Oroscopo Paolo Fox di oggi, 31 maggio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata faticosa che chiude un maggio particolarmente intenso e stressante, ora finalmente la Luna nel segno porterà più vigore e calmerà le acque. Qualcuno continua a provocarvi e vorreste rispondergli per le rime. Possibili riconferme o opportunità nelle prossime ore, c’è anche da risolvere dei dilemmi nati qualche anno fa ma ancora attuali. In recupero anche l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Toro

State vivendo un momento particolare, soprattutto chi lavora in gruppo e si è accorto che non tutti sono dalla sua parte… altri invece non hanno più il “solito” riferimento e si stanno ancora adattando. Avreste bisogno di fare chiarezza o di avere quell’illuminazione in grado di farvi capire chi vi stia tradendo. Mercurio vi darà una mano, rimanendo nel segno fino ai primi giorni di giugno, ma attenzione a possibili tensioni o discussioni sui soldi!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Siete stufi di stare al gioco di persone che vi hanno fatto male e cresce in voi sempre di più la voglia di rivoluzione. Discussioni, ostacoli o ritardi nel ricevere una risposta caratterizzeranno questa settimana, le cose miglioreranno parecchio a partire dal 3 giugno quando Mercurio, Venere, Marte, Giove e il Sole saranno favorevoli!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le storie d’amore che nascono ora sono interessanti e potrebbero spiccare il volo dal 17 giugno, giorno in cui Venere tornerà in questo segno! Chi ha già una relazione, invece, avrà modo di rimediare ad un aprile che ha provocato alcuni allontanamenti, Ora godetevi un weekend di tranquillità accanto alle persone che amate.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Finalmente sta finendo un mese che per voi è stato parecchio pesante, ben venga quest’ultimo giorno di maggio nel quale vi liberete definitivamente di un peso! Le stelle di giugno sono ben più intriganti e vi danno una carica in più. Ora arrivano le soluzioni migliori e gli innamorati potranno dichiararsi e rivelare i loro sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Siete stanchi e nervosi in questo periodo, ma nella seconda parte di giugno le cose andranno molto meglio. Dovrete stringere i denti e calmare l’istinto di rispondere male a qualcuno che vi tormenta! Ci sono anche questioni economiche da risolvere, una spesa imprevista o qualche problema a casa.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Chi ha lavorato bene in passato avrà presto un premio, una promozione o uno scatto di carriera importante. Evitate di tornare su situazioni chiuse da tempo o perseverare negli errori del passato, con queste buone stelle potete inseguire i vostri sogni e dimenticare i tristi trascorsi. Dal 9 giugno molte cose cambieranno in meglio!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Ennesima giornata sottotono di un periodo in cui sembra che il destino si sia accanito su di voi, la consolazione è che davvero una delle ultime perché a giugno le cose andranno meglio! Puntate sulla seconda parte dell’anno, sia in amore dove dovete recuperare terreno e sia nel lavoro o se volete dedicarvi ad attività piacevoli e che vi facciano stare bene. A breve sarete chiamati ad una scelta, ad un passo decisivo… intanto però non sottovalutate eventuali proposte e se avete dubbi di qualsiasi tipo parlatene con un esperto!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Siete sotto pressione da diversi giorni e questo non va bene. Meglio non pretendere troppe garanzie in amore: questo è il momento di contenere i danni e capire come invertire la rotta! Tanti di voi hanno la sensazione di aver subito un’ingiustizia e alcuni pianeti in opposizione aumentano dubbi e dilemmi… fate attenzione alle situazioni non chiare, sia sentimentali che lavorative. L’augurio è che possiate trascorrere un’estate lontano dalle complicazioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Entro metà giugno arriveranno buone opportunità, alcune di esse anche ben pagate o che vi stimoleranno molto. Migliora anche l’amore al punto che persino chi pensava di innamorarsi più verrà smentito dai fatti. Tuttavia restano le solite complicazioni derivate dal fatto che vi assumete troppe responsabilità, ma fortunatamente siete abituati a risolvere i problemi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

É tempo di cancellare le emozioni negative, risolvere gli ultimi problemi rimasti e concentrarsi su un’estate promettente! Venere in aspetto valido vi fornisce soluzioni di riscatto e in generale una maggior serenità nel fare le cose. Potreste organizzare un piccolo viaggio o un’attività di coppia rilassante che vi riporti il buonumore.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Periodo di tensioni che proseguirà anche ad inizio giugno, in queste 24 ore va meglio rispetto ai giorni scorsi ma permangono le insidie. Inutile forzare risposte che non arriveranno prima della seconda parte del nuovo mese, chi sta aspettando notizie su un rinnovo dovrà attendere ancora un po’ e non sarà facile tenere a bada l’arrabbiatura. Ci vorrebbe proprio un bel weekend di relax con il partner, la famiglia o le persone che preferite.

