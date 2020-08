Paolo Fox, Oroscopo 25 agosto 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa settimana parte in maniera un pò polemica! Bisogna ricordare che Venere é dissonante e che Giove e Saturno che impongono lotte, soprattutto se ti appresti a riprendere un lavoro oppure se devi iniziarne uno nuovo. Pare che nulla sia stato fatto, che nulla sia chiaro, ma fortunatamente alla fine di quest’anno tante tensioni saranno superate. Purtroppo, ora é normale essere pieno di pensieri!

Oroscopo Toro

Con questa Luna opposta devi ragionare bene prima di dire cose che possono diventare difficili da digerire per gli altri. Tu sei una persona molto chiara, molto schietta, e proprio per questo motivo quando senti che qualcosa non va devi parlare. Queste prime due giornate della settimana impongono un minimo di tranquillità, anche se sei circondato da seccatori!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sarà soprattutto tra mercoledì e giovedì che alcuni nodi arriveranno al pettine! Devo ricordare che questo é comunque un periodo di emozioni nuove: se hai iniziato da poco un lavoro non aspettarti tutto e subito, ricorda che con la fine dell’anno ci sarà una bella sorpresa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In amore devi parlare in maniera molto chiara: questo é un periodo in cui sei molto preso da una storia oppure da due storie contemporaneamente! Cerca di non fare confusione perché se succedono questioni strane, se accadono problemi é solo perché probabilmente in passato c’è stata poca chiarezza, oppure c’é troppa carne al fuoco!

Oroscopo Leone

In certe giornate di questa settimana sarai davvero un pò tormentato. Va ricordato che comunque il tuo é un segno forte: si riconosce perché sei sempre molto fiero ed orgoglioso delle tue scelte, tuttavia in queste 48 ore è probabile che una situazione personale o di lavoro non sia chiara.

Oroscopo Vergine

Sei comunque uno dei segni forti dell’anno e credo davvero che rispetto agli altri tu possa avere una marcia in più. La cosa che ti chiedo in questo periodo è di verificare l’amore, ma anche di capire se si può veramente fare qualcosa di più nell’attività, specie se indipendente.

Oroscopo Bilancia

Sappiamo che dal punto di vista economico non é stato facile superare questo mese di Agosto, e quindi quest’ultima settimana del mese comporta inevitabilmente alcune riflessioni sul tuo futuro. Forse sul lavoro non c’é ancora chiarezza, ma più ci avviciniamo alla fine dell’anno e più ci saranno conferme!

Oroscopo Scorpione

Con la Luna che transita nel tuo segno, con Venere in buon aspetto e con questo Sole favorevole, si può andare lontano: le tue intuizioni sembrano molto valide! C’é da dire che tutto quello che fai in questo periodo può costituire una sorta di grande salto verso il futuro.

Oroscopo Sagittario

Sei pieno di buona volontà! Il tuo é un cielo sempre più importante via via che ci avviciniamo al mese di Settembre, anche perché Venere tornerà favorevole. E grazie ad un Marte interessante, tornerà anche una gran voglia d’amare!

Oroscopo Capricorno

Per quanto riguarda il lavoro non devi arrabbiarti se un programma chiude, se un progetto non si porta avanti, perché c’é un cambiamento in atto, specialmente per chi lavora in proprio. Se invece lavori per un gruppo, sta cambiando qualcosa all’interno di quest’azienda, ma l’importante sapere che il finale della storia sarà a lieto fine!

Oroscopo Acquario

Sei molto turbato ed anche ostinato! Questo é un anno in cui il tuo segno vuole cambiare aria: e quando ci sono mesi come questo di Agosto, é normale che tu ti senta un pò contro tutti, che tu abbia una sorta di repulsione per tutto quello che é stato fatto negli ultimi mesi.

Oroscopo Pesci

Sei ricco di buone intuizioni ma purtroppo in questi giorni devi soprattutto pensare a recuperare il lavoro, dovrai faticare di più! Queste opposizioni planetarie parlano di contrasti: tu vorresti fare tutto al meglio ma c’é un blocco. O magari, i più fortunati, quelli che possono avere qualche risorsa in più quest’anno hanno deciso volontariamente di iniziare un pò più tardi a darsi da fare.

