Oroscopo Paolo Fox oggi, 31 dicembre 2020, vigilia di Capodanno. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo oggi Paolo Fox, giovedì 31 dicembre 2020

Giovedì 31 Dicembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi, vigilia di Capodanno. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa ultima giornata dell’anno pare un pò confusa, ma è normale che sia così! Ripeto sempre che, a prescindere dai problemi sociali che tutti abbiamo avuto, questo 2020 è stato un anno complesso e comunque sappi che adesso arrivano due anni di grande recupero. Voglio dare spazio alla positività e voglio che tu creda in cose favorevoli! Quindi, anche se non passerai il miglior Capodanno della tua vita, in questo momento cerca di guardare al futuro con ottimismo!

Oroscopo Toro

In questa ultima giornata del 2020 potresti trovare non dico una grande forza d’animo, ma comunque uno spunto per cercare di reagire e andare meglio in vista del futuro. Raccomando solo di non fare troppo le ore piccole, di non stancarsi troppo, perchè venerdì e sabato saranno giornata con la Luna dissonante, e quindi bisogna in qualche modo cercare di evitare conflitti!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Hai bisogno di fare progetti per il futuro! Una vita è passata: in questo momento stai guardando al passato come se l’avesse vissuto un’altra persona! Ora sei una persona nuova, dentro di te sono cambiati i presupposti, i riferimenti, e questo può capitare acne a livello di gruppo di lavoro ed emozionante. In ogni modo il 2020 si conclude in maniera propositiva!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non devi sottovalutare il passaggio della Luna nel tuo spazio zodiacale! Anche questa non è una giornata molto forte a livello emotivo, a livello di energia bisogna ricordare che tutto il 2021 nasce senza Saturno contro! Quindi, in qualche modo ci sono meno ostacoli, o addirittura entro l’estate può arrivare una bella conferma. Certo, i rivali sono molti, ma ricorda che quando abbiamo un oroscopo importante, possiamo metterli tutti in un angolo!

Oroscopo Leone

Devi prediligere l’amore! Mi auguro tu abbia una persona con cui passare quest’ultimo giorno dell’anno, perché è importante viverlo in maniera positiva, in maniera attiva, lontano da persone che possono crearti fastidì. Sai che gli ultimi giorni sono stati molto pesanti, anche nei rapporti genitori-figli ci sono stati contrasti. D’altronde, quando si torna a casa nervosi è abbastanza normale sentirsi su di giri. Considera che le giornate di venerdì e sabato vedranno la Luna entrare nel tuo segno e questo potrebbe aumentare il tasso di insofferenza che bisogna tenere sotto controllo. Questa sera un pò di stanchezza si farà sentire!

Oroscopo Vergine

Per vivere bene hai bisogno di progetti: questo è un segno pragmatico, positivo, razionale, e tutto sommato anche pronto a rimettersi in gioco! E con Mercurio e Sole favorevoli, in questo periodo sei molto forte dal punto di vista della programmazione degli eventi della tua vita, mentre devo dire che dal punto di vista delle emozioni qualcuno potrebbe rimproverarti una certa assenza. Persone particolarmente sensibili come Pesci e Scorpione, in questo periodo sono un pò troppo accusatori nei tuoi confronti.

Oroscopo Bilancia

Sei molto riflessivo in questo giovedì particolare. Questo Capodanno in arrivo da una parte potrebbe portare qualche soddisfazione perchè sai che alcuni progetti sono in ballo, ma dall’altra potrebbe portare anche un pò di stanchezza perché vorresti che tutto arrivasse in maniera più facile. Poi non ci sono più i riferimenti di prima: ricordo che per quasi due anni hai avuto Saturno contrario, ma ora è finalmente favorevole!

Oroscopo Scorpione

Questo è un momento importante: quest’ultimo giorno dell’anno invita a non fare cose troppo faticose. In realtà sarà per tutti un Capodanno sottotono, magari semplicemente da vivere in maniera più tranquilla. Posso dire che il tuo è uno dei segni che nel 2021 dovrà rivedere alcune scelte, forse anche portare avanti un cambiamento nel lavoro, un cambiamento di opinione. Stai valutando nuove strade, ma bisogna fare tutto con calme, onde evitare di vivere situazioni complicate!

Oroscopo Sagittario

Spero che questa notte tu possa passarla accanto alla persona che ami di più. In tarda serata la Luna arriverà ad un punto favorevole del tuo cielo. Le giornate di venerdì, sabato e domenica potrebbero portare una sorta di riconciliazione emotiva, sensoriale, affettiva. Le storie che nascono ora e che si configurano come favoreggi nei prossimi mesi, saranno importanti nel tempo! Venerdì sarà una giornata di riferimento ma attenzione a storie che non funzionano, perché in questo momento potrebbero vivere una piccola crisi.

Oroscopo Capricorno

Sei molto pensieroso. Quando arriva l’ultimo giorno dell’anno fai sempre una sorta di piccolo resoconto di quello che è andato bene e di quello che non è andato affatto! Sei sempre molto razionale e a volte anche un pò troppo critico nei confronti di te stesso, quindi cerca di non essere spiegato nei confronti degli altri e anche nei giudizi che puoi dare alla tua vita. Ha cercato di fare il meglio e questo è stato un anno che ha portato persino un vantaggio, cambiamenti sostanziali in vista del futuro. In questa giornata del 31 bisogna solamente fare le cose che ci interessano di più, magari selezionare ancora di più le persone con cui stare!

Oroscopo Acquario

In questo ultimo giorno del 2020 hai una grande voglia di fare programmi per il futuro. Questo desiderio però convinta molto con l’irruenza, con l’irascibilità, con una certa instabilità che potrebbe portare ad avere anche qualche piccolo problema: 24 ore fa dicevo che tutti quelli che hanno attorno un gruppo di amici che sono un pò stanchi, che dicono sempre no, si ribelleranno! E’ probabile che tu abbia in mente un progetto che altri possono considerare folle, ma la tua vita è sempre fatta di scelte fuori dal comune. Tu riesci ad essere diverso e la diversità in qualche modo paga sempre.

Oroscopo Pesci

Si chiude un anno un pò tormentato dal punto di vista delle relazioni. Chissà quante volte hai pensato di avere al tuo fianco la persona giusta e in altri momenti di desiderare la libertà! Non parlo tanto ai separati, a coloro che hanno vissuta una crisi, chiedo un pò di attenzione a tutti quelli che vogliono vivere questo ultimo giorno dell’anno in maniera serena. Voglio darti cinque stelle di forza; un però per incoraggiare in vista del futuro, un pò perchè qualsiasi cosa tu abbia vissuto di recente, hai capito che bisogno andare avanti. I separati hanno nuovi progetti, quelli che hanno vissuto una crisi iniziano ad essere più propositivo. Capodanno piacevole, se stai con le persone giuste, con una una Luna che può portare un pò di serenità.

