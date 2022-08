Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 15 agosto 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 agosto 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Un bellissimo trigono di Venere e Giove premierà i sentimenti. Si preannuncia un Ferragosto entusiasmante, illuminato dalla Luna nel segno. Una giornata di grande passione e incontri per i single che vorranno esporsi alle correnti dell’amore.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sarà un Ferragosto sereno. la giornata ideale per regalarti una meritata pausa di relax. Meglio organizzare qualcosa di tranquillo insieme al partner, senza infilarsi in situazioni troppo stressanti. Un consiglio che varrà doppio per le coppie che negli ultimi tempi hanno discusso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Per fortuna la Luna non sarà più dissonante e vi permetterà di recuperare vitalità e buonumore. Potrete gustarti un Ferragosto decisamente eccitante all’insegna dell’amore, delle amicizie e dei nuovi incontri, se sei un cuore solitario.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna in quadratura potrebbe fare emergere un po’ di stanchezza o di agitazione interiore, forse legata ai problemi di lavoro. Per questa giornata di festa fareste bene a programmare qualcosa di tranquillo, che vi aiuti a staccare la spina. Passate il Ferragosto accanto alle persone che vi vogliono bene.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sarà un Ferragosto che potrebbe riservarvi qualche piacevole sorpresa. Nelle prossime ore il Sole e Venere saranno nel segno, Giove e la Luna nel cielo dell’amico Ariete. Chissà che non vi arrivi anche una buona idea o una notizia entusiasmante!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Per fortuna vi libererete della Luna in opposizione e potrete recuperare un po’ di serenità in più. Il Ferragosto si prospetta piacevole, ma evitate le situazioni troppo stressanti, specie se nel weekend scorso non siete stati bene. Cautela nel rapporto di coppia.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Dovrete trascorrere un Ferragosto con la Luna in opposizione. Si prospetta una giornata piuttosto faticosa: meglio usare la massima cautela, se non vorrete trovarti a discutere con il partner. L’ideale sarebbe programma qualcosa di rilassante, insieme a chi vi fa stare bene.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Si prospetta un Ferragosto piuttosto tranquillo, ma dovrete evitare di farvi prendere dall’agitazione. Sono stelle che invitano al relax, soprattutto nel rapporto di coppia. Da quando Venere è diventata contraria il rischio di discussioni in amore o in famiglia è dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Domani avrete un’invidiabile vitalità, merito della Luna in ottimo aspetto, accanto a Giove, di Sole e Venere amiche. Si preannuncia un magnifico Ferragosto. Sono giornate che favoriscono le emozioni del cuore, rinnovano la voglia di amare, liberamente, senza finzioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Vi converrà fare attenzione, evitare le dispute in amore, specie se ci sono ancor questioni rimaste aperte e mai chiarite nella coppia. Meglio organizzare qualcosa di tranquillo e rilassante per Ferragosto, evitare le situazioni troppo cotiche o stressanti. La Luna in dissonanza potrebbe provocare qualche spiacevole contrattempo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Potreste avere qualche pensiero di troppo. Forse un familiare, un ex o un parente potrebbe battere cassa. Meglio fare attenzione, evitare spese pazze, perché questo mese potrebbe comportare diverse uscite. Siate prudenti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Vi attende un Ferragosto molto piacevole, all’insegna dell’amore, delle amicizie, delle persone che ami. Perché non organizzate qualcosa di divertente? Sarà l’occasione giusta per staccare la spina dai pensieri degli ultimi giorni, dalle responsabilità di lavoro.

