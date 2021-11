Oroscopo Paolo Fox di venerdì 5 novembre 2021

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Dall’esterno sembra che vada tutto bene, ma sai come si dice, l’apparenza inganna. La tua cerchia, in effetti, sembra molto superficiale e avrai delle difficoltà ad avviare una seppur minima discussione più profonda con loro, cosa che potrà sembrarti frustrante. Limitati a rimanere te stesso, le persone che contano davvero ti capiranno sempre nel profondo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La tua creatività oggi raggiungerà delle nuove vette, ma potrai ancora moltiplicarla per dieci mettendoti in società con qualcuno. In questo momento i partenariati sono molto vantaggiosi per te, grazie alla tua capacità di trasmettere agli altri la tua energia positiva.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Oggi il tuo sguardo arriva molto lontano, stai pensando a lungo termine, sia per quanto riguarda i tuoi progetti che l’evoluzione dei tuoi rapporti con la tua cerchia più ristretta. Non per questo devi trascurare gli impegni che richiedono la tua attenzione nell’immediato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Anche se i tuoi sentimenti sembrano materializzarsi da un momento all’altro, hai difficoltà a trasformarli in azione concreta. Il tuo umore è piuttosto altalenante, pensi tutto e il contrario di tutto. Anche se c’è qualcuno che ti mette fretta per fare una scelta, al momento non è proprio necessario. Aspettare fino a domani ti permetterà di prendere la decisione migliore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il periodo di incertezza che stai attraversando potrebbe influire sulla tua autostima. Nello stesso tempo, quello che perdi in questa leggera confusione, lo guadagni in carisma, creatività e socievolezza, che sia nel tuo lavoro o a casa.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

L’influenza della luna oggi offusca la tua mente. Dei vecchi ricordi d’infanzia si aggiungono alla tua confusione, pur non essendo qualcuno che si guarda indietro. Non vedi l’ora di poter tracciare un sentiero attraverso questa giungla per andare avanti verso la tua meta.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La tua eccitazione è contagiosa, ma il fatto che le persone vicine la sopportino bene non vuol dire che ti permetterà di assolvere a tutti gli impegni. Probabilmente un’idea ti sembrerà così buona che correrai il rischio di agire in maniera troppo impulsiva, e ti imbatterai in un ostacolo che avrebbe potuto essere evitato con un po’ più di prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Non sei dell’umore giusto per rivelare le tue intenzioni. Anche se da parte tua sai bene quello che vuoi, l’idea che lo sappiano gli altri non ti piace più di tanto. Tuttavia, escludere gli altri da quelli che sono i tuoi desideri, sarebbe solo uno spreco di energie, in questo periodo, soprattutto perché i tuoi cari ne sanno forse di più di quanto non pensi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Essere riconosciuto per il tuo contributo e i tuoi sforzi oggi sarà particolarmente piacevole, soprattutto alla luce delle ultime giornate fitte di impegni. Ma ti rendi conto che qualcuno nasconde dei progetti segreti dietro questa facciata di gratitudine. Non importa se c’è una persona un po’ gelosa, gli altri sono sinceri.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Se recentemente sei stato coinvolto in una faccenda di soldi, oggi potrebbe essere una giornata movimentata, in senso positivo. Anche se le conseguenze non saranno strabilianti come speravi, il risultato potrebbe pur sempre essere meglio di quanto immaginassi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ti sei svegliato con la voglia di creare, che trasformerà quella di oggi in una giornata speciale. Le tue intenzioni, tuttavia, potrebbero essere sviate da alcune circostanze incontrollabili. Forse il tuo capo ti darà un incarico supplementare, o probabilmente dovrai dedicarti a una mansione non troppo interessante, anziché poterti esprimere in tutta libertà.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le tue idee in merito al tuo lavoro sono piuttosto fuori dall’ordinario. Ti stupisci di te stesso, perché non sembrano neanche idee tue. Sarà una conversazione nel corso della giornata che ti mostrerà immediatamente la loro provenienza, e ripensarci ti farà sorridere. Oggi ti senti in forma e potrai portare a termine quello che hai cominciato.

