Oroscopo Paolo Fox del weekend: domenica 23 ottobre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 ottobre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Non state vivendo un gran fine settimana. Un forte nervosismo è ancora nell’aria. Attenzione alle parole per evitare discussioni inutili, ci sono ancora disagi e preoccupazioni che vi causano tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Durante questo fine settimana potrebbe esserci qualche emozione da vivere, ma ci sono sempre Sole, Venere e Mercurio in opposizione che vi creano problemi in amore e nei rapporti interpersonali.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La giornata sarà decisamente migliore rispetto a quelle che avete appena vissuto e nel corso delle prossime ore potreste anche risolvere un problema che si è creato intorno a metà settimana.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Venite da una giornata sottotono: vi sentite persi e avreste bisogno di qualcuno con cui confidarvi, a cui raccontare le vostre preoccupazioni e chiedere consigli. Attenzione a non discutere in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Per voi si prospetta una fine settimana in cui potreste vivere delle belle emozioni che vi faranno stare bene con voi stessi e con gli altri. Bene così. Godetevi il momento.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

State vivendo un fine settimana all’insegna dell’amore soprattutto per i single che potrebbero conoscere qualcuno. Forse un’amicizia potrebbe anche trasformarsi in qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna nel corso delle prossime ore vi farà vivere nuove emozioni in amore. Questo vale anche se state pensando a una persona del passato: potete tentare un riavvicinamento proprio in questo fine settimana. Anche i single saranno favoriti: cercate di uscire di più, Venere vi darà una mano.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

State vivendo un weekend positivo e importante. Rispetto a qualche mese fa la situazione è cambiata in meglio e ancora migliorerà nelle prossime settimane, anche grazie al vostro modo diverso di affrontare le varie situazioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Giornata di recupero per voi, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Dedicatevi di più all’amore per stare con il partner, per riscoprire la passione. L’amore andrà ancora meglio il prossimo mese grazie all’influsso positivo di Venere.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Venite da una giornata un po’ sottotono in cui vi siete lasciati trascinare dalla nostalgia e dai problemi che hanno avuto origine nel passato. In amore non rinvangate il passato o vecchie crisi, cercate di guardare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Fine settimana positivo in cui la vostra creatività la farà da padrona e vi farà fare cose insolite e divertenti. Attenzione alle relazioni interpersonali, non sempre il vostro atteggiamento viene compreso e possono nascere malintesi e discussioni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Cercate di fare chiarezza nel vostro cuore, di capire meglio che cosa volete fare con la storia che state vivendo. Tutti i rapporti interpersonali sono comunque facilitati dagli influssi positivi dei pianeti.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.