Oroscopo Paolo Fox di sabato 24 dicembre 2022, Vigilia di Natale: le previsioni delle stelle

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 24 dicembre 2022. Scoriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Cercate di recuperare ottimismo perché non vogliamo musi lunghi. Questa giornata di venerdì vi permette di ottenere qualcosa in più purché non ci siano troppe amarezze, soprattutto sul posto di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Buona questa giornata per risolvere un problema per l’aspetto pratico della vostra vita. Il Sole è sempre molto positivo nel settore della forza fisica, ecco perché in questi giorni vi sentite decisamente meglio e certe cure che avete iniziato hanno maggior fortuna.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Come ieri dobbiamo invitarvi a non esagerare con gli sforzi, in effetti questa giornata parte con qualche piccolo fastidio anche a livello fisico che vi trascinate da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questa giornata del 24 Dicembre sembrate troppo assorti nei vostri pensieri, quest’anno l’aria del Natale non ha colpito direttamente la vostra sensibilità. Attenzione perché questa giornata non vi trova in forma smagliante.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oroscopo interessante ora che Giove è tornato favorevole, ma ultimamente ci sono state delle dispute per quanto riguarda il lavoro, insofferenze, come se voi vi aspettaste qualcosa che non è arrivato, soldi compresi. In amore le cose vanno piano piano meglio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Si può dire che questo è un Natale molto più speranzoso, piacevole, intrigante di quello che avreste immaginato. Con una soddisfazione dietro l’angolo, può arrivare perché vi siete dati molto da fare nell’ambito del lavoro, oppure potete dichiarare vinta una battaglia che avevate intrapreso dalla fine del mese scorso.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

24 Dicembre con un po’ di nervosismo addosso, forse anche piccoli problemi familiari che ultimamente hanno incupito l’animo, questo vuol dire che sarebbe opportuno fare solo le cose che vi sentite, senza esagerare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Avete ancora dalla vostra parte molti pianeti, mettete in secondo piano le vostre esigenze personali e cercate di capire che cosa vogliono gli altri. Nel lavoro si stanno risolvendo dei problemi, ma soprattutto in amore mostrerete un’infinita dolcezza.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Giove, il vostro pianeta guida, in questo momento è favorevole! Come abbiamo già detto altre volte, però dovete muovere le vostre carte, fare il vostro gioco entro poche settimane, riteniamo che molti nati sotto questo segno abbiano già in mente qualcosa di molto bello, avranno un grande impegno da assolvere attorno a Febbraio, tutto quello che impostate adesso andrà a buon fine anche nei mesi futuri e vi permetterà di vivere serenamente.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Una giornata buona e un buon risveglio personale. Il periodo che state per vivere è molto facile da gestire anche per quanto riguarda la vita affettiva e per il lavoro non possiamo escludere momenti di grande fatica, questo si, tuttavia il successo sarà garantito.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi potete affrontare il mondo! State facendo molto, i risultati si vedono e anticipiamo che la giornata di domenica vedrà anche la Luna transitare nel segno, si avvicina un Natale molto intrigante, pieno di prospettive, come piace a voi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Bene sfruttare le intuizioni che sono sempre vivaci grazie al Sole, che ora finalmente è positivo nei vostri confronti e riesce anche a farvi stare meglio. In amore Venere attiva per quanto riguarda il segno zodiacale quindi positività e nuovi progetti.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.