Paolo Fox, Oroscopo 7 aprile 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: martedì 7 aprile 2020

Martedì 7 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Aumenterà in voi la smania di fare. E ancora di più da sabato, quando Mercurio raggiungerà il segno e vi recapiterà una bella dose di energia. Secondo l’oroscopo molti Ariete hanno, negli ultimi tempi, riconsiderato l’amore, riscoprendone il valore.

Oroscopo Toro

Vi ritorna il desiderio di agire e di programmare nuovi traguardi da conquistare. Anche se la nostra vita è, ora, circoscritta a casa, non perderete l’entusiasmo. Giove in posizione armonica sosterrà ogni vostra prova fino all’ epilogo positivo. In questo fermento di emozioni qualcuno vorrà, perfino, fare progetti per l’estate!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo periodo vi sentite supportati in amore dalle stelle. Vi incoraggio a iniziare nuove storie, anche con qualcuno conosciuto online. Chi vive già un rapporto, potrebbe provare a dargli nuova linfa e restare sorpreso dai risultati!

Oroscopo Cancro

Finalmente Saturno lascia la sua posizione opposta: per voi significherà nuova forza, da sfruttare in vista del futuro. È ora di darsi da fare, rivedere dei progetti o magari riscrivere alcune regole.

Oroscopo Leone

L’aspetto armonioso di Venere incrementerà nelle prossime settimane la vostra parte emotiva, romantica e relazionale. Vi invito a controllare meglio le finanze e a fare attenzione al lavoro.

Oroscopo Vergine

Avete un bellissimo oroscopo, che vi appoggerà anche qualora voleste levarvi strascichi pesanti del passato. Oppure se avrete voglia di ricominciare a costruire da zero. In questi giorni siete più determinati e volenterosi, soltanto l’amore è un po’ giù.

Oroscopo Bilancia

In molti di voi è nata la voglia di fare progetti. Forse qualcuno è ancora infastidito da alcune preoccupazioni: state attenti, perché da sabato avrete anche Mercurio dissonante! Le finanze e il lavoro potrebbero turbarvi un po’, ma nulla che non potrete risolvere. In amore dovreste concentrarvi su chi è in sintonia con voi e con i vostri desideri.

Oroscopo Scorpione

Adesso ricominciate a salire la china, dopo un inverno piuttosto faticoso. Certo il momento non è dei più facili da vivere, ma è proprio durante le difficoltà che voi Scorpione sapete procedere, grazie alla vostra grinta e ironia. È un periodo favorevole anche per le relazioni con gli altri.

Oroscopo Sagittario

In questi giorni state mettendo in dubbio la vostra vita sentimentale. Forse siete coinvolti in due storie oppure il partner non vi emoziona più. Fatto sta che non vi sentite sereni. Anche le coppie dovranno fare i conti con una crisi che potrebbe mettere a rischio il rapporto

Oroscopo Capricorno

Dovreste esprimere il vostro lato più avventuroso e addentrarvi in nuove situazioni. I primi sei mesi del 2020 vi offriranno grandi trasformazioni se saprete coglierle con coraggio. E porteranno nuove opportunità e tanta fortuna per molti di voi!

Oroscopo Acquario

Non dovreste accusare gli altri se in questo momento vi sentite nervosi. In parte è responsabilità vostra che non avete avuto il tempismo di prendere, nei mesi scorsi, quelle decisioni importanti. Adesso siete messi alle strette: è ora di cambiare ciò che non va più avanti!

Oroscopo Pesci

Vi trovate nel bel mezzo di una relazione che non prende il largo. O non vi sentite più appagati dal partner. In ogni caso qualcosa non va in amore e ora dovrete riconoscerlo una volta per tutte. Vi invito a chiarire dentro di voi il problema: perché non vi fidate più?

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!