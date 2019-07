Oroscopo Paolo Fox oggi: mercoledì 10 luglio 2019

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: mercoledì 10 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: mercoledì 10 luglio

Oroscopo Ariete

Il fatto che in questi giorni tu sia un pò frastornato non deve creare troppi disagi, anche se capisco che a livello sentimentale non è facile trovare un assetto, che non è facile trovare un riferimento o una soluzione a certi problemi.

E’ anche vero che ora sei molto più preso da questioni di lavoro, dove da qualche tempo alcune persone ti chiedono con insistenza di fare cose che non vorresti fare. Si può pensare anche ad un cambiamento di ruolo, di società, di ufficio.

Oroscopo Toro

La necessità di avere certezze è il tema dominante del periodo! Un altro tema riguarda le grandi opportunità che puoi avere da qui e per tutta la seconda parte dell’anno. In amore e sul lavoro, potrai vivere qualcosa di più, ci sono grandi prospettive. Certo bisogna tralasciare tutto quello che non serve, buttare all’aria tutto quel che non è utile.

Almeno fino a tutto venerdì consiglio di fare le cose con calma, con la necessaria tranquillità.

Oroscopo Gemelli

E’ probabile che a breve ci sia un cambiamento nell’attività che può riguardare anche l’aspetto legale e burocratico. Chi inizia un nuovo lavoro deve stare molto attento alle clausole, agli accordi. Chi invece deve salvaguardare qualcosa, avrà molto da chiarire.

In qualche caso estremo, siete ai ferri corti. Fortunatamente in amore c’è uno stato di maggiore vitalità: Luglio è il mese della vittoria!

Oroscopo Cancro

La cosa buona di questa parte centrale della settimana è la grande veemenza, la grande forza con cui puoi affrontare qualsiasi tipo di problema. Rispetto alle ultime settimane è un periodo sicuramente migliore; in queste 48 ore abbiamo un buon oroscopo per ottenere un piccolo risultato in più.

E questo mi rende particolarmente contento per tutti quelli che hanno iniziato da poco un progetto o che desiderano avere risultati che prima di ora non ci sono stati. Giornate di rosa.

Oroscopo Leone

In queste due giornate, mercoledì e giovedì, si nota un certo calo fisico. Nulla di grave, però soprattutto se ti sei dato tanto da fare tra lunedì e martedì, è probabile che ci sia qualche perplessità. Recupero netto tra venerdì e domenica, ma prima di allora non si noteranno grandi differenze!

Se invece noti che c’è un inizio di polemica, che c’è un problema nei rapporti con gli altri, forse sarà bene lasciarsi scivolare le cose addosso.

Oroscopo Vergine

Mercoledì e giovedì sono giornate importanti, poi venerdì, sabato e domenica potrebbero riaffiorare certe discussioni d’amore. Per cui, parlane per tempo! Se provi una delusione o vedi qualcosa che non ti piace, parla! Devo dire che molti risentono sempre di forti tensioni interiori, anche a livello psicologico.

Ed ecco perchè di recente sarà capitato anche di vincere una sfida e poi dopo sentirti giù di corda. Sono giornate di alti e bassi molto forti!

Oroscopo Bilancia

Qualcuno ricorderà quando all’inizio dell’anno parlavo di conflitti con l’ambiente e quindi anche se un lavoro sarà confermato è probabile che ci sia voglia di avere altre persone attorno. Se non puoi permetterti questo, sarà il destino a scegliere per te!

Il fatto di non avere un giusto rapporto con l’ambiente, in qualche caso può crearti forti perplessità in amore. In questi giorni la confusione è troppa.

Oroscopo Scorpione

Le prossime sono 48 ore baciate da una bella energia! Torna anche la capacità di decidere su qualcosa che riguarda il lavoro. Tuttavia, non ci sono grandi possibilità dal punto di vista delle compravendite, delle questioni legate al denaro.

Questo è un mese che porta di nuovo a galla alcuni problemi, magari un lavoro che pur essendo confermato potrebbe essere meno remunerativo del previsto. Sfrutta il fine settimana per amare.

Oroscopo Sagittario

Tra questo mercoledì e domenica c’è chi farà una grande scelta, c’è chi vivrà una grande emozione. Sarai travolto da un’enorme dose di emotività positiva! Venerdì, sabato e domenica, saranno tre giornate che invito a programmare fin da ora.

Chissà che non nasca una bella emozione. Soluzioni in arrivo, incontri molto fortunati.

Oroscopo Capricorno

In questa parte centrale della settimana torna uno stato di maggiore vitalità. Sono 48 ore di forza per tutti quelli che vogliono mettersi in gioco e regolare la propria vita su altre emozioni. Solitamente non riesci ad esprimere le tue emozioni con facilità, soprattutto gli uomini del segno spesso sono persino molto schivi nel dire ti amo.

Ma in questi due giorni vedo un pò più di serenità da questo punto di vista. E ci voleva! Chi ha chiuso una storia potrà rifarsi in questo mese di Luglio.

Oroscopo Acquario

Bisogna capire che cosa è accaduto nel tuo cuore negli ultimi due mesi perchè nella migliore delle ipotesi si può vivere un amore di comodo senza desiderare nulla di più.

Nella peggiore delle ipotesi può esserci stata anche una crisi; la realtà è che in questo momento devi ritornare un pò di stabilità o un ritorno alla famiglia di nascita, a contatti che possono essere rappresentati dai genitori. Stai cercando conferme.

Oroscopo Pesci

Mercoledì e giovedì sono giornate interessanti, valide per i sentimenti, per le relazioni e gli incontri. Anche se devo dire che molti di voi al momento stanno vivendo una situazione particolare perchè vorrebbero avere più chiarezza.

Quando non ti senti amato rischi di tradire o di voler vivere nuove sensazioni al di fuori del rapporto di sempre. Ma questo può essere molto rischioso, potresti rovinare tutto. In ogni modo, queste sono 48 ore di intuizioni.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!