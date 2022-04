Oroscopo Paolo Fox di Pasquetta, lunedì 18 aprile 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 aprile 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa settimana rappresenta una sorta di piccolo fermo o una cosiddetta pausa per riflettere sulle grandi novità che dal 10 Maggio potranno arrivare nella vostra vita, bene sapere che questa sarà una data molto importante a livello astrologico: qualcosa di grande rilevanza potrà capitare nel mese di Maggio per tutti gli Ariete che vogliono rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questa settimana siete vincenti quindi se dovete fare una richiesta o proposta le giornate di giovedì e venerdì possono essere molto importanti, sappiamo che da Marzo molte coppie hanno avuto un problema e alcuni Toro hanno dovuto riflettere bene sulle condizioni della propria vita sentimentale. Certo questa giornata viene offuscata da una Luna lievemente in opposizione però la cosa importante è che voi stiate ritrovando energia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Per il segno dei Gemelli questa settimana sarà sottotono ma solo perché il meglio lo avremo dal 10 Maggio in poi: nell’oroscopo di tutti i segni questa data segnerà un nuovo inizio o un cambiamento, un mutamento che potrebbe essere anche a livello sociale. Per le prossime settimane evitate dispute inutili e non riversate anche in amore delle tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il segno del Cancro questa settimana può contare su una buona situazione astrologica, in particolare per quando riguarda i sentimenti ma anche per quanto riguarda le relazioni interpersonali. In questo momento avete anche un recupero dal punto di vista delle prospettive future, scelte che possono giocare un ruolo importante nella vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Avete una settimana in cui ogni tanto dovrete cercare di farvi coraggio, andare avanti o magari superare solo tensione, per esempio le persone che devono affrontare un esame, una prova oppure devono passare al vaglio il proprio lavoro saranno particolarmente emozionate. Agli inizi di Maggio bisognerà essere un pochino cauti e questo riguarda anche la situazione economica.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il segno della Vergine ha una situazione astrologica intensa, ciò significa anche cercare di risolvere problemi di lavoro o personali, significa anche obiettivamente mettersi in gioco e tutto questo voi lo state già facendo al prezzo di una grande fatica. In questa settimana cercate di essere attenti in amore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Settimana decisiva per voi nati del segno. Entro il 10 Maggio dovrete fare delle scelte importanti che riguardano la salute, la casa, la famiglia. Questo è un cielo che porta anche dei vantaggi, se tornate a sfidare una persona adesso sbagliate, dovete trovare un equilibrio ma bisogna farlo presto prima che Giove vada in opposizione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi la Luna si trova nel segno, lo Scorpione questa settimana darà spazio a grandi emozioni e Venere in aspetto buono indica proprio questo. Giove inoltre alimenta speranze per il futuro, c’è un po’ di confusione in casa e probabilmente ogni tanto ci sono anche dei problemi che riguardano i soldi. Questa è la settimana giusta se volete fare chiarezza.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Per il Sagittario questa è una settimana ancora di attesa, anche per voi la data del 10 Maggio potrebbe essere indicativa per il futuro. Ci sono dei cambiamenti che in qualche modo spingono a pensare che le cose si trasformino in positivo. L’amore è ancora fonte di qualche piccolo cruccio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Abbiamo una situazione astrologica migliore per i sentimenti, si parla spesso di affinità astrologica migliore e anche il Capricorno si ritrova nella vita ad avere a che fare primo o poi con Scorpione, Pesci, Acquario e Toro, segni che potrebbero darvi qualche intuizione in più.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’Acquario è particolarmente confuso in una settimana in cui sarà difficile riuscire a mediare, bisogna invece cercare di ritrovare un accordo al più presto e ciò vale in particolare se ci sono delle dispute di lavoro o conflitti. Ci sono cambiamenti astrologici importanti, di pace per tutti o revisione della propria vita per cui bisogna iniziare ad essere molto realisti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Adesso che Venere e Giove sono nel vostro spazio zodiacale è difficile credere che non ci siano anche buone novità. Saranno pochi coloro che resteranno fermi al palo. Si può sfruttare questo periodo per ritrovare serenità o magari per fare incontri importanti. Questo lunedì parte con una Luna buona, le relazioni oggi sono favorite.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.