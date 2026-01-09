Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 9 gennaio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 9 gennaio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata invita a rimettere ordine nelle questioni professionali rimaste in sospeso. Sul lavoro c’è bisogno di maggiore concentrazione e di evitare decisioni impulsive, soprattutto nei rapporti con superiori o collaboratori. In amore si avverte un desiderio di chiarezza: chi vive una relazione stabile sente il bisogno di un confronto sincero, mentre chi è solo potrebbe riflettere su legami del passato. La salute è discreta, ma è utile dosare le energie e non strafare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il clima generale favorisce la concretezza e la voglia di costruire. Nel lavoro si possono consolidare accordi o portare avanti progetti con maggiore sicurezza, anche se serve pazienza. In amore emerge il bisogno di stabilità: i rapporti solidi si rafforzano, mentre quelli incerti richiedono scelte più nette. Dal punto di vista fisico l’astrologo consiglia di prestare attenzione all’alimentazione e ai piccoli segnali di stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La mente è particolarmente attiva e questo aiuta nel lavoro, soprattutto se sono richieste idee, comunicazione e flessibilità. Attenzione però a non disperdere energie in troppe direzioni. In amore c’è voglia di leggerezza, ma non tutti sono disposti a restare in superficie: meglio chiarire le proprie intenzioni. La salute è buona, anche se un po’ di riposo mentale sarebbe utile.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La sensibilità è accentuata e questo influisce sia sul lavoro sia sulle relazioni. In ambito professionale è importante non prendere tutto sul personale e mantenere un atteggiamento pratico. In amore si sente il bisogno di protezione e conferme: chi è in coppia cerca maggiore vicinanza, mentre chi è solo potrebbe sentirsi più nostalgico. La salute richiede attenzione allo stress emotivo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La determinazione non manca e può portare risultati interessanti sul lavoro, soprattutto se si agisce con lucidità e senza forzare i tempi. In amore emerge il desiderio di essere ascoltati e valorizzati: il dialogo è fondamentale per evitare tensioni inutili. Dal punto di vista fisico l’energia è buona, ma va gestita con equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il senso pratico vi aiuta a gestire al meglio gli impegni lavorativi, anche se alcune situazioni richiedono flessibilità. È il momento di rivedere strategie e priorità. In amore si avverte il bisogno di maggiore ordine e chiarezza emotiva: i rapporti sinceri ne beneficiano. La salute è stabile, ma non va trascurato il riposo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La ricerca di equilibrio è centrale, soprattutto nel lavoro, dove possono emergere piccole tensioni o scelte da ponderare con attenzione. In amore si sente il bisogno di armonia e comprensione reciproca: evitare silenzi prolungati aiuta a mantenere serenità. La salute è discreta, ma conviene rallentare i ritmi quando possibile.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La giornata stimola determinazione e profondità di pensiero. Sul lavoro si possono affrontare questioni complesse con maggiore lucidità, a patto di non lasciarsi guidare solo dall’istinto. In amore le emozioni sono intense: chi è in coppia vive momenti di forte coinvolgimento, mentre chi è solo potrebbe sentirsi più selettivo. La salute è buona.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

C’è voglia di movimento e di nuovi stimoli, soprattutto sul piano professionale. Alcune opportunità richiedono però una valutazione più attenta prima di essere colte. In amore si cerca spontaneità e sincerità: le relazioni basate sulla fiducia risultano favorite. La salute è positiva, purché non si ecceda con gli impegni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il senso del dovere guida le scelte lavorative, rendendo la giornata produttiva ma impegnativa. È importante non caricarsi di responsabilità eccessive. In amore si tende a essere più riservati, ma un gesto concreto può rafforzare il legame. La salute è discreta, anche se un po’ di relax aiuterebbe a sciogliere le tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le idee non mancano e possono rivelarsi utili nel lavoro, soprattutto se condivise con le persone giuste. Attenzione però a non andare controcorrente solo per principio. In amore c’è bisogno di spazio e comprensione reciproca: il dialogo aperto evita incomprensioni. La salute è buona, ma è importante mantenere un equilibrio tra mente e corpo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità vi rende particolarmente ricettivi all’ambiente circostante. Sul lavoro è utile mantenere i piedi per terra e non lasciarsi distrarre troppo dalle emozioni. In amore si cercano conferme e dolcezza: i rapporti autentici ne escono rafforzati. La salute richiede attenzione al riposo e alla gestione dello stress.

