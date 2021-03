Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di mercoledì 24 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 marzo 2021. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ti trovi in una condizione di forza che sarà attiva anche per le prossime ore. Molti mi diranno ma io sto male, io sto lottando per cercare di vivere meglio. E questa é la forza della settimana! Perche’ se dovessi dare un giudizio sulla tua situazione psicologica o anche fisica, dovrei dire che esci da un 2020 che ha davvero creato grandi problemi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La realtà é che se ti toccano, se in qualche modo ci sono delle frasi che non capisci, se c’é qualcuno che mette in imbarazzo la tua persona, potresti reagire con una certa aggressività verbale. In realtà sono due giornate anche un pò fuorigioco.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le piccole soddisfazioni della vita sono importanti: io credo che se stiamo aspettando la felicità, forse aspettiamo troppo tempo! Mentre nel dettaglio delle relazioni, nella piega di un rapporto, in una fase di grande liberazione che stai vivendo, puo’ arrivare quel momento di serenità che ti porta a stare meglio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa situazione di tensione, infatti, é già partita il 20, e quindi abbiamo ancora una settimana di nervosismo a cui far fronte! Quest’agitazione deriva dal fatto che senti attorno a te qualche inimicizia, le persone su cui pensavi di poter contare sono lontane.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sei sempre molto forte perché anche nei periodi più difficili e nelle situazioni più complesse puoi contare su un grande orgoglio, su una grande capacità di reazione. Ed é proprio questo che leggo nel cielo. Ho spiegato l’anno é iniziato in maniera non proprio semplice. Nei casi più difficili c’é stata una sorta di separazione, un allontanamento, o dalla realtà o da alcune persone che non sono state affidabili nei tuoi confronti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il tuo è un segno che pensa spesso alle cose materiali, perché sappiamo che é un segno programmato e che detesta le sorprese nella vita, ma ora dovrebbe anche dare spazio all’amore! Un amore che dal mese scorso sembra più distaccato, disorientato.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questa giornata é ancora sottoposta a un pò di stress. Credo proprio che le prime novità ci saranno a partire da Aprile, ma questo Marzo si chiuderà con una polemica, con una piccola tensione e probabilmente anche con la necessità di capire cosa devi fare dalla metà di Aprile in poi

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Ti trovo un po’ sbaragliato, nervoso da questa Luna cosi agitata, cosi strana! Per cui, nei rapporti che stai vivendo, nelle relazioni che in questi giorni puoi organizzare, iniziare, c’é sempre un pizzico di diffidenza. In queste 24 ore abbiamo anche una certa irritabilità al punto che potresti mandare a quel paese qualcuno, sia pure in maniera elegante, non bisogna essere per forza aggressivi verbalmente

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Chi e’ stato male nelle ultime due settimane ora é un po’ più tranquillo. Certo, bisogna curare qualche ferita legata agli inizi dell’anno. Quante volte ho spiegato che soprattutto agli inizi di Marzo ci sono state diverse problematiche personali.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Non essere malinconico! So che c’é qualcosa di strano, che non va; magari ogni giorno pensi: oggi vado e ne canto quattro ad una persona che mi sta antipatica, voglio ribellarmi ad una persona che mi sta facendo del male, ma ogni giorno poi rimandi perché sai che quando dentro di te scatta una chiusura, é difficile il recupero!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

A volte senti una grande ribellione crescere dentro di te! Posso dire che 24 ore fa c’é stato un momento di disagio, ed ora sembra addirittura maggiore! Tra mercoledì e giovedì potresti anche pensare di prenderti due giorni lontano da tutti: chi lavora e non ha la possibilità di fare questo, quantomeno farà qualcosa per evitare scontri

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Vorresti vivere tranquillamente ma con questo Marte dissonante non é facile: ci sono sempre delle dispute, soprattutto con ex, con persone che nel passato hanno creato problemi nella tua vita. Attenzione nei rapporti con il Sagittario!

