Paolo Fox, Oroscopo 1 aprile 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Mercoledì 1 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata tendenzialmente tranquilla anche se qualche problema lavorativo vi farà un po’ disperare. Non avete molto tempo a disposizione per poter pensare e ora dovete affrettarvi. Questo porterà a commettere qualche errore ma purtroppo, quando non pianificate, si va incontro anche a simili problemi. L’amore ha preso un’altra direzione e allora meglio nessuna forzatura.

Oroscopo Toro

È tempo di riflettere prima di andare avanti, Venere vi protegge e carica di energia ma avete bisogno di vedere con chiarezza la strada da dover prendere. Non lasciate andare gli affetti ai quali tenete in modo particolare e vedrete che le cose andranno meglio. Anche se ci sono state delle incomprensioni potete superarle. Avete un buon carattere e questo gli altri lo apprezzeranno molto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avete ricevuto delle notizie che non vi fanno molto piacere però dovete trovare il modo per affrontarle. Il lavoro necessita di un impegno maggiore e soprattutto di maggiore attenzione. Non potete permettervi ora di sbagliare che i progetti in cantiere sono davvero tanti. L’amore vi sta facendo disperare e allora mollate la presa e aspettate con pazienza.

Oroscopo Cancro

Qualche volta la vostra timidezza deve essere messa da parte per sfoderare il vostro coraggio solo così gli altri potranno capire quanto valete. Non avete bisogno di sostenitori ma solo di persone amiche che vi possano spronare a fare sempre meglio. Ecco allora che questo momento ti permetterà di trovare anche il giusto equilibrio con te stesso. Siate sempre orgogliosi di quello che scegliete.

Oroscopo Leone

È tempo di recuperare le amicizie di un tempo per avere un valido sostegno. Il tuo lavoro riesce a darti molte gratificazioni e per questo prosegui senza troppi intoppi. Hai bisogno però di sentire l’appoggio del tuo partner ma lui si sente piuttosto trascurato e ti invita cambiare registro.

Oroscopo Vergine

Non c’è fretta di concludere un accordo per il quale non vedere ancora ben chiara la questione. Mettere troppo insieme nel calderone vi farà fare un pasticcio. Ponderate bene le azioni da compiere anche se questo richiede del tempo. l’amore ha trovato la sua forza e la sua stabilità e potete affrontare anche evoluzioni più serie per il futuro.

Oroscopo Bilancia

La voglia che avete di dedicarvi a voi stessi per il momento deve essere rimandata, magari attrezzatevi a casa con una palestra così da allenarvi durante la sera. Il lavoro diventa sempre più impegnativo e il partner inizia alcune lamentele, voi vorreste assecondarlo ma proprio non avrete il tempo necessario per farlo. I single devo prepararsi ad un periodo di felicità.

Oroscopo Scorpione

Volevate avere la vostra storia d’amore romantica ed è arrivata però ora siete insoddisfatti di non poter dedicare il giusto tempo al lavoro. Non si può avere tutto dalla vita, ci sono cose alle quali dover rinunciare seppur temporaneamente in vista di tempi decisamente migliori. Godetevi il vostro partner e organizzate per lui qualcosa di speciale perché ne sarà davvero felice.

Oroscopo Sagittario

Avete voglia di novità e di libertà e ora potete concedervi questo lusso. Non dovete affatto pensare che qualcuno possa avere qualcosa da ridire. Il lavoro potrete tralasciarlo per dedicarvi a voi stessi. L’amore vi dà molte soddisfazioni perché i progetti guardano al futuro con maggiore certezza e serenità.

Oroscopo Capricorno

Volete ottenere tutto e subito ma è il caso di darvi una regolata in questo momento altrimenti finirete per non ottenere nulla. È importante riuscire a capire quali sono gli impegni improrogabili e quelli rimandabili. Gestire tutto vi appare molto complicato ma è il momento di chiedere consiglio ad una persona amica che vi sostiene e vi incoraggia. Il tempo è sufficiente per fare tutto quello che desiderate.

Oroscopo Acquario

Lavorate con la gioia di farlo perché in vista ci sono intersssanti promozioni. Voi che avete in mente dei nuovi progetti avete bisogno anche di una solidità economica diversa,ecco perché non dovete trascurare le buone occasioni. In amore la vostra storia si è stabilizzata ma vorreste vedere una svolta: dovete ascoltare i vostri sentimenti che vi daranno le indicazioni migliori da prendere.

Oroscopo Pesci

È tutto molto complicato per chi deve cercare di trovare il tempo per la famiglia e per il lavoro. Organizzatevi e solo quando avrete un piano ben preciso distribuite il vostro tempo. non dimenticare di dedicarvi anche a voi stessi perché questo migliora il vostro benessere. È necessario trovare sempre un giusto compromesso che tenga conto delle esigenze di tutti.

