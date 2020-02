Paolo Fox, Oroscopo 22 febbraio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: sabato 22 febbraio 2020

Sabato 22 febbraio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Periodo interessante in amore, se qualcuno ti interessa fatti avanti. Sul lavoro questa è una fase migliore rispetto all’inizio dell’anno.

Cerca comunque di fare le cose ragionandoci sopra, non fare azzardi.

Oroscopo Toro

Le stelle sono dalla tua parte in amore, i pianeti sono in ottimo aspetto, puoi fare e ottenere di più.

Anche sul lavoro questo è il momento di portare avanti i progetti e ottenere buoni risultati.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Oggi si recupera in amore: se c’è stata una crisi puoi chiarire o sanare la situazione. Cerca di non parlare a sproposito.

Sul lavoro cerca di non metterti contro nessuno, forse c’è qualche discussione, ma ci sono anche dei successi.

Oroscopo Cancro

Rispetto ai giorni scorsi l’amore va molto meglio. Accetta gli inviti, adesso puoi affrontare le cose in modo migliore.

Sul lavoro ci sono delle occasioni da sfruttare.

Oroscopo Leone

Cerca di essere cauto in amore: la Luna in opposizione potrebbe provocare qualche problema, attenzione a eventuali discussioni.

Sul lavoro ci potrebbe essere qualche problema da risolvere.

Oroscopo Vergine

Bene l’amore, gli incontri sono favoriti, prosegui sulla strada che hai intrapreso, le giornate in arrivo saranno ancora migliori.

Sul lavoro ci sarà da affrontare delle situazioni importanti.

Oroscopo Bilancia

Dovresti cercare di svagarti un po’. Se puoi, organizza un viaggio, o comunque qualcosa per rilassarti, perché non sei in perfetta forma.

Per quanto riguarda il lavoro c’è un po’ di agitazione.

Oroscopo Scorpione

Ti senti forte e non hai paura di dire come la pensi. In amore chi è in coppia non ha grossi problemi, mentre i single non hanno molta voglia di guardarsi intorno.

Sul lavoro stai facendo ottime scelte.

Oroscopo Sagittario

Giornata intrigante in amore: esci, divertiti, questa non è una giornata da trascorrere in casa.

Per quanto riguarda il lavoro in questi giorni potrebbe arrivare una buona notizia.

Oroscopo Capricorno

Giornata in cui puoi riuscire a chiarire alcuni malintesi in amore, ma cerca di mettere a tacere l’ansia.

Ti senti agitato per alcuni problemi di natura economica.

Oroscopo Acquario

La Luna opposta ti rende nervoso e potrebbe portare qualche discussione di troppo: cerca di evitare tensioni.

Questo resta comunque un buon periodo. Cerca di evitare le polemiche sul lavoro.

Oroscopo Pesci

Giornata positiva in amore, le stelle sono dalla tua parte, lasciati andare all’amore e vivrai delle belle emozioni.

Sul lavoro è un momento in cui può esserci un bel rilancio.

