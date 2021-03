Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di giovedì 18 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 marzo 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Quest’anno la primavera inizia un giorno prima, il 20 non il 21, e questo vuol dire che hai una grande forza, che hai una grande volonta’ di uscire fuori da tanti problemi e anche una grande rabbia.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Senti che ancora c’é qualcosa che non va. In realtà la sensazione che hanno molti di voi é quella di lavorare molto ma di essere circondato da persone che non apprezzano tutto questo. Altri stanno lavorando ma non hanno le idee chiare su quello che andranno a fare nella seconda parte dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Mi sembri molto confuso soprattutto in amore! Per quanto riguarda il lavoro, le occasioni, le chiamate, anche se ognuno ha il proprio oroscopo e soprattutto un’età diversa, non ho dubbi: prima o poi arriverà una chiamata, un modo per tornare sul palcoscenico!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devi contare sulle buone emozioni che arriveranno entro la parte centrale dell’anno! Spero che arrivino anche buone risposte di tipo professionale. C’é da dire che a questo punto della tua storia lavorativa ci sono molti dubbi mentre potrebbero essercene meno in amore! Sai che sei una persona che spesso va incontro a relazioni strane, a te non piacciono le persone tranquille!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Se hai dei rapporti con questi segni potresti ottenere qualcosa di più. Raccomando solamente un pò di attenzione sul lavoro perché o stai facendo qualcosa che non ti interessa o anziché andare avanti ti sembra di essere tornato indietro!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Quando fai troppe cose, quando corri, quando mangi male perché magari devi semplicemente fare di corsa e tutto da solo, inevitabilmente poi ci sono scompensi a livello fisico e mentale. Questa é una giornata che rivela qualche piccolo problema sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ arrivato il momento di recuperare qualche buona emozione! Giovedì e venerdì sono due giornate interessanti: speriamo che tra lunedì e martedì non ci sia stato un forte scontro, un forte momento di nervosismo, perché in realtà quelle sono state le giornate piu’ pesanti e più fastidiose del periodo, da cui bisogna prendere le distanze!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

C’é da dire che questo é un periodo in cui non sei molto forte a livello fisico, anche perché la Luna e’ contraria, ma voglio comunque premiati dandoti un buon punteggio, quattro stelle su cinque perché dall’esterno puo’ arrivare una buona risposta, si puo’ convalidare un progetto e poi tutto quello che stai facendo adesso puo’ regalarti anche qualche momento di tranquillità in più.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Ti appresti a vivere un altro fine settimana un po’ nervoso. Sappiamo che l’ultimo weekend é stato pesante, che le giornate del 12, 13 e 14 sono state impegnative, forse anche difficili per il tuo fisico, le distrazioni sono state tante; e ora ci saranno 19, 20 e 21 che metteranno in guardia dal malcontento e dalla disattenzione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Chiedo solo un briciolo di attenzione, e lo dico in anticipo, per quanto riguarda le giornate dal 20 al 30, perché quelle potrebbero essere un po’ insidiose per i sentimenti. Tutti quelli che hanno qualche sospeso, che hanno una crisi d’amore, che non sono in accordo con il partner, dovrebbero essere un po’ cauti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Vivi giornate in cui ti senti particolarmente stanco! E’ vero che hai organizzato il tuo futuro e puoi fare tante cose, ma la realtà dei fatti é che non tutto dipende da te. Infatti, quello che hai in mente é prodigioso, potresti avere una bella idea, un grande programma da sviluppare, pero’ in questo periodo ci sono mille impedimenti. Attenzione agli acquisti, attenzione alle compravendite, attenzione se devi firmare un accordo, un contratto, fatti consigliare!

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Questo non é facile, ognuno ha i suoi tempi. Si dice che quando c’é una condizione complessa per i sentimenti bisogna attraversare un periodo anche di malinconia, superato il quale nulla sembra più cosi affliggente, nulla sembra cosi insuperabile. E tu piano piano sta arrivando al giro di boa!

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!