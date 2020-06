Paolo Fox, Oroscopo 30 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di martedì 30 giugno 2020

Martedì 20 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Marte nel segno ti regala una bella grinta e magari anche la voglia di buttare all’aria tutte le situazioni che non ti interessano. Inoltre, questo è un periodo che permette anche di renderti giustizia, se pensi che qualcuno abbia detto cose sbagliate su di te. Contatti con legali e professionisti per risolvere un problema personale.

Oroscopo Toro

Nelle prossime 48 ore sembri particolarmente confuso, al punto che in amore consiglio massima attenzione. Tu sei una persona volitiva, forte, schietta, forse a volte dici troppo con il rischio di scoprire troppo presto le tue carte. Sarà un bel cielo quello che parte da sabato, ma fino ad allora fai attenzione anche alla forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Devi costruire ma anche ricostruire tutto quello che non ha funzionato nel corso degli ultimi mesi. Va ricordato che le uniche giornate sottotono saranno quelle di giovedì e venerdì. Via libera alle relazioni, alle emozioni, a tutto quello che ti piace fare. Sarà proprio un’emozione che nasce nel settore amicizia o amore a dare qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In queste 48 ore di mercoledì e giovedì riesci a fare le cose meglio! Quindi, se c’é un lavoro che comporta una valutazione, un premio, piccole soddisfazioni, non escludo che arrivino entro mercoledì. Posso dire che in questi giorni sei forte, e lo sarai per tutto il mese di Luglio visto che Mercurio è favorevole.

Oroscopo Leone

Al momento hai un gran bisogno d’amare! Questa Venere favorevole è importante e sarà attiva fino a Settembre! Quindi diversi molti mesi di tempo per fare una ricerca, per trovare qualcuno di piacevole da frequentare. Più che altro ami essere inseguito e ammirato, tuttavia non disdegni le grandi sfide d’amore che nascono proprio quando ci sono tensioni in corso.

Oroscopo Vergine

Nelle prossime 48 ore puoi contare su queste stelle ma anche su una buona capacità di reazione. Attenzione solamente alle provocazioni che arrivano dall’esterno. L’unico neo del momento potrebbe essere la famiglia. Attenzione, quindi, dei rapporti tra genitori e figli, con i parenti, in particolare se ci sono delle strane richieste oppure se una persona è lontana e sei preoccupato per questo motivo.

Oroscopo Bilancia

Sembra proprio che queste siano giornate strane, direi di stare un pochino attenti anche alle spese. Non è un periodo no ma é un momento in cui mancano stimoli, risposte. Siccome tu sei una persona che vuole vivere abbastanza serenamente e desideri sempre raggiungere un certo equilibrio, e’ chiaro che le poche sicurezze che hai non bastano a farti stare bene.

Oroscopo Scorpione

In queste 48 ore puoi vivere qualche bella intuizione, regalare anche agli altri qualche bella dritta. Quante volte hai consigliato bene gli altri e male te stesso! Questo capita perché hai una sensibilità del tutto particolare che non tutti riescono a capire.

Oroscopo Sagittario

In questi giorni puoi anche essere demoralizzato per tutto quello che non è accaduto negli ultimi mesi, ma per fortuna abbiamo a che fare con un segno ottimista che non si arrende mai. Posso dire che i prossimi mesi saranno interessanti, tra l’altro abbiamo anche delle giornate forti per quanto riguarda le relazioni e i rapporti sociali.

Oroscopo Capricorno

Sei in recupero dopo un periodo veramente pesante: lunedì é stato un giorno duro ma questo martedì sarà migliore. Comunque sai che le provocazioni sono sempre presenti nella tua vita, e anche per questo è da prevedere qualche novità a livello amoroso. Quindi, anche se agli inizi dell’anno c’è stata una crisi, una separazione, si potrà contare su qualcosa di nuovo.

Oroscopo Acquario

Stai migrando verso altre concezioni di vita, e se non lo farai direttamente lo farai almeno con il pensiero. E sei molto preso dalle tue idee! Potrebbe capitare che le persone che ti frequentano ti rivolgano una domanda ben precisa: a cosa stai pensando? Questo perche’ si capisce che quando parli con qualcuno a volte pensi ad altro.

Oroscopo Pesci

Queste sono giornate un pò particolari, intuitive. Avere la Luna favorevole é importante cosi come Mercurio attivo da un segno amico. Ci sarà un contatto che aiuta, forse anche una consolazione, se come credo negli ultimi tempi c’e’ stato un problema. In amore, nelle relazioni con gli altri, sai che é da Marzo che tutto sta cambiando, sei un pò arrabbiato perché pensi che il tuo valore non sia stato riconosciuto.

