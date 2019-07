Oroscopo Paolo Fox oggi: martedì 23 luglio 2019

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: martedì 23 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 23 luglio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Che tu abbia voglia di fare per rimetterti in gioco e ricostruire la tua esistenza è evidente! Ma ribadisco che bisogna essere prudenti in amore, soprattutto se ci sono in bilico due storie, o anche semplicemente se si ha a che fare con una persona che ultimamente ha avuto qualche problema.

Non è detto che ci debba essere per forza una crisi di coppia, però è probabile che uno dei due abbia vissuto delle difficoltà: e quando ci sono tensioni da parte di uno dei due, è più difficile andare avanti. Ci vuole prudenza!

Oroscopo Toro

Ci stiamo avvicinando ad un Agosto che potrebbe portare un dentro o fuori definitivo in tutte quelle relazioni che nel recente passato hanno già vissuto una crisi o forti incomprensioni. Quindi, raccomando di essere cauti!

Nonostante stiano per arrivare giornate di grande forza, devo dire che in questo momento c’è qualcosa che non va. E probabilmente potresti essere proprio tu a puntare i piedi! Nervosismo in agguato.

Oroscopo Gemelli

Solitamente quando i problemi diventano sempre di più, cerchi di staccare la spina e dedicarti ad altro. Ma al momento è davvero difficile accantonare i guai! Devi affrontare una realtà dura e concreta. Tra Luglio e Settembre dovrai rivedere tutte le tue strategie. Probabilmente anche a livello professionale e personale ci sono cose da rinviare o da affrontare con maggiore coraggio, anche chiudendo o rivedendo alcune situazioni.

Sabato e domenica l’amore può tornare protagonista, ma fai attenzione alle parole!

Oroscopo Cancro

E’ probabile che negli ultimi tempi, molti di voi abbiano sperimentato un nuovo sentimento e vissuto una rinnovata voglia di amare! Non sono pochi quelli che dall’inizio dell’anno a questa parte hanno cambiato amore, riferimenti, ma in queste 48 ore potrebbe tornare qualche dubbio.

Sono giornate che possono portare un conflitto con l’ambiente. Andrà molto meglio da giovedì, ma fino ad allora attenzione a non creare dispute inutili!

Oroscopo Leone

Martedì e mercoledì sono due giornate buone per fare e disfare. Il Sole entra nel tuo segno e da domenica 28 avrai anche una splendida posizione dei pianeti veloci: quindi, ci avviciniamo ad un Agosto che può essere veramente di grande riferimento, dove il protagonista sarai proprio tu!

Come ho detto, potrai dare sfogo ai tuoi desideri, ma naturalmente non si deve agiare con la presunzione di riuscire in tutti i campi! Studia nuove strategia e fai tesoro delle tue esperienze migliori, così potrai rimetterti in gioco con un pizzico di coraggio in più!

Oroscopo Vergine

Queste sono stelle efficaci fino a tutto mercoledì. E giovedì e venerdì saranno giornate che ti permetteranno di fare anche qualcosa in più! Come al solito, la tua priorità è costruire. E qui ci sono due situazioni: quelli che hanno attorno l’ambiente adatto per fare le cose giuste, riusciranno al meglio, mentre quelli che sono un pò più soli, pur sentendo questa spinta creativa a fare e disfare, non riusciranno a completare proprio tutto.

Comunque, il cielo di Luglio è stato importante ma lo sarà ancora di più quello di Agosto, soprattutto per i sentimenti!

Oroscopo Bilancia

Questo mese di Luglio che sta per finire non è certo stato facile a livello sentimentale: persino le coppie che si vogliono molto bene hanno discusso! Infatti, quando uno dei due ha dei problemi personali, economici o di lavoro, è inevitabile tornare a casa e non stare sereni e magari scaricare le proprie tensioni sul partner.

Bisogna recuperare un pò di tranquillità: da giovedì sarà possibile ma per ora sei ancora nel pieno di critiche e tensioni che potrebbero rovinare l’andamento generale.

Oroscopo Scorpione

Il tuo è un segno che non molla facilmente! Il fatto che tu sia governato da Marte rappresenta la necessità di entrare in battaglia con tutte le persone che possono rappresentare un ostacolo. Però, quando è troppo è troppo! Credo che in questi giorni e ancor di più nelle prime due settimane di Agosto, avrai una gran voglia di allontanarti dai seccatori, dalle persone che non fanno altro che creare problemi nella tua vita.

Potresti inventarti una scusa per allontanarti da situazioni difficili, oppure cercare soluzioni alternative per non stare sempre a discutere!

Oroscopo Sagittario

A volte scrollarsi di dosso un peso e tagliare i ponti con certe situazioni che non sembrano più importante è davvero liberatorio! E tu sai bene come fare per allontanarti da problemi e situazioni difficili! Per fortuna non hai paura di cambiare: e quindi, anche se ultimamente si è chiuso un programma o un percorso di lavoro, puoi rimanere sereno perchè sarà possibile fare altro.

Agosto rivelerà grandi passioni al punto che qualcuno potrebbe ricevere un premio, potrebbe avere una grande soddisfazione. Entro le prime due settimane di Agosto può arrivare una grande rivelazione. E da domenica i sentimenti viaggeranno su un terreno più sicuro!

Oroscopo Capricorno

Non è improbabile che in questa giornata tu possa dare in escandescenze, soprattutto se ci sono persone che non capiscono le tue esigenze. Torna una certa voglia di mettere tutto a soqquadro! Quelli che dalla scorsa primavera hanno vissuto una crisi d’amore, ora potrebbero risentirne di più: attenzione ad un ex!

Se invece stai cercando di recuperare un rapporto, in queste 48 ore potresti non avere quello che desideri! Sei molto nervoso e arrabbiato: e quando questo succede, quando qualcosa non funziona, più che infuriarti ti chiudi in te stesso!

Oroscopo Acquario

Le stelle tra martedì e mercoledì ricordano che hai bigino di un pò più di libertà: tutto quello che è obbligo non ti piace! Inoltre, bisogna dire che la prima metà di Agosto potrebbe essere un pochino conflittuale a livello sentimentale. Non voglio dire che tutti avranno problemi in amore, però in famiglia e specialmente tra genitori e figli, ci sarà qualcosa da chiarire.

Fai molta attenzione nell’utilizzo di mezzi o oggetti pericolosi: in questi giorni la distrazione deve essere limitata!

Oroscopo Pesci

Luglio è stato e continua ad essere un mese di agganci positivi, ma nonostante ciò non sono pochi quelli che stanno ancora cercando di risolvere una crisi d’amore nata a Maggio, o addirittura agli inizi dell’anno. E ora bisogna capire che cosa è rimasto di un legame; il distacco con la persona di sempre è sicuramente aumentato.

C’è chi si è un pò isolato e chi sembra molto disorientato perchè sente che la persona che ama è più fredda. Il tuo istinto potrebbe farti pensare ad un tradimento, ma ne vale la pena? Attento a non creare ulteriori conflitti!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!