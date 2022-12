Oroscopo Paolo Fox del giorno, giovedì 8 dicembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 8 dicembre 2022. Scoriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Si parte con una situazione astrologica che riporta in vita qualche piccolo dubbio, ritengo che più che altro le prossime tre settimane creino una sorta di attesa, come se si dovesse aspettare una risposta che non arriva. Oppure un ritardo causato dalle lungaggini della burocrazia. Se c’è una cosa che infastidisce l’Ariete è proprio vivere tutto in ritardo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questa nuova settimana parte in maniera piuttosto interessante e poi da martedì arriverà Mercurio favorevole, quindi possono essere di colpo superate tutte le avversità di inizio novembre. Persino le coppie che si sono separate possono, entro dicembre, riuscire a raggiungere un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Settimana che inizia a liberarti di qualche peso, è probabile che tu senta una grande voglia di riscatto, le opposizioni planetarie delle ultime due settimane hanno creato disagi. E probabilmente in certi casi anche uno stop per quanto riguarda il lavoro, voluto dal destino o programmato direttamente da te.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La situazione è più complessa per quanto riguarda la vita sentimentale, se ci sono gelosie o incomprensioni tutto andrà tenuto sotto controllo. E un consiglio potrebbe essere proprio quello di capire che cosa sta accadendo in tempi utili per evitare ulteriori complicazioni. Ad esempio se ci siano state nella coppia lontananze fisiche o psicologiche sarebbe utile tornare a stare insieme in maniera più serena .

Oroscopo Paolo Fox Leone

Gli ultimi mesi sono stati di costanti e continue battaglie e non escludo addirittura per qualche persona che ci siano stati problemi familiari, come se un riferimento fosse stato perso. Il periodo più difficile è stato dall’1 al 20 novembre, ora bisogna recuperare. La cosa bella è questa tua capacità di rafforzarti persino quando le prove della vita diventano esasperate.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sono contento che già da domani queste stelle assicurino un cammino migliore, portino qualcosa di interessante. Chiaro che bisogna capire che cosa sia accaduto alla fine di novembre e all’inizio di dicembre, quello è stato il periodo più pesante, anche a livello emotivo e forse anche fisico. Ma tralasciando il passato, si può dire che ormai sei al giro di boa, e che il futuro si prospetta come molto importante.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Bisogna fare in modo che eventuali incomprensioni e tensioni nel corso degli ultimi mesi non si riversino del rapporto, le prossime settimane andranno vissute con un po’ di prudenza. E qui penso alle persone che hanno avuto dei problemi durante l’estate, entro la fine dell’anno bisogna chiudere un contenzioso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questa è una settimana che impone una sorta di pausa di riflessione e uno stop dovrebbe essere ancora più evidente tra oggi e domani, visto che la Luna è opposta. Buone notizie da martedì, sabato avremo un Mercurio interessante che porterà uno sviluppo anche e soprattutto alle persone che stanno cercando nuovi spunti o accordi, sia nel lavoro che in amore.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Dicembre è partito bene e mi auguro che entro la fine del mese tu possa avere dei buoni riscontri. Qualche critica arriverà, attenzione alle polemiche che possono nascere con una persona nata sotto il segno zodiacale del Leone. Coloro che hanno avuto un problema personale o vissuto un momento di grande disagio attorno al mese di ottobre, dovranno cercare di superare ogni perplessità.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sappiamo che il tuo segno zodiacale non rifiuta le responsabilità, anzi, spesso si trova fin da giovanissimo ad affrontare lavori o comunque rilevanti impegni. Saturno governa il segno, rappresenta la saggezza e l’esperienza, quest’ultima cresce e si rafforza proprio sulla base di lavori, impegni, missioni che sono anche difficili da portare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Tu che ami l’originalità e che desideri vivere emozioni sempre diverse, devi cercare di ritrovare un po’ di tranquillità interiore. Il rischio, infatti, è quello di sentirsi scontenti senza sapere esattamente il perché. Tra dicembre e gennaio anche i cuori solitari saranno favoriti da queste stelle, quindi si può sperare in un futuro migliore, e le coppie che si vogliono bene avranno modo di impostare e fare i progetti per il 2023.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Piano piano si riesce a risalire la china, l’importante però è essere positivi e non rivangare sempre le difficoltà. Tra oggi e domani qualche piccola malinconia potrebbe tornare, e la Luna favorevole aiuterà a superare ogni tipo di problema velocemente. Quello che in questo periodo non quadra è la tua situazione sentimentale, e qui ognuno ha il suo problema, c’è anche chi deve semplicemente superare una piccola indecisione, dal 10 dicembre molte preoccupazioni saranno superate.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.