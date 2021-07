Paolo Fox, Oroscopo del giorno: mercoledì 28 luglio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 28 luglio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ricordiamo, infatti, che la trasmissione i Fatti vostri è in vacanza e che Paolo Fox l’oroscopo lo sta fornendo solo in radio. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La vostra estrema sensibilità vi spinge verso i vostri simili. Non ascoltate le opinioni che vi circondano, meglio andare dal medico ed evitare cattivi consigli. Il vostro ottimismo sta crescendo, il che vi darà una migliore idea di ciò che siete in grado di fare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Avrete modo di uscire facilmente da una lotta di potere. Quello che prima sembrava insormontabile sarà pieno di promesse e di potenzialità. I vostri legamenti hanno bisogno di tono e di rafforzamento. Andateci piano con i movimenti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sarete molto più ricettivo a nuove ondate di pensiero. Solo gli sciocchi non cambiano mai idea. Sarete in forma per tutta la giornata, nonostante un po’ di sonno, il sentirsi stanco non è una debolezza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo è un giorno da assaporare. Avrete modo di attirare tutte le grazie e il vostro fascino vi aprirà tutte le porte! Se compiete uno sforzo coerente per temperare la vostra impazienza, sarete vincitori. Il crescente ottimismo, vi dà più energia.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Scenderete a migliori condizioni con chi vi circonda. È possibile ricevere una buona notizia per posta. Lo spirito di ottimismo prevalente vi trasmette un desiderio di fuga che porta a pericolosi eccessi di comportamento, in particolare sul fronte fisico.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Avrete la possibilità di pensare di più a voi, approfittatene. I vostri desideri sono altrettanto validi degli altri. La gente vi chiederà molto… sarebbe un bene pianificare quello che dovete fare e rallentare un po’.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il vostro ottimismo è contagioso e riuscirete a conoscere nuove persone. Sarete al top della forma, cogliete l’occasione per limitare alcune cattive abitudini nel vostro stile di vita.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo, per svuotare la testa.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Siete pronti ad affrontare voi stessi, pronti a trarre le giuste conclusioni e a ricominciare da capo. Alcuni problemi con i legamenti guasteranno un po’ la giornata. Avete bisogno di bere di più per eliminare le tossine.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sembra essere un giorno di perfetta calma. Approfittate di questa pace e tranquillità, prima di non avere più tempo per voi stessi. Una nuotata con gli amici seguita da una cena sarebbe un buon modo di scacciare il malumore e la stanchezza che albergano in voi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Otterrete un supporto insolito che continuerà a crescere in seguito. Oggi è un buon giorno per stabilire contatti! Se riuscite a contenere la vostra impazienza, otterrete buoni risultati. Il vostro ottimismo crescente rinforzerà la vostra energia.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il buon umore vi rende popolari con chi vi circonda. Sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. Non cercate di affrontare tutti i problemi in una sola volta. Pensate alla vostra dieta.

