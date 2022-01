Oroscopo Paolo Fox del giorno, venerdì 7 gennaio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 7 gennaio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sarete più accomodanti e tolleranti rispetto al solito e le persone che vi circondano ne saranno ben liete! Fate attenzione a non fare movimenti troppo bruschi, altrimenti rischiate di sollecitare troppo i muscoli e legamenti

Oroscopo Paolo Fox Toro

Prendete tempo per riflettere attentamente prima di prendere decisioni definitive oggi. Gli sforzi vi costano tanto e lo si può sentire, la fatica è reale. State attingendo alle vostre riserve, è tempo di riposarvi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’intervento di un collega vi aiuterà a completare un progetto in corso che si è rivelato pesante. Fareste meglio a buttarvi il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La giornata si prospetta scorrevole e potrebbe comportare spostamenti che saranno soddisfacenti. Parlare con le persone con più esperienza potrebbe farvi capire che forse i vostri eccessi sono dannosi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sarete tentati di prendere rischi. La fortuna vi aspetta molto in questo contesto. Prendete cura delle vie urinarie e assumete più liquidi. È necessario rivedere le priorità riguardanti il vostro stile di vita.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Grazie all’atmosfera calma di oggi, la giornata sarà prospera per le discussioni serie. Concentratevi su ciò che conta davvero. Evitate accesi dibattiti che vi drenano energia. Si può fare, non abbiate paura, basta pensare alle cose con calma.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Percepirete tutto come una sfida oggi: pensate davvero che sia un bene? La vostra energia è un bene prezioso, non sprecatelo per un nonnulla ma salvaguardatela per le cose che contano.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Siete più propensi ad aumentare le vostre speranze, quindi ottenete maggiori informazioni. Vi sentite a vostro agio con voi stessi, e più in sintonia con il vostro corpo. Mantenete l’entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il passato torna sotto forma di un incontro, di una corrispondenza, di una chiamata. Dei segni di stanchezza si fanno sentire, potreste permettervi di fare una sosta senza nuocere alle faccende in corso, non esitate a farlo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Lasciatevi guidare dal vostro intuito. Non vi deluderà oggi, basterà porre le domande giuste. Potreste attuare alcune modifiche alle vostre abitudini alimentari, per raggiungere l’equilibrio. È il momento ideale per iniziare una dieta, quindi mangiate più prodotti freschi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’influenza di un caro amico sarà positiva ed eliminerà i vostri dubbi, quindi non demordete. Sarete pieni di vitalità e nulla vi ostacola, fisicamente. Potreste trarre benefici assumendo liquidi in maniera più regolare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La vostra intuizione è molto forte oggi! Il vostro istinto vi guida nella giusta direzione. Approfittatene per disfarvi di alcune manie che si basano su circostanze obsolete e che vi nuocciono, in particolare per quanto riguarda le vostre abitudini alimentari.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.