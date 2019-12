Paolo Fox, Oroscopo 19 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ci sono giornate in cui non ti senti pronto all’azione è questa mattina sarai particolarmente fuori fase. So che soprattutto durante il mese di Novembre molti di voi hanno maturato una profonda insoddisfazione nei confronti del lavoro, ma adesso si può uscire da questa situazione anche perchè arriveranno buone notizie o comunque delle conferme.

Ad esempio, chi ha una questione legale in ballo risolverà tutto entro l’inizio del prossimo anno. In amore cerca di essere cauto almeno fino a sabato, rischi polemiche inutili.

Oroscopo Toro

Per quanto riguarda il lavoro non ci sono grandi difficoltà. E in generale il 2020 promette bene. Grazie a Giove e Saturno già favorevoli, tutti quelli che sono artigiani, che hanno contatti con gli altri, potranno ottenere moltissimo.

Questo vuol dire che se devi prendere dei soldi, se devi cercare soluzioni a livello economico, puoi muoverti ma tutto andrà compiuto entro lunedi della prossima settimana. La situazione è un pò più complessa per quanto riguarda i sentimenti: se agiti troppo le acque rischi di vivere qualche momento di grande fastidio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo giovedì c’è più voglia di fare rispetto a 24 ore fa, c’è più energia! Tu vorresti cambiare vita anche perche’ sei una persona curiosa di tutto, di conseguenza non ti basta una sola esperienza, vuoi riempire la vita di situazioni diverse.

Da venerdì Venere sarà in aspetto interessante: anche se è difficile accontentarti, in amore ci sono ottimi presupposti per le coppie nate da poco e anche buoni risultati per quelli che vogliono mettersi in gioco.

Oroscopo Cancro

Consiglio di prendere tutto con molta cautela. Se devi parlare di cose importanti, concludere una trattativa, sarà meglio rimandare! Ad esempio sabato potrebbe esserci qualche bellissima combinazione.

In amore, anche se non ci sono più le divergenze di inizio mese, aspetta prima di fare scelte che possono rivelarsi anche troppo istintive, troppo frettolose.

Oroscopo Leone

Per il lavoro ci sono novità: qualcuno può ripartire dopo un periodo di fermo o magari è già da qualche mese che ha una certezza in vista di questi mesi. Forse pensi che se non ottieni successo o ci sono meno possibilità è per colpa di qualcuno che non ti fiancheggia come dovrebbe.

Evidentemente adesso la tua mente è presa da tanti progetti e non hai tempo per i sentimenti, qualcuno potrebbe farti notare questo distacco. Se nel passato ci sono state delle difficoltà, non è il caso di ribadirle proprio adesso.

Oroscopo Vergine

Tieni conto che con tanti pianeti favorevoli si può agire con più disinvoltura e addirittura risolvere qualche situazione economica nata male nel corso degli ultimi mesi. Tra l’altro, in questo periodo ci sarà un bellissimo aspetto della Luna che aiuta a recuperare emotivamente.

Se posso darti un consiglio privilegia il lavoro ma guarda anche all’amore. In questo imminente fine settimana riuscirai a stare con la persona che ami: se programmi qualcosa di bello tra sabato e domenica, anche un viaggio fuori porta, non sbaglierai!

Oroscopo Bilancia

In questo giovedì le stelle sono dalla tua parte con la Luna che entra nel tuo spazio zodiacale. Possiamo dire che le prossime sono tre giornate che possono regalare una buona fortuna: quindi non tirarti indietro, anche se ti propongono un affare o magari semplicemente se ti invitano ad andare fuori per il fine settimana.

Stelle ottime anche per l’amore: la giornata piu’ interessante sara’ quella di sabato, per cui datti da fare. Se c’è una persona che ti piace, puoi recuperare il tempo perduto!

Oroscopo Scorpione

Situazione interessante per gli affari, per tentare nuove trattative. Tra fine Dicembre e gli inizi di Gennaio ci saranno molti passaggi planetari nel tuo segno, ecco perchè credo che le prossime tre settimane possano portare grandi novità. Buone occasioni anche all’estero per chi ha contatti con altre città.

Bene anche l’amore, purché non si agitino troppo le acque: qui non è messo in discussione il rapporto di base ma ci sono interferenze dall’esterno o progetti che interferiscono con la volontà del partner. A volte sei un pò troppo diffidente!

Oroscopo Sagittario

Cerca di stare calmo, tranquillo. Gli ultimi due giorni hanno portato un pò di fatica ma ora le cose vanno decisamente molto meglio. Consideriamo questa come una giornata di recupero anche per l’amore. Questa sera non è il caso di prendere posizioni troppo nette, specie se vuoi ritrovare un buon colloquio.

A proposito: fra qualche settimana Venere entrerà nel segno; se sei solo conviene guardarsi attorno. Per chi è sposato da tempo senza più passione, non escludo qualche desiderio particolare, di trasgressione.

Oroscopo Capricorno

In questo cielo c’è un pò di tensione, evidentemente ti sei svegliato con la Luna storta! In effetti è proprio cosi: e soprattutto nel pomeriggio potresti arrabbiarti un po’! Mancherà un pò di forza, di volontà.

Solo da sabato si potrà capire quanto sia importante una storia d’amore. Si perchè forse devi chiarire qualcosa. In famiglia chi è sposato da tempo sta combattendo coi parenti, con alcuni contratti e persino per questioni legali. Gran confusione! Soluzioni a fine mese!

Oroscopo Acquario

Nel corso degli ultimi due anni la maggioranza di voi ha fatto scelte che riguardano la casa oppure un altro affare, e tutte queste situazioni hanno portato via una barca di soldi! Cerca di trovare un pò più di stabilità economica. Per quanto riguarda l’amore, è una giornata molto intrigante.

Tuttavia, se senti forte noia o difficoltà nel portare avanti il legame, non devi assolutamente agitare le acque, specialmente sabato e domenica, ne parlerò. Non rimandare discussioni a domenica.

Oroscopo Pesci

Va decisamente molto meglio rispetto a 24 ore fa! Oltretutto vorrei annunciare fin da ora una giornata molto bella per l’amore, quella di sabato. Chissà che qualcuno non decida per una cosa importante.

Come ho già spiegato, dal 20 al 30 Dicembre e poi dal 20 al 30 Gennaio, chi ha già lanciato progetti nel passato potrà ricevere risposte davvero eclatanti! E cosi anche per una questione legale si otterrà una buona soluzione.

