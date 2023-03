Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 31 marzo 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 31 marzo 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avete un grande fervore ma qualche ostacolo c’è in questi giorni. Ci sono persone che non vi rispondono e il rischio in questi giorni è di volere cose che non si possono ottenere in tempi brevi. Andrà tutto bene, entro metà maggio arriveranno buone soluzioni, ma ci sono momenti in cui scalpitate. Questa è una giornata un po’ problematica da questo punto di vista.

Oroscopo Paolo Fox Toro

E’ una settimana importante, magari avete già avuto delle riconferme. Potrebbe esserci stato già un momento di forza. Se ci sono però delle dispute in amore, la giornata di domenica sarà piuttosto vivace. Voi siete molto dolci, protettivi e comprensivi ma se qualcosa non va bene, non lo dimenticate mai. Prima o poi direte tutto quello che pensate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Arriva un fine settimana intrigante anche per quanto riguarda le relazioni private. Grande livore in amore perché avremo una Venere che transiterà nel vostro segno. Nel caso ci siano state delle problematiche in amore, in famiglia agli inizi di marzo, ora potete recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

I nati Cancro ancora in questo momento sono in attesa di un qualcosa che deve arrivare. Il fine settimana sarà molto interessante. Per esempio è probabile che gli inizi di marzo siano stati pesanti per l’amore, magari troppo difficile, siete stati forse anche più gelosi, ma adesso alcune situazioni si stanno rivelando più gestibili.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le iniziative intraprese in questo momento sono sottoposte a stress. Attenzione soprattutto se avete una storia da tempo e adesso vi interessa qualcun altro. Non si dovrebbe fare, ma capita nella vita di sentirsi un po’ distratti, anche per colpa di una presunta mancanza di comprensione che si vive in famiglia. Nel lavoro vi state dando molto da fare, entro metà maggio se avete un problema c’è sempre questa speranza di trovare i vostri nemici lontani, o comunque battuti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

E’ un cielo migliore, c’è una bella capacità di immaginare in maniera diversa. Ancora non c’è il cielo di maggio, però adesso siete già più sicuri dentro. Tra febbraio e gli inizi di marzo eravate un po’ nervosi e agitati, magari desiderosi di farvi valere. Adesso invece ci vuole la calma perché poi le cose si sistemano da sole. A maggio avrete un bellissimo Giove, gli orientamenti cambieranno ed è importante adesso fare meno e fare meglio. Amore in recupero.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

C’è una luna particolare, attenzione ad eventuali discussioni e momenti di confronto durante il fine settimana. Da lunedì avrete stelle migliori. La grande tensione planetaria è ormai quasi finita. Ci siamo quasi, vi sarete adesso perlomeno resi conti che la vostra vita sta cambiando. Nella seconda parte dell’anno, quando i pianeti saranno meno tosti nei vostri confronti, molte questioni varieranno intorno a voi ma sarete voi a prendere le cose in maniera diversa perchè la vera trasformazione non è quella che riguarda il lavoro o l’amore, ma riguarda noi stessi

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’unica pecca di questo periodo potrebbe essere l’amore. Adesso non tutti gli Scorpioni si mettono a discutere, però ogni tanto avete questo senso di incertezza che si manifesta non come una insicurezza ma come una aggressività, anche verbale o un modo di fare scostante. Spesso vi capita di conoscere delle persone e di non essere subito empatici, ma poi le persone quando vi conoscono vi apprezzano tantissimo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Le esperienze esterne sono importantissime. Sarebbe bellissimo ad esempio per voi fare un viaggio, stare con persone particolari. Una cosa che vi accomuna all’Acquario è il fatto proprio di poter stare con tutti, sia col povero che con il ricco, con la persona colta o quella più semplice. Per voi la vita è apprendimento e si apprende quando si fa esperienza. Ogni esperienza è utile per rafforzare la propria vita fate nuove esperienza arriva un fine settimana interessante.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Se avete un progetto, se state organizzando qualcosa di importante per maggio e per giugno come quelli che stanno organizzando un evento, magari una persona che era di riferimento non si trova oppure dovete mettere d’accordo qualcuno, rilasciare un comando o trovare persone che vi sostengono. In questi giorni state vivendo un caos perché è difficile accontentare tutti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Se avete una bella proposta, datevi da fare, questa è una giornata utile per parlare con una persona che si occupa del vostro lavoro. In amore non c’è tanto tempo, i single per ora hanno relazioni part-time. Se una storia non va bene, avrete modo di rimetterla a posto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Adesso con Saturno nel segno siete voi che fate il bello e cattivo tempo. Non datevi però la zappa sui piedi, a volte vi sacrificate per gli altri ed è giusto, ma ogni tanto un pizzico di egoismo o di tutela nei vostri confronti la dovete avere per cercare di vivere meglio l’amore, anche per cercare di superare una fase pesante.

fare. Nuovi incontri favoriti: stasera sarai molto passionale. Erotismo in aumento. Viaggi promettenti.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.