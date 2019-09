Paolo Fox Oroscopo 2019: 19 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox oggi: giovedì 19 settembre 2019

Curiosi di scoprire le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox della giornata di oggi, giovedì 19 settembre 2019? Ecco per voi le previsioni e l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Quelli che hanno un amore importante, una relazione stabile, in questi giorni potrebbero essere costretti a dedicare meno tempo ai sentimenti. E per questo potrebbero sentirsi un pò agitati, in conflitto. Bisogna stare attenti in vista di domenica, perchè quella sarà la giornata più complicata e nervosa della settimana.

In ogni modo, questo è un momento di nuove partenza e c’è bisogno di tanta forza per portarle avanti. Evidentemente certi progetti sono da chiarire, da verificare!

Oroscopo Toro

Queste sono stelle efficaci! In questa seconda parte della settimana potrai avere qualcosa in più, specialmente in amore. Tutte le storie nate agli inizi del mese, ora possono essere stabilizzate, possono essere più facili da gestire.

Non dobbiamo dimenticare che domenica le stelle faranno il tifo per te! Avrai un grande cielo che ti consentirà di fare incontri e programmare qualcosa di innovativo!

Oroscopo Gemelli

Va detto che questo è un fine settimana in crescendo: tra questo giovedì e sabato molti avranno la netta sensazione di vivere le storie in maniera più interessante. Tra l’altro, i sentimenti si risvegliano! Quelli che agli inizi del mese hanno discusso molto, se di base c’è un buon rapporto possono recuperarlo.

Resta sempre un pò particolare il discorso riguardante il lavoro, perché c’è tanto da investire. Ma tutte le fatiche, tutti i tuoi impegni, saranno premiati entro Novembre!

Oroscopo Cancro

Se devi parlare d’amore o mettere in chiaro certe cose, domenica sarà la giornata ideale per farlo. Purtroppo, in generale questa è una settimana sottotono, in cui te la prendi per tutto. Ma non pensare male perchè credo che nel giro di un paio di settimane tu possa avere partita vinta.

Certo, dovrai riorganizzare tutto: quello che fino a qualche mese fa sembrava ormai stabilito, pianificato, ora è da ridiscutere. E questo vale per il lavoro come per l’amore!

Oroscopo Leone

Se già da martedì sera ti senti un pò sottotono, se hai vissuto qualche piccolo conflitto personale, ora cerca di non essere troppo caustico nei confronti degli altri. E ricorda che tra venerdì e domenica sarà più facile anche recuperare un sentimento.

Le storie ancora valide vanno avanti bene grazie a questa Venere favorevole. Ma sono favoriti anche gli incontri di lavoro. In ogni modo, il consiglio è quello di non fare troppo!

Oroscopo Vergine

Questo è un oroscopo importante! In questi giorni si può risolvere un problema di lavoro, di casa. Qualcuno potrebbe anche trasferirsi per motivi di lavoro. Certo è che da ora fino al 2020, tutte le occasioni che portano successo, tutte le novità che si presentano, sono da segnare in rosso!

Per i giovani che hanno un grande progetto ancora da sviluppare, sarà molto importante lasciarsi andare, cercare nuovi contatti, nuove situazioni. L’amore può tornare protagonista!

Oroscopo Bilancia

E’ un periodo in cui non sei così convinto di continuare un certo tipo di attività: e qui parlo anche agli studenti che potrebbero pensare ad un nuovo percorso di studi o magari proporsi in ambito lavorativo.

Certo, qualche dubbio resta: ma se questi dubbi sono di tipo pratico potrebbero essere meno pesanti da affrontare con l’aiuto della persona giusta accanto a te! Chi è solo deve guardarsi attorno perchè Mercurio e Venere nel segno producono un effetto positivo!

Oroscopo Scorpione

Anche questo giovedì è sottotono e un pò polemico, insomma da tenere sotto controllo! Come ti succede spesso, non hai intenzione di tornare sui tuoi passi, ma c’è chi tra Luglio e Agosto ha chiuso un discorso di lavoro o sentimentale e ora si sente quasi in dovere di recuperarlo.

Ammesso che tu voglia farlo, ti annuncio che sarà comunque molto difficile. Al contempo, però, i nuovi incontri sembrano favoriti. Ed entro la fine del prossimo mese, Ottobre, potrebbero arrivare soluzioni pratiche a certi problemi!

Oroscopo Sagittario

Se devi dire qualcosa, parla ora o mai più! Se devi iniziare un progetto, un programma, o anche se devi organizzare una partenza, muoviti in questo giovedì. Venerdì e sabato saranno giornate più faticose per colpa dell’opposizione della Luna. A parte questo, abbiamo un ottimo cielo, specialmente per quanto riguarda i rapporti con gli altri, per le relazioni interpersonali.

Favoriti tutti i viaggi: e sappiamo che quando puoi uscire dal solito tran tran, sei certamente contento!!

Oroscopo Capricorno

E’ una giornata interessante con la Luna favorevole, più Saturno e Marte interessanti. Questi pianeti portano un miglioramento nel lavoro: se fino a qualche mese fa pensavi di non poter più recuperare una situazione, adesso ti sembra nuovamente possibile.

Certo, c’è da dire che questa ultima parte di Settembre ti trova ancora molto critico nei confronti degli altri e anche molto affaticato. Tuttavia, da Ottobre partirà un progressivo recupero che sarà poi uno dei temi dominanti del 2020!

Oroscopo Acquario

Questa di giovedì è una giornata ancora un pò pesante ma sempre inquadrata in un cielo molto positivo perchè non abbiamo più le stelle pesanti di Agosto, mese pesante per fisico e mente! Devi cercare di farti forza, magari prendere qualche vitamina perchè le tue difese immunitaria vanno rafforzate.

Inoltre, è un momento in cui hai tante cose da fare, forse troppe! E la fatica si fa sentire, anche nei rapporti interpersonali.

Oroscopo Pesci

Ho spiegato più volte che non bisogna basarsi sulla sensazioni che hai provato nelle ultime tre settimane, perchè non sono quelle che guideranno il tuo futuro! Ci sono solo malintesi, qualcuno ha anche cercato di gettare fango su di te, ma da Ottobre ci sarà un recupero eccezionale.

E il prossimo anno, il 2020 sarà di successi e vittorie! La scia passare un pò di tempo, fatti scivolare le cose addosso e cerca di non innervosirti. In serata potrebbe esserci un pò di agitazione di troppo, non fare le ore piccole!

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox!