Oroscopo Paolo Fox oggi: martedì 28 maggio 2019 | I Fatti Vostri

Oroscopo 2019 di Paolo Fox: martedì 28 maggio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 28 maggio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Ecco le previsioni per i dodici segni zodiacali.

Oroscopo Ariete

Al momento stai cercando di superare una crisi e di diventare ancora più forte e deciso. Se è possibile, quelli che hanno vissuto un periodo d’ombra già da Novembre scorso, ora ricevono qualche stimolo in più. Quelli che non ottengono nulla vuol dire che giocano troppo in difesa. Di solito il tuo è un segno che reagisce ma molto dipende anche dal proprio ascendente.

In ogni modo, al momento non mancano le occasioni per farti valere. Ricordo che sabato e domenica saranno due giornate molto interessanti per i rapporti interpersonali: incontri favoriti!

Oroscopo Toro

La tua capacità di reazione è talmente grande che anche quelli che hanno vissuto un grave problema personale, familiare o fisico, nonostante tutto riescono ad essere di supporto a se stessi e agli altri! Certo, chi ha sofferto molto vorrebbe avere più soccorso, più aiuto, ma forse non è così.

E’ incredibile che malgrado tutto, tu sia sempre un riferimento per le persone di famiglia. Le giornate più interessanti della settimana saranno venerdì e sabato, anche per confermare un amore!

Oroscopo Gemelli

L’unico neo di queste giornate è la stanchezza, l’eccessiva frenesia con cui stai affrontando tutte le cose che ti riguardano. Come ricordavo anche lunedì, l’eccessivo logorio mentale può procurare disagi e questo perchè è dagli inizi dell’anno che stai cercando di risolvere contenziosi, questioni legali e personali.

La giornata di domenica, lo anticipo fin da ora, sarà molto interessante per i sentimenti e Venere in aspetto molto attivo aiuta. Questo è un periodo di ragionamenti e compromessi che possono essere studiati già a partire da questa settimana.

Oroscopo Cancro

E’ un oroscopo un pò particolare perchè anche a fronte di cambiamenti di ruolo e mansioni avvenuti nel corso degli ultimi mesi, c’è ancora qualcosa che non va. Forse devi adattarti ad un nuovo ruolo piuttosto pesante e questa situazione gravosa potrebbe riversarsi persino in amore. Ora sei contro qualcuno che non è dalla tua parte!

Settimana particolare per i sentimenti perchè tutti quelli che vivono una crisi o che hanno vissuto un legame difficile, dovranno stare attenti almeno fino a giovedì.

Oroscopo Leone

La maggioranza di voi è molto più preoccupata o occupata per questioni di lavoro che sentimentali. E devo dire che proprio il lavoro può creare qualche disagio perchè non sono pochi quelli che stanno cercando garanzie, conferme che non arrivano. In ogni modo, in questo periodo sei molto deciso, intendi far valere le tue idee nello studio e nel lavoro, vuoi emergere!

In maniera altrettanto forte senti il desiderio di non creare più complicazioni a te stesso e agli altri e di scaricare problemi inutili. Quindi, se c’è una storia deve continuare meglio, altrimenti sarà dato uno stop!

Oroscopo Vergine

Sono sopratutto le questioni di carattere pratico a rallentare la vostra evoluzione! Qui non c’è un vero e proprio problema di destino contrario, ma potrebbe esserci qualche ritardo, qualche rallentamento, qualcosa che non funziona, anche un semplice guasto all’automobile o un ritardo generale per motivi tecnici che comporta perplessità.

D’altronde, già la scorsa settimana tra lunedì e martedì ci sono stati fastidi, naturalmente parlo di problemi legati alla giornata perchè se guardo la stagione ti vedo tra i segni più forti. Ma nonostante ci siano state anche diverse vittorie nel corso degli ultimi mesi, resti comunque molto perplesso!

Oroscopo Bilancia

Hai bisogno di un posto tutto tuo per riflettere! Nonostante tu sia una persona molto comunicativa e disposta anche a dare tanto agli altri, da qualche tempo senti la necessità di stare per conto tuo. I più abbienti potrebbero pensare di acquistare un piccolo spazio, uno studio, un ufficio, una casa per cercare di stare più tranquilli, una sorta di rifugio. E a questo proposito bisogna dire che le spese per la casa sono aumentate considerevolmente.

In generale c’è un grande desiderio di staccare la spina, di fare un piccolo viaggio per contro proprio. Tra venerdì e domenica consiglio di stare accanto ad una persona che ti permette di parlare liberamente!

Oroscopo Scorpione

Stelle più favorevoli rispetto a lunedì, ma bisogna ricordare che questo è un periodo di alti e bassi. Ci sono dei momenti in cui tutto sembra molto chiaro, molto tranquillo e altri in cui invece ci sono polemiche. Probabilmente anche a livello sentimentale ci sono tensioni da superare.

Tra venerdì e sabato raccomando di evitare conflitti: in ogni modo, questa è una settimana che ti trova un pò preoccupato, pensieroso per quanto riguarda alcune questioni di lavoro e di soldi. Ci vuole pazienza!

Oroscopo Sagittario

Ti trovi a lottare contro i mulini a vento! Ci sono tante situazioni da affrontare nelle quali purtroppo puoi incidere fino ad un certo punto; si può agire ma le risposte devono arrivare dall’esterno. Se poi questa settimana è iniziata con qualche perplessità di tipo fisico, allora a maggior ragione bisogna essere cauti, evitare tensioni.

Se c’è stato. un malessere stagionale piano piano si va avanti e si recupera, ma ci vuole tempo.

Oroscopo Capricorno

Non sono pochi quelli che hanno chiuso il mese di Aprile con qualche difficoltà sentimentale e anche l’inizio di Maggio non è stato particolarmente favorevole per l’amore. Ecco perché in quarto momento ci vuole un pò di coraggio per affrontare situazioni alquanto complesse. E’ chiaro che se una storia si è interrotta, se alcuni contatti non sono più validi, sarà inutile forzare un recupero.

Non è un buon periodo per rilanciare una questione personale ma forse potresti ricevere una risposta da parte di chi fino a qualche tempo fa era ostile verso di te.

Oroscopo Acquario

La tua grande creatività si tramuta nella capacità di risolvere anche i problemi più complessi! E spesso le soluzioni arrivano durante la notte! Nel corso della giornata nasce il problema ma è poi di notte che arriva la soluzione grazie a pensieri mirati! Tuttavia, in questo periodo certe scelte non dipendono direttamente da te ma dagli altri: c’è un ristagno di idee e soprattutto non c’è la possibilità di fare tutto quello che vorresti in tempi brevi.

Raccomando di essere molto prudenti in amore, dove alcuni rapporti sono portati avanti solo per il quieto vivere, mentre altri invece sono un pò logorati.

Oroscopo Pesci

Quando non sei più contento di una certa esistenza, cerchi di viverne un’altra parallela! Non tutti, ma molti, spesso si ritrovano a vivere due relazioni, due storie, due interessi contemporaneamente. Ma questo tipo di confusione potrebbe essere deleteria e potrebbe generare momenti di grande conflittualità con se stessi, con il mondo e con gli altri.

Cura un pò di più la forma fisica: è probabile che da qualche settimana tu debba superare un fastidio. Forse bisogna ricorrere a qualche cura per stare meglio.

