Paolo Fox, Oroscopo 23 febbraio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: domenica 23 febbraio 2020

Domenica 23 febbraio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata positiva in amore grazie al transito di Venere nel tuo segno. Fai solo attenzione alle tue scelte.

Sul lavoro puoi anche provare nuove strade, ma non rischiare a livello economico.

Oroscopo Toro

L’amore è ancora protagonista, ma se qualcuno ti contraddice potresti perdere la pazienza. Cerca di parlare chiaro se vuoi svelare i tuoi sentimenti.

Sul lavoro oggi serve concentrazione, non disperdere energie in cose inutili.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se ultimamente ci sono stati contrasti, oggi è la giornata giusta per chiarire: non aspettare domani.

Giornata positiva anche per quanto riguarda il lavoro, riuscirai anche a recuperare a livello economico, anche se potrebbe esserci del nervosismo a causa di Mercurio contrario.

Oroscopo Cancro

Giornata positiva, se devi affrontare qualche situazione importante o parlare fallo adesso, le stelle sono dalla tua parte.

Sul lavoro c’è molta ansia, cerca di fare le cose con più calma e fai attenzione ai soldi.

Oroscopo Leone

Giornata sottotono in amore, cerca di non riversare i problemi di lavoro nella coppia. Da domani si recupera.

Sul lavoro dovresti cercare di trovare maggiore serenità.

Oroscopo Vergine

L’amore oggi è un po’ sottotono perché dai troppo spazio al lavoro, sottraendo spazio ai sentimenti. Eppure hai le stelle dalla tua parte, potresti fare grandi cose.

Per quanto riguarda il lavoro non sottovalutare eventuali novità.

Oroscopo Bilancia

Cercate di prestare attenzione in amore, c’è molta tensione nella coppia, soprattutto se state vivendo una crisi già da un po’ di tempo.

Se sul lavoro c’è qualcosa che non va, adesso lascia correre, cerca di rimandare le soluzioni al prossimo mese.

Oroscopo Scorpione

Giornata sottotono in amore, ma non prendertela, perché domani si recupera. Cerca di non pensare più al passato, esci e pensa solo al presente e al futuro.

Per quanto riguarda il lavoro c’è un maggiore impegno.

Oroscopo Sagittario

Giornata buona per quanto riguarda i sentimenti, le stelle ti accompagnano, quindi se devi chiarire qualcosa fallo oggi.

Sul lavoro è molto probabile che possa arrivare una buona notizia entro la fine del mese.

Oroscopo Capricorno

Giornata sottotono e un po’ stressante in amore, i rapporti di coppia potrebbero avere qualche tensione, perché tu sei un po’ nervoso.

Anche sul lavoro si sente questa condizione, potrebbe esserci qualche problema imprevisto, qualche spesa non calcolata o qualcosa da riorganizzare.

Oroscopo Acquario

L’amore viaggia alla grande e le storie che nascono adesso avranno di sicuro modo di svilupparsi in futuro: cerca quindi di non tirarti indietro e di non chiuderti in casa.

Sul lavoro agisci con prudenza.

Oroscopo Pesci

Oggi potrebbe esserci un piccolo ritardo che potrebbe contrariarti, ma non preoccuparti, perché da domani si recupera grazie a Sole e Luna che entreranno nel tuo segno e ti daranno buone opportunità specie in amore.

Sul lavoro potresti avere buone intuizioni.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!