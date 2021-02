Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: venerdì 5 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 5 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ti trovi in una condizione di vera e propria rinascita: naturalmente é una condizione variabile, nel senso che molto dipende dall’eta’, dalle circostanze, però rispetto alla fine dell’anno scorso, questo Febbraio sarà foriero di buone notizie. Per qualcuno si parla di ritorni in scena, per qualcun altro di programmazione per iniziare a pensare a quello che c’é da fare nel mese di Marzo. Insomma, pare che questa volta la primavera sara’ davvero di buon auspicio per sbloccare tante situazioni ferme da tempo. Vorrei che iniziassi a sbloccare anche i sentimenti!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sei molto pensieroso! Questo non vuol dire che le cose non funzionino, però c’é da aggiungere che é un momento in cui tanti si potrebbero chiedere se stanno facendo le cose giuste, forse anche semplicemente un momento di lieve stanchezza, di scarsa visibilità nei confronti degli altri. Stai cercando di riflettere, di stare un pò di più con te stesso, il che può essere anche positivo, basta che non si esageri! Giornata che invita alla prudenza!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Puoi vivere questo Febbraio con un briciolo di entusiasmo in più. E’ chiaro che siamo tutti reduci da una situazione difficile legata al 2020; é chiaro che l’oroscopo si interessa alle singole persone, ai singoli destini, non al destino del mondo, però quello che succede attorno a noi può inevitabilmente influenzarci. Va sempre detto che anche nei periodi peggiori c’é chi riesce a vivere meglio. In questo mese di Febbraio potrai tornare ad avere un’idea molto lungimirante del tuo futuro, e anche i sentimenti possono rinascere.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questa giornata si viaggia con una Luna piuttosto interessante, ecco perché vorrei ricordare a tutti quelli che negli ultimi due anni hanno vissuto un fermo di tipo lavorativo ed economico, che piano piano si potrà recuperare il tempo perduto. Quali sono le nuove iniziative da intraprendere? Certamente iniziative d’amore, perché senza una relazione pensi di stare bene ma in realtà non é così! Consiglio di non scegliere sempre persone che comportano una competizione e uno scontro.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Stai sempre combattendo! E’ dalla fine di Gennaio che non riesci ad essere tranquillo. Qui abbiamo due tipi di situazione: ci sono quelli che lavorano per un’azienda e non sono soddisfatti degli ultimi incarichi che sono arrivati o magari si aspettavano qualcosa di più, una promessa non é stata mantenuta, poi ci sono quelli che hanno già delle responsabilità ma evidentemente é dalla fine del mese scorso che stanno cambiando gli interlocutori, stanno cambiando i ruoli.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Come ricordo spesso, anche le persone che sembrano più distratte alla fine riescono a costruire un grande futuro, perché sanno come muoversi, sanno come agire. Però questa e’ una giornata un pò confusa, a cui farà seguito anche un venerdì un pò nervoso. Quindi, le cose vanno bene ma devi riprendere quota e probabilmente sono soprattutto le questioni di carattere economico e pratico che tendono i nervi. In amore non ti vedo particolarmente coinvolto!

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Puoi contare su questo Febbraio per fare qualcosa di più: anche se ultimamente un progetto é iniziato con qualche ostacolo o magari non é cosi valido come tu immagini, bisogna insistere, anche perché attorno al 10 del mese possono arrivare buone soluzioni. Ribadisco, punta su questo mese! E’ chiaro che le stelle aiutano ma poi dobbiamo essere noi in prima persona ad agire.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Stai vivendo un periodo che potrebbe essere nervoso o addirittura annoiato, in realtà vorresti avere maggiori garanzie per il tuo futuro ma sappiamo che, come per altri segni, prima della fine di Maggio sarà un pò difficile ottenere chiarezza. Ci sono giornate, come questa, in cui senti un pò di stanchezza addosso, in ogni modo in questo venerdì hai una buona carica!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Chiuderai questa settimana con la Luna nel segno! Cosa vuol dire? Che c’é una ‘bella agitazione, che c’é una bella voglia di esprimersi, di fare cose in più. Inoltre, queste 24 ore potrebbero essere molto importanti per un incontro, per vivere qualcosa di nuovo in amore: entro pochi giorni ci saranno tanti pianeti favorevoli che porteranno finalmente allo sbocco di situazioni ferme da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Cerca nuove alleanze per poter conseguire una buona vittoria in vista del futuro! Forse un piccolo sassolino dalla scarpa lo hai già tolto, comunque ricordo che questo é un momento in cui molti di voi hanno una visione più chiara, forse non più soddisfacente di qualche mese, ma avere sotto controllo la situazione e sapere che anche grazie al tuo operato tante cose stanno cambiando, é di buon auspicio!

Oroscopo Paolo Fox Acquario