Paolo Fox Oroscopo 2019: 20 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox: venerdì 20 settembre 2019

Curiosi di scoprire le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox della giornata di oggi, venerdì 20 settembre 2019? Ecco per voi le previsioni e l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Queste del weekend sono giornate efficiente per te. Nonostante alla fine non sembri del tutto contento dei risultati raggiunti, tutto sommato non sei neanche così disfattista! Ricordiamo, infatti, che iniziare è importante. C’è un detto che recita: chi ben comincia è a metà dell’opera!

E quindi, quello che inizi adesso, anche se non sembra subito vincente, con qualche ritocchino potrà funzionare molto meglio in futuro. In questo fine settimana sarà meglio parlare d’amore!

Oroscopo Toro

Urano, il pianeta dei cambiamenti, è entrato nel tuo segno già dalla scorsa primavera: questo significa che volente o nolente devi cambiare strada, abitazione, ufficio! Certo non tutti dovranno farlo per forza, però per ottimizzare la vita oppure per necessità questo è un periodo che porta delle trasformazioni.

La cosa bella è che tutti questi cambiamenti saranno affrontati con grande coraggio! Inoltre, e lo dico con grande soddisfazione, se hai la persona giusta al tuo fianco, potrai confermare e solidificare quest’unione!

Oroscopo Gemelli

In questo venerdì il colloquio funziona! Anche nel lavoro, sono favorite le riunioni coi colleghi. Con la Luna nel tuo segno puoi mettere in chiaro quel che pensi e soprattutto essere più comunicativo, proprio quello che ultimamente ti è mancato in certi rapporti sentimentale, specie agli inizi di Settembre.

In questi giorni, se c’è una persona che ti interessa, se pensi che un certo rapporto valga la pena di essere vissuto al meglio, non esitare ad agire, a parlare!

Oroscopo Cancro

Non posso escludere che questa sia stata una settimana piena di polemiche. Se poi queste tensioni si riversano in amore sono dolori! Ecco perché consiglio di fare tutto con molta calma.

Domenica sarà una giornata riflessiva per i sentimenti. Se in questi giorni nasce una nuova relazione, attenzione perché potrebbe non essere chiara! Ci sono delle distanza da colmare.

Oroscopo Leone

Sono contento di poter annunciare buone nuove in queste giornate del weekend; anche perchè tra martedì e giovedì non tutto è andato per il verso giusto, mentre da questo venerdì fino a domenica, in amore, sul lavoro e nei rapporti con gli altri, c’è meno caos.

E’ un momento in cui devi riflettere bene sulla tua condizione lavorativa. E ribadisco cosa ho detto nei giorni scorsi: se hai un progetto in mete, cerca di farlo partire entro Novembre!

Oroscopo Vergine

Se un rapporto è fallimentare, se due persone proprio non si intendono, non è che grazie ad un buon oroscopo improvvisamente le personalità cambiano e si va d’accordo! Quindi, è vero che queste sono stelle molto valide anche in vista del 2020, ma se una relazione non va, devi cercare qualcos’altro.

Chi invece ha una relazione che funziona, potrebbe avere già messo in cantiere grandi progetti. Purtroppo in questo weekend la tensione è altissima: troppo stress, fai le cose con più calma!

Oroscopo Bilancia

Venerdì e sabato sono due giornate che parlano d’amore. per quelli che hanno una bella relazione oppure vogliono convalidarla, sono 48 ore di grande interesse, mentre domenica c’è un pò di stress, come c’è stato già lunedì scorso.

Quindi, se devi parlare di sentimenti, chiarire qualcosa che non va o tentare un approccio con una persona che ti ricambia, muoviti adesso!

Oroscopo Scorpione

Se hai detto stop ad una collaborazione oppure sei stato in ansia perché indeciso se continuarla oppure no, da Ottobre le cose andranno meglio. C’è chi sta lottando da tempo per ritrovare stabilità e forse anche uno stato di forma migliore, perché non dobbiamo dimenticarci che per molti negli ultimi due anni c’è stato un problema anche fisico da superare.

Questo fine settimana funziona e domenica sarà la giornata migliore per parlare di sentimenti!

Oroscopo Sagittario

Cerca di riorganizzare bene tutto perché potrebbe sfuggirti qualcosa! E’ la giornata dei ritardi, delle piccole complicazioni. E se ci sono persone attorno che non capiscono i tuoi sentimenti e persino i tuoi discorsi, almeno fino a sabato, calma e sangue freddo!

Da domenica recuperi grande volontà e voglia di fare, ma ti raccomando di non fare le ore piccole!

Oroscopo Capricorno

Queste due giornate, venerdì e sabato, sono utili per parlare d’amore, per mettere in chiaro certe questioni personali e familiari, mentre domenica potrebbe esserci un piccolo conflitto da risolvere. Posso dire che soprattutto chi ha fatto una scelta di lavoro negli ultimi mesi, chi ha iniziato un nuovo progetto, sarà molto favorito.

Chi vuole conquistare più campo d’azione in una situazione professionale, avrà voce in capitolo. In amore bisogna evitare complicazioni.

Oroscopo Acquario

Dopo due giornate molto faticose, ben venga questo venerdì che preannuncia un bel recupero emotivo che dura tutto il weekend: le giornate 20, 21 e 22 aiutano a rimettersi in carreggiata, aiutano chi ha bisogno di rimettersi in gioco e superare le tensioni, anche fisiche, vissute ultimamente.

Chi ultimamente ha avuto un problema d’amore o addirittura una separazione ora può recuperare alla grande!

Oroscopo Pesci

Venerdì e sabato sono due giornate in cui potreste sentirvi molto nervosi, agitati e fiacchi. Fortunatamente domenica sarà una giornata di recupero, ma queste 48 ore sembra quasi che ti riportino indietro nel tempo: chi alla fine di Agosto e agli inizi di Settembre ha vissuto un tradimento, un momento di grande fatica, un problema anche legale, ora potrebbe essersi bloccato!

Chi ha una causa in corso o deve difendersi da un’accusa, tra e Ottobre e Dicembre avrà le vittorie che merita!

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox!