Oroscopo Paolo Fox di sabato 12 maggio 2018

Paolo Fox è tornato puntuale come sempre questa mattina sulle frequenze di Radio LatteMiele con le previsioni e l’Oroscopo per la giornata di oggi, sabato 12 maggio 2018. Scopriamo come se la passano i dodici segni dello zodiaco

Oroscopo oggi di Paolo Fox, sabato 12 maggio 2018

Belle notizie in arrivo per i nati Ariete, mentre Urano si prepara a fare il suo ingresso nel cielo del Toro. I Gemelli, invece, devono cercare di puntare sulle emozioni e sulle amicizie. E gli altri segni? Ecco le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, sabato 12 maggio 2018.

Oroscopo Ariete

Stanno per arrivare delle notizie importanti. La settimana dal 14 al 20 è quella più intrigante in questo mese di maggio. Se hai fatto delle richieste o stai aspettando un cambiamento o un si per un lavoro part-time, è arrivato il momento giusto.

Questo 2018 è un anno che porta qualche intralcio, Marte e Saturno dissonanti dicono che sei sempre un pò arrabbiato, che le cose non si concludono nei tempi che vorresti però non dare spazio a pensieri negativi, anche perchè non è nelle tue corde. Tu sei sempre molto attivo e dinamico.

Paolo Fox, Oroscopo Toro

Novità importanti perchè Urano entra nel tuo segno. Urano è un pianeta a lunga scadenza, in qualche modo non dà delle trasformazioni dall’oggi al domani, ma può favorire progetti che vanno avanti da tempo.

Se c’è una persona accanto a te che rappresenta per te un riferimento, questo è il momento giusto per abbracciarla, baciarla, fare promesse di matrimonio, convivenza. Se non vuoi più sapere di matrimonio e convivenza perchè sei stato/a un pò scottato/a nel passato, adesso è arrivato il momento di ripartire magari sperando in qualcosa di nuovo.

Oroscopo Gemelli

Non trascurare le emozioni, ma non lasciarti andare alle emozioni. Cosa vuol dire? E’ giusto emozionarsi, ma poi bisogna essere concreti. Se ti piace una persona, rifletti: “è davvero quella giusta?”.

A volte, soprattutto le donne del segno, si fanno prendere da questi personaggi tenebrosi, affascinanti, che magari poi non sono così affidabili. Se così non fosse, allora cerca nelle amicizie qualcosa di più visto che c’è stato un momento di calo tra giovedì e venerdì e hai bisogno di allegria intorno.

Paolo Fox, Oroscopo Cancro

L’unica avvertenza che voglio dare alle coppie che hanno avuto disagi in passato e a quelle che discutono sempre di essere un pochino cauti perché da qualche tempo l’aria è incandescente.

Si porta a casa la tensione, il livore maturato nell’ambito del lavoro. Per almeno 48h deponi l’ascia di guerra, tieni d’occhio ciò che succede intorno a te. Interessanti le notizie che arrivano in questo periodo.

Paolo Fox, Oroscopo Leone

Il Leone ha una grande voglia di ripartire, di ricominciare, di vivere emozioni e questa giornata mi intriga e intriga anche a te. Spero che tu abbia voglia d’amare. Dal punto di vista sentimentale ci possono essere delle novità e magari anche un taglio con il passato.

Si parla di casa e di trasferimenti. Lavori per l’estate: se è sfumato un certo progetto non preoccuparti ne arriverà un altro.

Oroscopo Vergine

C’è un pò di caos a livello familiare, ma devo aggiungere anche a livello fisico. Proprio il tuo fisico ha bisogno di maggiori cure, lo stress incide. I Vergine che riescono magari a sfogarlo in palestra sono i più positivi, quelli che si danno adesso involontariamente e chiudono tutto dentro, da qualche tempo hanno avuto fastidi e infiammazioni.

Questa è una carica di ansia che andrebbe limitata anche se capisco che in vista di grandi eventi programmati per l’estate i nati Vergine aumentino il noto tasso di perfezionismo innato nel segno.

Oroscopo Bilancia

C’è una grande pressione per la Bilancia. Potresti anche stare con la persona migliore del mondo, ma qualche disagio si da sentire. Devi semplicemente tenere sotto controllo i nervi, novità nel lavoro e incertezze se cambiare oppure no.

Molti segni zodiacali si trovano in una condizione di disagio da questo punto di vista, nel senso che non si sa bene cosa fare. Questo disagio può essere anche vissuto da persone che sono intorno a te. L’amore non è messo in discussione, potresti avere un grande progetto imminente. Responsabilità in più quest’anno.

Oroscopo Scorpione

Lo Scorpione ha bisogno di credere nelle proprie capacità, avremo stelle importanti entro luglio e qualcuno si libererà di un grande peso. Il peso più grande in questo periodo è rappresentato dalla tua stanchezza e dal ripresentarsi di un problema fisico che sembrava sparito un paio di anni.

Ci saranno novità a breve, devi semplicemente circondarti di persone care. Una persona Acquario o Ariete in questi giorni potrebbe darti un pò più da fare.

Paolo Fox, Oroscopo Sagittario

Il Sagittario in questo weekend sta decisamente pensando in maniera più ottimista al futuro. Un impegno per l’estate potrebbe essere gravoso, magari non hai voglia di fare delle cose, ma sappi che quello che fai durante l’estate può essere trampolino di lancio per il grande evento segnato dalla fine del 2018 quando Giove sarà nel segno. Ecco perché bisogna prepararsi sin da subito a questo stato di cose.

Non sottovalutare proposte che ti fanno in questo periodo. L’amore in questo periodo è un pò stanco, diciamo che è privato di volontà e nelle coppie di lunga data la passione vacilla. Bisogna recuperare.

Oroscopo Capricorno

Continua un pò di disagio fisico: ossa e cervicale punti deboli. Da questo punto di vista devi cercare di essere un pò più sereno. Questo weekend è importante perché può identificare quali sono i problemi nella coppia.

Non è un grande cielo a livello di vigore, ma mi piace questo Oroscopo perchè stai prendendo quota rispetto ai mesi precedenti in cui ha perso tanto. In questo periodo hai bisogno di nuove opportunità e se una strada si è interrotta anche per volontà del destino, bisogna tornare al timone della propria vita senza paura.

Paolo Fox, Oroscopo Acquario

Giornata più sorridente, stelle importanti ed emotive. Può nascere un nuovo percorso di lavoro e questa volta l’Acquario gioca anche sulla propria follia nel senso che in questo periodo chi ha coraggio può fare una scelta che gli altri giudicano un pò azzardata

Momento di ribellione che cresce di giorno in giorno. Se attorno a te ci sono delle persone carine non c’è problema, ma se c’è qualcuno che cerca di limitare il tuo raggio d’azione con questo cielo le cose non le manderai a dire.

Oroscopo Pesci

E’ probabile che tra mercoledì e giovedì qualcuno abbia ricevuto una bella chiamata o comune bisogna riconoscere che la prossima settimana, da lunedì 14 sarà davvero molto importanti. Le iniziative degli ultimi tempi, interessanti ma pesanti per il tuo fisico, alla fine sono vincenti. C’è stato un supplemento di lavoro e di impegno che non era previsto all’inizio dell’anno.

In amore puoi riscattarti, anzi questo è un cielo che via via che ci avviciniamo alla fine di maggio potrebbe essere sempre più importante e decisivo. Sono favoriti anche i piccoli imprenditori, quelli che lo scorso anno hanno avuto dei problemi o delle difficoltà di carattere legale perché più ci avviciniamo alla fine dell’anno e maggiori saranno le possibilità di azione. L’estate in arrivo sarà molto bella per chi ha un amore, per chi si è separato possibilità di mettere una pietra sopra.

Potrebbe interessarvi: I Fatti Vostri, Paolo Fox: Oroscopo oggi – 11 maggio e classifica fine settimana