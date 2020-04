Paolo Fox, Oroscopo 19 aprile 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di domenica 19 aprile 2020

Domenica 19 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna sarà in aspetto armonico. Finalmente ti lasci alle spalle i nervosismi dei giorni scorsi e ritrovi serenità. Se a Pasquetta sei stato piuttosto agitato, sappi che già dai prossimi giorni potrai risalire la china: nuove opportunità in arrivo.

Oroscopo Toro

Sei stanco, perché hai vissuto gli ultimi due giorni nelle tensione. Ti esorto a rimandare ogni discussione a domenica prossima, per darti il tempo di riflettere un po’.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’amore è incoraggiato dalla Luna, da Venere e Marte in buon aspetto. L’oroscopo indica per la necessità di avere conferme nelle relazioni. Anche sul lavoro hai voglia di trovare strade nuove e più efficaci, per ripartire alla grande dopo i blocchi vissuti nel 2019.

Oroscopo Cancro

Ti invito a guardare oltre i problemi attuali. Non dovresti analizzare e impuntarti su ogni singolo difetto dell’altra persona, ma trovare una via più morbida e armoniosa per entrambi. Poi le cose andranno molto meglio, anche in famiglia!

Oroscopo Leone

È da mercoledì scorso che ti senti ko. Sei stato troppo sbrigativo nei rapporti e forse hai alzato molto la voce. La stanchezza degli ultimi giorni ha preso il sopravvento e ti ha giocato un brutto tiro

Oroscopo Vergine

In questi giorni, in barba alla pausa forzata, tu continui a lavorare. E, se non puoi muoverti fisicamente, la tua mente elabora nuovi progetti. Sei instancabile. Ti invito a prendertela comoda e goderti un po’ di meritata tranquillità

Oroscopo Bilancia

Ora per te è fondamentale affrontare la questione sentimentale e fare grande progetti in vista del futuro. Ti anticipo ancora piccoli problemi pratici: il lavoro c’è ma è discontinuo. In realtà sono difficoltà che ti trascini già da gennaio, prima che cominciasse questa emergenza.

Oroscopo Scorpione

Marte e Saturno in opposizione, però, ti provocano ancora dei problemi in casa. Senti forte il bisogno di cambiare qualcosa nella tua vita o di rivoluzionare la tua intera esistenza.

Oroscopo Sagittario

Ti incoraggio a sfruttare la giornata per dire tutto quello che pensi. Nei prossimi giorni vivrai con maggiore tranquillità ed cerca di evitare che riemergano vecchi contrasti in coppia.

Oroscopo Capricorno

Si prospetta un fine settimana molto interessante, ma ti invito a non fare mosse imprudenti. Tu sei quel tipo di persona che procede bene in modo leale, senza usare sotterfugi o compromessi. Ora hai bisogno di onestà intorno a te!

Oroscopo Acquario

Il suggerimento è quello di ascoltarti per comprendere bene cosa vuoi davvero in futuro. Venere, Marte e Saturno sono dalla tua parte! Ciò che conta da adesso in poi è che tu t’impegni a rendere la tua vita sempre più all’altezza dei tuoi sogni.

Oroscopo Pesci

In questi giorni sei piuttosto scosso: la coppia non procede come dovrebbe. Sia chi vive una relazione di vecchia data sia chi ha iniziato da poco una storia, i dubbi non se ne vanno. Occhio alle questioni pratiche, ma grazie al sostegno di Giove le potrai risolvere con facilità

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!