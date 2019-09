Paolo Fox Oroscopo 2019: 18 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox oggi: mercoledì 18 settembre 2019

Curiosi di scoprire le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox della giornata di oggi, mercoledì 18 settembre 2019? Ecco per voi le previsioni e l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Dal punto di vista economico mercoledì e giovedì sono due giornate da tenere sotto controllo, perché qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. O più semplicemente ci sono più soldi da spendere del previsto.

Che tu sia nervoso è assolutamente normale perchè avere dei pianeti in opposizione genera sempre qualche discorso in più da fare e qualche disturbo in più da debellare, sia in aereo che nel lavoro.

Oroscopo Toro

Mercoledì e giovedì la Luna nel tuo segno rafforza le ambizioni! Quelli che hanno una bella storia d’amore, entro l’anno prossimo potrebbero proclamare un grande amore, sposarsi, convivere! Quelli che hanno qualche anno in più devono risolvere un problema di casa, ma sono fiducioso perchè i prossimi mesi saranno dalla tua parte.

Chi ha avuto molto nella vita e magari ha avuto anche la fortuna di mettere qualche soldo da parte, potrebbe persino pensare di non lavorare per un pò e prendersi una lunga pausa di riflessione!

Oroscopo Gemelli

Non posso escludere che molti di voi debbano ancora risolvere un contenzioso legale, un problema di lavoro. Ad esempio, chi ha un’attività che funziona deve investire, spendere di più, magari anche spendere per un aiuto o cambio di macchinari. Chi invece ha qualcosa che non funziona più, deve comunque investire soldi o ingegno per cercare di migliorare il tutto. E questo cosa molta fatica!

Venerdì e sabato saranno giornate interessanti per le relazioni.

Oroscopo Cancro

Questa parte centrale della settimana rilancia i sentimenti! E domenica sarà una giornata ancora migliore, con la Luna nel tuo spazio. In ogni modo, va detto che ti trovo molto perplesso, molto nervoso e agitato in una settimana per fortuna passeggera ma carica di disagi! E’ come se ti sentissi accusato di qualcosa che non hai fatto.

Tutte le cose che hai portato avanti negli ultimi due anni, compresi certi cambiamenti di lavoro, sono stati eccezionali ma hanno comportato uno stress psicofisico notevole!

Oroscopo Leone

Anche queste due giornate, mercoledì e giovedì, sembrano afflitte da qualche preoccupazione di troppo. Per carattere vuoi essere sempre amato, seguito, ma in questi due giorni non sembra assolutamente così! Sembra che qualcosa non vada bene, forse sei semplicemente molto stanco.

Il recupero partirà da venerdì. Per alcuni il lavoro porta qualche grattacapo, ma per altri, come dicevo 24 ore fa, ci sono bei progetti che andranno completati entro Novembre. E daranno qualche soddisfazione di più!

Oroscopo Vergine

Dopo un lungo periodo di remissione e di difficoltà, stai finalmente tornando ad essere un vincente! L’unico rischio è quello di non vivere la realtà per quello che è, di rifugiarsi nei ricordi, di avere paura di affrontare le novità della vita.

E questo potrebbe essere veramente un problema! Devi sfruttare queste stelle importanti. ottime emozioni in queste 48 ore!

Oroscopo Bilancia

Come spiego da un pò di tempo, è vero che le responsabilità pesano, però è anche vero che in questi giorni avete una carta in più da giocare. Per quanto riguarda sentimenti e relazioni importanti, avere Venere nel segno, non solo rende più affascinante la tua persona ma potrebbe anche regalare qualche emozione in più!

Non è possibile sanare in poco tempo certe situazioni divenute difficili, però se hai la persona giusta al tuo fianco, parlando e confidandoti, puoi anche superare qualche problema che sta nascendo nell’ambito del lavoro!

Oroscopo Scorpione

Per te è possibile vivere le cose in maniera superficiale: anche un piccolo screzio o una piccola difficoltà sono sempre difficili da digerire per te! Quindi, se tra Giugno, Luglio e Agosto c’è stato un problema di lavoro, se ti sei allontanato da un progetto, ora anche per orgoglio sarà molto difficile tornare sui tuoi passi.

Consiglio un’azione molto lenta: se devi fare una scelta, aspetta almeno venerdì!

Oroscopo Sagittario

Bisogna muoversi, viaggiare, proprio come piace fare a te! Se hai il partner giusto al tuo fianco, cerca di uscire fuori dalla situazione di tensione e nervosismo che hai vissuto di recente.

Con Leone e Bilancia potresti fare grandi progetti per il futuro: questa è una settimana migliore rispetto alle prime due di Settembre, oltremodo pesanti e faticose!

Oroscopo Capricorno

In questi giorni, anche per te sarà facile discutere! Solitamente ti tieni sempre tutto dentro, cerchi di mantenere le acque tranquille, ma anche tu sei un essere umano e di conseguenza la pazienza può saltare! Ti raccomando di non fare le ore piccole, perchè c’è troppa agitazione nella mente e nel cuore e hai bisogno di riposare un pò di più.

Dal punto di vista familiare e personale, ci sono ancora diverse preoccupazioni da risolvere!

Oroscopo Acquario

Mercoledì e giovedì sono giornate in cui bisogna fare tutto con la dovuta calma. A volte ti perdi nei discorsi oppure finisci per fare tutto all’ultimo momento: ecco, queste sono due giornate in cui devi recuperare il tempo perduto oppure devi farti aiutare per risolvere un problema.

C’è grande fatica, sei un pò sotto pressione, ma non disperare perchè da venerdì si recupera!

Oroscopo Pesci

In queste 48 ore, mercoledì e giovedì, mi sembra che tu abbia più voglia di amare! E d’altronde, in un periodo così caotico, nervoso e agitato per la relazioni professionali, l’amore ti può salvare! Ben venga una relazione che riporta in auge il tuo cuore.

Al momento, anche quelli che vogliono apparire burberi, determinati e incrollabili, ora sentono l’esigenza di avere al proprio fianco qualcuno che sia disponibile. Domenica sarà l’ideale per i sentimenti!

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox!