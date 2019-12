Paolo Fox, Oroscopo 15 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 16 dicembre 2019

Lunedì 16 Dicembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate in anteprima a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ decisamente un ottimo cielo quello che accompagna questo lunedi. Da questa settimana recupererai energia e voglia di fare, due cose che nello scorso mese di Novembre sono mancate.

Entro la fine dell’anno possono arrivare grandi notizie, grandi progetti favoriti. Per quanto riguarda l’amore, questa sera la Luna ti aiuta ad essere più passionale, soprattutto con Leone e Sagittario.

Oroscopo Toro

Questa settimana inizia in maniera un pò faticosa, ma come sai le stelle del 2020 saranno dalla tua parte. Da qualche tempo sei a caccia di una nuova dimensione anche dal punto di vista professionale.

Evidentemente qualcosa è cambiato, ma bisogna cercare di adattarsi alle nuove esigenze anche in vista del prossimo anno, che ribadisco sarà decisamente interessante per il tuo segno. Periodo un pò polemico per quanto riguarda l’amore: se hai una coppia stabile nessun problema, altrimenti attento a quello che dici.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa nuova settimana parte bene! Per quanto riguarda il lavoro, le questioni commerciali, un eventuale recupero di soldi, abbiamo una fine d’anno ed un 2020 molto interessante.

Non è escluso che qualcuno parli con te per proporti nuovi affari: stringi i tempi perchè lunedì e martedì saranno giornate particolarmente influenti. C’è una buona occasione in vista per l’amore, specie per il prossimo fine settimana, ne parleremo.

Oroscopo Cancro

Penso che sarai d’accordo con me se ti dico che Novembre non ti ha regalato nulla, più che altro è stato mese di recupero; nulla è accaduto, situazione di stallo, ma le cose cambieranno da qui a pochi giorni. E’ chiaro che devi rivedere alcune situazioni che riguardano la tua vita.

Intanto questo lunedì permette dei piccoli passi avanti, anche se ancora non ci sono prospettive cosi ampie. Per l’amore non c’è una grande disponibilità: le coppie che hanno affrontato un cambiamento, un trasferimento, sono ancora sotto pressione.

Oroscopo Leone

La Luna è proprio nel tuo segno! Arrivano circostanze interessanti perchè, come ti avevo annunciato, tra la fine di questo mese e l’inizio dell’anno ci sarà un momento di recupero per il lavoro.

Questa situazione sembra invece un pò conflittuale per i sentimenti, sottoposti ad un periodo di revisione. Quindi devi un pò stringere i denti: non è questo il momento giusto per fare scelte azzardate, ci vuole pazienza!

Oroscopo Vergine

La Luna sarà presto nel tuo segno, e questo indica che sarà meglio apportare modifiche alle tue iniziative. Non ci dimentichiamo che l’amore può rinascere all’improvviso! Voglio dirti fin da adesso che la giornata di venerdi contiene degli elementi di grande fortuna.

E’ possibile un bell’incontro entro il prossimo fine settimana: qualcosa rinasce nel tuo cuore! Le coppie che si sono trasferite, che hanno cambiato casa da poco, hanno finalmente superato il momento critico.

Oroscopo Bilancia

Questa settimana è molto interessante. La tua profonda determinazione comporta variazioni e allontanamenti di persone che ormai non ti interessano più, e questo vale particolarmente per il lavoro.

Sarai tu ad allontanarti o dovrai affrontare un cambiamento imposto da qualcun altro. Questa settimana non avrai mai la Luna storta: vietato piangersi addosso! In amore nuovi contatti ed opportunità. Le coppie gia’ sposate pensano ad un figlio o ad una nuova casa.

Oroscopo Scorpione

Sei un pò frastornato, nervoso. E questa tensione continua per tutto questo lunedì, da martedì pomeriggio andrà meglio. Venere sarà dissonante dal giorno 20, molti nodi sono arrivati al pettine, adesso sai che devi fare certe cose, che devi portare avanti certe soluzioni.

Insomma la strada è più chiara ed è anche migliore per le trattative e persino per gli accordi d’amore. Successo per le coppie sposate da poco che hanno buoni progetti per il futuro.

Oroscopo Sagittario

Questa giornata parte molto bene, è ricca di buone soluzioni e di entusiasmo. Molte cose che stai pensando adesso avranno un grande sbocco l’anno prossimo. In ogni modo, l’ho detto tante volte, bisogna lavorare sui tempi lunghi, sulle iniziative che nascono ora ma che avranno esito fra qualche mese.

Anche in amore, se c’è qualcosa che vuoi portare avanti, un nuovo incontro o una relazione, non tirarti indietro, adesso puoi fare molto. Se non sopporti più una persona parlerai chiaro.

Oroscopo Capricorno

Questa nuova settimana parte bene, anche se il meglio arriverà nel corso dei prossimi mesi. Infatti Novembre non è che sia stato un mese cosi interessante; ad ogni modo adesso finalmente recuperi ritmo, perchè ultimamente ci sono state molte dispute per la casa, per il lavoro.

Se posso darti un consiglio per l’amore, soprattutto se vivi una storia conflittuale, è quello di non muovere le acque, di non agitare troppo le situazioni, almeno fino a mercoledì. Quelli che sono separati o single, pare abbiano a che fare con una persona poco attendibile!

Oroscopo Acquario

In questo lunedì ti sentirai un po’ stanco. D’altronde è già da domenica che non ti senti in perfetta forma. Ti consiglio di non fare troppo perche’ potresti andare incontro a qualche momento di disagio.

Cautela anche in amore, possono esserci dei piccoli contrasti, delle tensioni da tenere sotto controllo. Non è il momento giusto, non è la serata migliore per cercare confronti. Ci vuole un pò di pazienza.

Oroscopo Pesci

Verifica se ci sono le persone che vuoi contattare per ottenere qualcosa perchè il periodo dal 20 al 30 Dicembre sarà davvero molto importante. Sono certo che tra fine Dicembre e Gennaio molti riceveranno una grande conferma, qualcuno anche un colpo di fortuna!

Vedo una situazione più valida per quanto riguarda anche l’amore, con un prossimo fine settimana molto importante. Cerca di costruire qualcosa di concreto, di programmare al meglio le prossime giornate, puoi ottenere molto.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!