Paolo Fox, Oroscopo 16 aprile, Pasquetta 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi Paolo Fox: di giovedì 16 aprile 2020

Giovedì 16 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avrai di nuovo la Luna in buon aspetto. Adesso puoi tornare a essere fiducioso per il tuo futuro. Ci sarà la possibilità di risolvere dei problemi che ti hanno infastidito nei giorni scorsi. Dovrai impegnarti sodo, per portare avanti un progetto cui tieni molto.

Oroscopo Toro

Ti invito a muoverti con molta cautela. La Luna e Marte sono in dissonanza e potrebbero renderti più irritabile del solito. Occhio, soprattutto, alle questioni famigliari e a quelle legate alla vita di ogni giorno!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questi giorni hai una gran voglia di innamorarti. A te piace perdere la testa per persone complicate o irraggiungibili. Ti piacciono le sfide in amore e non ti accontenti quasi mai di una relazione normale, seppure importante. La curiosità è il motore della tua vita e lo è ancora in amore.

Oroscopo Cancro

Stai recuperando terreno! Ti anticipo una giornata più tranquilla rispetto alle precedenti. Sarà molto importante se vorrai fare maggiore chiarezza sulla tua vita, perché le stelle ti daranno un sostegno in più.

Oroscopo Leone

Sii prudente: questa è la raccomandazione delle stelle. Ti indico la possibilità di sentirti molto agitato, per via di Marte e della Luna in opposizione. Prova a sfruttare i prossimi giorni per alleggerirti di qualche fardello, senza però importi con prepotenza sugli altri.

Oroscopo Vergine

È ora di rimboccarsi le maniche e cominciare a ricostruire quello che hai perso questo mese. Avrai una marcia in più rispetto a molti altri e troverai qualche idea che ti aiuterà a risolvere un problema lavorativo o personale. In amore, dovrai essere cauto, specialmente se sta mantenendo il piede in due scarpe!

Oroscopo Bilancia

Ti lasci alle spalle 48 ore da dimenticare, ma presto Fox ti verrà restituita una bella dose di forza. Negli ultimi tempi il tuo lavoro ha funzionato in modo intermittente e ora senti forte il bisogno di più sicurezza e continuità.

Oroscopo Scorpione

Ti esorto ad agire con cautela, perché ti sentirai particolarmente nervoso in famiglia. Forse non sei stato trattato come avresti voluto o c’è qualcuno che non riconosce il tuo valore, fatto sta che oggi sarai da avvicinare con i guanti di velluto.

Oroscopo Sagittario

Potrebbero presentarsi delle opportunità lavorative da non lasciarsi sfuggire. Il consiglio che ti do per la giornata di oggi è quello di leggere con attenzione le carte scritte.

Oroscopo Capricorno

Anche se le attuali misure restrittive hanno limitato molto la nostra quotidianità, ti anticipo una giornata all’insegna dell’impegno. Stai portando avanti un tuo progetto, a cui tieni molto: continua così!

Oroscopo Acquario

Si prospetta una settimana molto promettente dal punto di vista sentimentale. Nei prossimi giorni la Luna sarà nel segno e ti regalerà belle emozioni in amore

Oroscopo Pesci

Ti preannuncio una giornata speciale, perché potrai avere intuizioni importanti. Sii pronto a coglierle, perché potrebbero rivelarsi utili per il tuo futuro!

