Oroscopo Paolo Fox oggi di domenica 7 luglio 2019

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: domenica 7 luglio

Oroscopo Ariete

E’ probabile che tu abbia talmente tante idee in mente e tante cose da fare da non avere tempo per i sentimenti. E qui bisogna anche vedere in che modo si vivono queste relazioni: una relazione estremamente libera potrebbe darti fastidio ma non sopporti neanche chi cerca di soffocarti con la gelosia.

Luglio è un mese particolare, forse a volte anche collerico nei confronti dell’ambiente che circonda. Le nuove relazioni vanno studiate e assimilate giorno dopo giorno.

Oroscopo Toro

E’ una domenica che nasce sotto buoni auspici, una domenica che parla di sentimenti ritrovati e soprattutto porta quel grande vantaggio, quel grande vigore che confina con la tua enorme testardaggine! La determinazione è anche la spinta di base che ti porta a fare cose importanti. Il successo non manca!

Nella seconda parte dell’anno ci sarà una bella riconferma. Oroscopo molto interessante per cercare di capire cosa fare da Agosto in poi: giornate utili anche per le relazioni, per capire chi hai veramente al tuo fianco!

Oroscopo Gemelli

Questa domenica parla di una certa agitazione che si sente nell’aria, che è presenta nella tua vita e che crea anche qualche difficoltà dal punto di vista fisico. Tra l’altro, in questi giorni dovrai fare attenzione a non esporti troppo al sole o agli sbalzi di temperatura. Insomma, è una giornata un pò fastidiosa, sotto tono.

Raccomando un pò di attenzione anche nell’ambito del lavoro, dove anche se non c’è molto da fare la domenica, devi stare comunque attento a potenziali nemici. Ma già da lunedì si riparla di vantaggi!

Oroscopo Cancro

In questi giorni arrivano risposte migliori! La prima metà di Giugno ci sono stati grossi problemi e nella seconda hai forse dovuto chiudere qualcosa dal punto di vista lavorativo. Ma ora, con Venere favorevole, si può fare qualcosina in più anche per l’amore: innamorarsi è facile e perdere di vista una persona è difficile! E’ vero che tu a parole dici di poter dimenticare presto, ma nei fatti questo non succede!

Non vorrei che a causa di una storia finita male o di una grave amarezza vissuta di recente, tu vivessi sempre questo fondo di nostalgia che non ti permette mai di vivere serenamente. Se vivi una nuova storia, non fare paragoni con quella vecchia! Vai avanti!

Oroscopo Leone

Devo porre l’accento sulla questione soldi, perchè è l’unico vero problema del momento, soprattutto se hai dei progetti in mente particolarmente validi e non ci sono tanti soldi per realizzarli. Devi farti due conti anche se devi acquistare, cambiare un contratto. Cerca di fare le cose non urtando la suscettibilità degli altri perchè in questo periodo sei particolarmente in vista, e potresti scatenare un putiferio per nulla.

C’è anche chi potrebbe dire basta me ne vado. In ogni caso è tutto nelle tue mani e sarà così almeno fino alla fine dell’estate.

Oroscopo Vergine

Questa domenica invita a parlare d’amore con più serenità, a godersi un’estate ricca di emozioni e buone relazioni. C’è da dire che questo periodo estivo sarà molto importante, avrai un maggiore vigore, una maggiore forza. Si può partire per iniziare a progettare grandi momenti futuri, visto che abbiamo una seconda parte dell’anno molto promettente!

E’ chiaro che più ti guardi attorno e prima puoi iniziare a farti valere! Giornata buona per le relazioni, per capire se una storia funziona o no. Ma questa volta senza provare dolore. Sei pronto per una nuova partenza!

Oroscopo Bilancia

E’ una domenica particolare per te che hai bisogno di tranquillità. Al di fuori del solito ambiente si sta meglio! Potrebbe essere utile organizzare o fare delle cose lontane da tutto. In amore c’è un pò meno complicità con il partner. Anche se lavori e se hai delle responsabilità con la persona che ami, se condividi un lavoro, in questi giorni potresti vivere momenti di disagio e di totale disaccordo. Tu la pensi in un modo e il partner in un altro!

Consiglio di essere cauti anche nelle nuove storie: ci vuole molta attenzione a non lasciarsi prendere solo dall’aspetto esteriore di una persona! Cerca di capire fino a che punto sia attendibile. La parola d’ordine nei sentimenti è prudenza!

Oroscopo Scorpione

Anche in questa domenica l’oroscopo sembra funzionare! Favorito chi desidera innamorarsi, chi vuole ottenere il riconoscimento delle proprie emozioni. Nonostante una forte tensione che riguarda il lavoro, bisogna andare avanti e prendere quello che c’è.

L’amore come un pò il settore delle amicizie in questo Luglio promette meglio: si può stare accanto ad una persona con più passione. Chi l’hanno scorso si è separato o ha avuto seri problemi, ora pensa un pò meno alla negatività dei mesi scorsi.

Oroscopo Sagittario

Continua il calo fisico partito venerdì scorso! Ultimamente ti stai dando talmente da fare che mi sembra normale che ogni tanto tu viva momenti di calo. Questa domenica invita ad essere un pochino cauti in tutto, invita ad evitare strapazzi.

Sappiamo che di base siete degli sportivi o comunque tipi che non si fermano mai, ma in queste 24 ore sarà meglio fermarsi, anche per capire cosa è accaduto in amore. Le incomprensioni di Giugno, infatti, sono state superate solo parzialmente!

Oroscopo Capricorno

Giornata interessante se solo la paragoniamo a quelle di martedì e mercoledì scorsi. Resti comunque alla ricerca di una strada che recentemente hai smarrito. Potresti ritrovare un nuovo interessante percorso che ti porterà verso un successo interessante a fine anno. Luglio non è il mese ideale per far partire nuovi amori e progetti, però è il mese giusto per prendersi una bella pausa di riflessione. Se, come credo, hai avuto gravi difficoltà in amore, con alti e bassi vertiginosi, ora potresti pensare di avere commesso un errore nel mostrarti troppo orgoglioso e drastico nei giudizi.

Un pò di attenzione nei rapporti è necessaria. Non dovresti lamentarti perchè in fin dei conti sei proprio tu che cerchi persone forti attorno! Ariete, Leone, Scorpione: nei rapporti con questi segni possono nascere diverbi e tornare incomprensioni.

Oroscopo Acquario

Altra giornata interessante se solo la paragoniamo a quelle di giovedì e venerdì scorsi. C’è chi avrebbe un gran bisogno di rilassarsi, ma per te è difficile, fermo non sai stare! Però c’è da notare che tutto quello che hai fatto negli ultimi mesi ha comportato una grande fatica e forse anche delle spese di troppo. Per questo fermarsi un attimo non guasterebbe. Adesso bisogna cercare di essere un pochino più cauti, anche osservando Mercurio e Marte in opposizione.

Da qualche tempo le idee sono piuttosto incerte, capitano momenti in cui hai voglia di fare una cosa e il giorno dopo la pensi in maniera del tutto diversa. E’ un continuo cambiare opinione o strategia. E questo anche perchè sei circondato da persone non proprio stabili!

Oroscopo Pesci

In questa domenica ti trovo un pò turbato! Però andiamo incontro ad un futuro migliore e ad una vittoria che arriverà alla fine dell’anno. Per certe questioni legali e di carattere economico, ci sarà una mediazione da fare entro fine mese. L’avvertenza che posso darti è che dovresti spendere un pò meno! Inoltre, potresti essere rimasto male per il voltafaccia di una persona che sembrava amica e non lo è stata.

Credo che molti siano un pò arrabbiati proprio per questo e la cosa è successa non solo in amore ma anche nel settore delle amicizie. E’ vero, sei una persona molto suscettibile, ma questa volta credo che tu abbia ragione! Attenzione nei rapporti con Leone e Vergine.

Anche per oggi è tutto.