercoledì abbiamo un oroscopo che definirei tranquillo. La Luna inizia un transito importante: la prima cosa che bisogna fare è recuperare i sentimenti! E questa fine dell’anno mi sembra veramente adeguata per farlo, nel senso che potresti incontrare un amore o magari fare pace con una persona.

Da questo punto di vista, le prime due settimane di Dicembre sono state molto pesanti, ma per le coppie che si sono viste poco e che vogliono riconciliarsi, con l’idea futura di convivere o sposarsi, il 2020 sarà un anno di riferimento!

Oroscopo Toro

Questa Vigilia di Natale impone attenzione a livello economico: certo, visto che domani è Natale è normale aver speso un pò di più, senza contare le spese dell’ultim’ora! Ma non preoccuparti più di tanto perchè il 2020 sarà un anno di buoni investimenti: seguendo le stelle da Gennaio in poi, non posso che dire Forza e coraggio!

Avrai un oroscopo talmente bello che potresti mettere in discussione tutto quello che non ti piace con il vantaggio di portare avanti solo ciò in cui credi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa è una giornata faticosa, preludio di Natale che non dico comporta delle tensioni ma magari semplicemente un pò di noia. E siccome le persone del tuo segno odiano annoiarsi, è normale che in questi giorni ci sia qualche piccolo problema da superare.

Consiglio attenzione anche per quanto riguarda la forma fisica: raffreddori, mali stagionali! Cerca di riguardarti un pochino di più!

Oroscopo Cancro

Non devi allontanarti dalla strada delle emozioni più vere! In questo periodo, con questa forte opposizione di Giove e Saturno, è normale se ci sono delle difficoltà.

E soprattutto nell’ambito del lavoro sembra quasi che nulla sia più come prima, sembra che ci siano molte opposizioni: tu contro chi? Attenzione a non esagerare!

Oroscopo Leone

Questa e’ una giornata attiva, interessante, poi abbiamo anche un Natale piuttosto valido. Le stelle proteggono il tuo segno e chissà che proprio in queste 48 ore non possa arrivare un bel regalo!

Avresti bisogno di un grande amore, di una grande passione, perchè questa Venere in opposizione parla di sentimenti non sempre corrisposti oppure di una situazione di gelosia e tensione che andrebbe risolta al più presto.

Oroscopo Vergine

Martedì e mercoledì sono giornate in cui consiglio massima attenzione: devi frequentare le persone che senti più vicine, devi evitare conflitti che riguardano la famiglia.

Sarà possibile discutere anche per motivi banali, e dico questo soprattutto a chi ha una famiglia lontana, a chi ha un partner sempre polemico. Serve pazienza e prudenza!

Oroscopo Bilancia

In questo periodo dovresti dimenticare, se possibile, le tensioni avute ultimamente sul lavoro. Negli ultimi tempi il settore professionale è stato molto complesso da gestire, tanto che addirittura c’è chi ha voluto forzatamente prendersi una pausa dal lavoro.

Ci sono cambiamenti in vista, forse un contratto che scade entro primavera 2020. Al momento pensare al futuro può portare ansia, ma vedrai che tante cose si risolveranno da sole.

Oroscopo Scorpione

Molti di voi stanno notando che da qualche tempo tutto costa molta fatica. Anche chi dorme bene la notte, al mattino si sveglia già stanco. Insomma, questa è un’altra giornata sottotono.

Anche la vigilia di Natale non sarà cosi efficace mentre il giorno di Natale sarà molto interessante. Ricordo che quando devi fare tante cose spesso ti riduci all’ultimo e questo può portare ansia e confusione. Le giornate migliori della settimana saranno quelle centrali, 25 e 26.

Oroscopo Sagittario

Si avvicina un Natale interessante: spero che la maggioranza di voi lo passi fuori perchè sappiamo che quando vivi esperienze insolite o comunque quando ti metti in gioco in altri settori, riesce a dare il meglio di te!

Queste 48 ore portano una bella energia in amore, nelle relazioni con gli altri, ed invitano anche ritrovare il senso dello stare insieme, dell’amore vero.

Oroscopo Capricorno

Stelle importanti con un picco massimo per giovedi quando la Luna sarà nel tuo segno. Da qui a venerdi non saranno pochi quelli che incontreranno la persona amata, che vorranno stare insieme in maniera più serena.

In amore c’è una grande voglia di recuperare il tempo perduto: e anche vissuto una crisi potra’ finalmente risolverla. Sul lavoro vivi una situazione difficile ma nonostante questo sei comunque protetto.

Oroscopo Acquario

In questo periodo le stelle aiutano tutti quelli che vogliono riscoprire il potere dell’amore.

Grazie a questa Venere favorevole che durerà per diversi giorni, arriverai ad un fine settimana molto importante per i sentimenti. E c’è da dire che anche le amicizie possono tornare finalmente protagoniste!

Oroscopo Pesci

Queste giornate di Natale devono essere vissute con serenità altrimenti, come dicevo 24 ore fa, si rischia di pensare a quello che è successo in passato, a quelli che non sono più attorno a te.

Insomma, sarà possibile sentire una certa malinconia ma che definirei addirittura bella perché in qualche modo è portatrice di ricordi che non dobbiamo assolutamente cancellare dalla nostra vita. Il tutto, naturalmente, senza mai esagerare, sarebbe sbagliato! Cerca di stare sereno.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!