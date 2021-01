Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: lunedì 25 gennaio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 25 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa nuova settimana parte con la Luna favorevole: io direi che questo è davvero il momento giusto per iniziare a pensare a qualcosa di diverso dal passato. Le condizioni sociali certo non sono eccezionali per nessuno, perché sappiamo che usciamo da un 2020 molto complesso e pieno di problemi, però un conto è la storia del mondo ed un conto è il nostro destino personale: è sicuro che ne siamo influenzati però quando abbiamo una buona capacità di reazione possiamo veramente darci da fare. La giornata aiuta, e Mercurio, Giove e Saturno saranno ancora più attivi entro metà Febbraio.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Queste sono giornate di lieve malcontento o di grande agitazione, dipende sempre dall’oroscopo personale. In generale posso dire che non sei molto contento di quello che succede. Interpretando queste stelle ritengo che non ci siano garanzie per il lavoro e quindi ancora un pò si naviga a vista: anche se puoi avere una buona conferma entro poche settimane, questa soddisfazione non riesce a cambiare la tua vita dall’oggi al domani. Tutto quello che imposti in questi giorni è importante per il futuro; entro la fine di Febbraio, infatti, potresti ricevere anche qualche buona notizia a livello pratico e lavorativo, sia pure part-time.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Con questa Luna nel segno hai una gran voglia di far presente al partner il tuo desiderio d’amore che sarà sempre più forte fino a Febbraio, quando finalmente Venere tornerà attivo. Dunque, anche le coppie che hanno vissuto un Dicembre molto pensate potranno recuperare. Invito tutti quelli soli a darsi da fare! Quelli che si sono separati, che hanno chiuso una storia, ora sono più forti perchè sanno di poter contare su un periodo pieno di novità!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ho detto più volte ‘non hai più Saturno contrario’, ma questo non vuol dire che le cose vanno avanti da sole. Dunque, c’è una fase che definisco di interregno tra un passato difficile e un futuro che sarà molto interessante specialmente a partire da fine Maggio. Questo lasso di tempo tra Gennaio e Maggio servirà a sistemare questioni che negli ultimi due anni non sono andati bene. L’amore potrà recuperare tono nei prossimi tre giorni!

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questo momento devi stare attento a non complicarti la vita da solo, continuare a fare cose che non ti piacciono oppure affrontare delle battaglia che sono comunque difficili, molto faticose da portare avanti. E qui bisogna capire che cosa vale la pena fare perchè magari per orgoglio potresti portare avanti progetti che alla fine non sono interessanti. Da qui a metà Febbraio anche le coppie devono stare un pò più attente perchè pare che in amore ci siano lontananze fisiche o psicologiche.e

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questo è un altro periodo importante: molti viaggiano sulla base di quello che è stato costruito l’anno scorso, e sarà difficile non ottenere qualche piccolo successo! D’altronde, tu affini le tue capacità proprio nei momenti complessi. E siccome usciamo dal 2020 molto difficile, è probabile che e questa continua messa alla prova delle tue capacità alla fine abbia portato quelle risorse utili per andare avanti nel futuro. Non sottovalutare l’amore: è un periodo importante nonostante molti di voi sono un pò restii a concedersi, ma io chiedo un pò più attenzione!

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Sei ancora a metà, tra coloro che sono sospesi. Ma sappiamo che da questa fine di Gennaio e per tutto il mese di Febbraio ci saranno belle novità: Mercurio e Venere, e presto anche Giove e Saturno, saranno attivi. Posso dire che Venere inizierà un transito molto bello da Febbraio, un mese fertile: non dico che cade oro dal cielo, magari fosse così, però entro la fine del prossimo mese certamente le idee più chiare. E se hai già sperimentato dei progetti o sei in attesa di certe risposte, presto le cose possono migliorare ancora di più.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Fino a mercoledì ci sarà una situazione di lieve disagio che può riguardare anche i rapporti interpersonali. In questo periodo vi sarà capitato di vivere anche piccole difficoltà a livello amoroso o magari hai notato che hai speso più soldi. Insomma, ci sono lamentale! Se devi prendere dei soldi, se staia aspettando dei rimborsi, ci sono ritardi! In questi tre giorni abbiamo un oroscopo un pò faticoso anche per il fisico.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo è un lunedì sottotono, ma devo dire che la settimana parte in maniera interessante, anzi forse è proprio il momento per iniziare a darsi da fare. Febbraio vedrà tanti pianeti favorevoli in un settore che rappresenta anche i contatti. Sappiamo che siamo tutti un pò limitati nei movimenti, comunque puoi utilizzare la rete, il cellulare. La tua grande capacità d’azione e di allargare il giro dei contatti sta finalmente ripartendo. Potrai avere qualche cosa di più!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Spesso rimani solo con i tuoi pensieri. In questi primi tre giorni della settimana non potrai certo dire che le lotte sono finite! E non è improbabile che questa Luna opposta da martedì possa provocare un pò di mal di testa, però non voglio dare un valore negativo a questo cielo perchè invece ti trovo molto motivato. E se hai intenzione di far saltare qualcosa o comunque cambiar la tua vita, piano piano ci stai riuscendo. Tu sai attendere, e questa è una delle tue grandi capacità! Gli amori nati a Dicembre possono continuare. Ora sei tu che comandi!

Oroscopo Paolo Fox Acquario