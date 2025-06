Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 27 giugno 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 27 giugno 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le ultime 48 ore sono state complicate sotto tanti punti di vista ma da adesso in poi, anche grazie al nuovo transito di Mercurio, le cose cambieranno. Giove in aspetto contrario blocca alcuni progetti, ma da adesso in poi se qualcosa non funziona avrete modo e tempo di dire basta e fare altro. Insomma tornerà in voi quel piglio decisionista che vi ha sempre contraddistinto. Sicuramente funziona bene l’amore soprattutto se avete accanto la persona giusta.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La giornata di oggi vi vedrà un po’ nervosi e perplessi soprattutto se tra febbraio e aprile avete dovuto rivedere alcune situazioni in sospeso. Di recente avete vinto una sfida ma adesso dovrete parare i colpi di una situazione economica tutt’altro che solida forse perchè avete dovuto fare grosse spese per la casa e non solo. Per quanto concerne l’amore, dovrete cercare di evitare quelle parole di troppo che potrebbero esagitare gli animi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo cielo c’è una grande forza grazie al transito di mercurio associato alla Luna. Soprattutto grazie a mercurio ci sarà modo di ottenere dei vantaggi per tutto il mese di luglio. In particolar modo le giovani coppie avranno modo di fare dei progetti importanti. Periodo positivo anche per chi sta cercando l’anima gemella. L’importante è non abbattersi se si proviene da una fase dolorosa dal punto di vista sentimentale, evitando di chiudersi in casa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Vi trovate davanti ad un cielo davvero propizio soprattutto dal punto di vista pratico, che bacerà chi deve superare un esame o un colloquio. Giove ha iniziato un bel transito nel vostro segno che porterà notevoli vantaggi nella vostra vita. Chi ha seminato bene in questi mesi, adesso potrebbe trovare finalmente tutte le risposte che cercava. Agosto potrebbe essere il mese giusto per l’amore e per trovare una persona intrigante.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Nella giornata di oggi ci saranno belle stelle a darvi una grande forza. Saturno vi aiuterà a definire alcune questioni pratiche rimaste in sospese. Soprattutto i Leoni più giovani saranno attratti dalle belle sfide a livello professionale. Ci sarà anche chi avrà il desiderio di espandere i propri orizzonti magari trasferendosi da altre parti. Anche dal punto di vista sentimentale ci sarà modo di fare incontri stimolanti nel weekend!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Come già raccontato nei giorni precedenti, il fine settimana sarà il momento più propizio di questa settimana per risolvere dei problemi pratici. Ci sono dei conflitti che possono diventare davvero importanti perchè vi serviranno a capire chi avete davanti. Le stelle di luglio saranno importanti per quelle coppie in bilico, anche per capire cosa fare. Se la vostra pazienza si è esaurita, potreste anche decidere di guardarvi attorno e di mettere da parte una storia ormai diventata tossica.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le ultime 48 ore sono state molto pesanti per voi, forse perchè ci sono state cose da rivedere nel lavoro o perchè avete dovuto affrontare qualche problema di natura fisica. C’è il forte desiderio di farsi aiutare se non riuscite fisicamente a fare tutto. Le stelle vi consigliano di fare una cernita, mettendo da parte quelle cose che non sono necessarie o che non bisogna fare subito. Anche l’amore ritrova una certa armonia dopo due giorni conflittuali.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Venere non vi ha sostenuto nelle ultime settimane rendendo le relazioni interpersonali un po’ complicate. Avete dovuto affrontare qualche scontro nel lavoro o in famiglia. C’è ancora tensione nell’aria soprattutto per coloro che ultimamente si sono caricati di qualche responsabilità di troppo e adesso devono dimostrare di essere all’altezza. Inn amore, se ci sono dei conflitti, sarebbe meglio cercare di giungere a più miti consigli dimostrandovi comprensivi col partner, altrimenti la corda potrebbe spezzarsi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Vi state trovando ad un punto di svolta dal punto di vista lavorativo. E’ vero che amate vivere nel sociale e che amate relazionarvi con le altre persone. Il fatto che Giove non sia più opposto vi libererà la mente e vi metterà in condizione di relazionarvi con gli altri in maniera più propositiva, senza barriere e senza steccati di alcuna natura. Oggi è una giornata interessante anche grazie al supporto di Luna e Mercurio che renderanno l’amore più elettrizzante e intrigante.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Vi siete liberati dalle tensioni che in passato vi hanno causato qualche dissidio interiore. La maggioranza dei nati del Capricorno hanno vissuto una fase conflittuale nel lavoro che vi ha tolto creatività ed entusiasmo. Ci sono anche delle questioni economiche che bisognerà chiarire per evitare di arrivare ad un conflitto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questo cielo è faticoso a causa di qualche provocazione che potrebbe irritarvi parecchio. Possibili contrasti a livello lavorativo con qualche collega che non si è dimostrato leale nei vostri confronti. Solitamente non amate litigare, ma il fatto di essere buoni o pacifici potrebbe essere scambiato per leggerezza o debolezza. Se dovesse accadere questo, adesso troverà pane per i propri denti perchè non avete più intenzione di soccombere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Per il segno dei Pesci prosegue questa fase solida sostenuta da Giove in aspetto positivo. Oggi anche coloro che provano tanta fatica nel portare avanti i propri progetti, ben presto però potrebbero essere ripagati con buona moneta. In fondo anche per voi vale il detto che chi non risica, non rosica. Se avete qualche dubbio in amore sarà meglio parlare entro il 30 giugno.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.