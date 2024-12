Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 27 dicembre 2024

Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 27 dicembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 27 dicembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le prossime tre giornate saranno davvero al top per l’Ariete, soprattutto grazie a questa Luna in ottimo aspetto. Non bisogna dimenticare che Venere nel 2025 sarà nel vostro segno per molto tempo e questo rappresenterà sicuramente un grande vantaggio soprattutto dal punto di vista sentimentale. Per chi vuole andare a convivere o convolare a nozze, la prossima primavera potrebbe rappresentare la tappa giusta per dare una svolta alla propria vita. Anche chi ha chiuso una storia secondo l’oroscopo di Paolo Fox potrà fare nuove conoscenze e magari trovare un nuovo amore.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questa Luna in opposizione potrà portare ancora tensioni in famiglia e non solo. Il Capodanno sarà sicuramente molto più interessante rispetto alla giornata di Natale. Ci sarà una fase di recupero emotivo. Uno dei motivi di discussione tra coniugi o fidanzati potrebbe essere legato alle interferenze dei parenti che non saranno molto gradite. Cercate di non alimentare altre polemiche per non rovinarvi gli ultimi giorni dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se ci sono accordi da concludere o questioni da risolvere, sarebbe meglio farlo entro venerdì, perchè le due giornate successive potrebbero seminare un po’ di discordia nella vostra vita. Giove ancora nel segno e Venere dalla vostra parte rappresentano un punto a vostro vantaggio, anche se provenite da una fase di importanti opposizioni planetarie che hanno lasciato delle scorie non indifferenti nella vostra vita. Adesso sarebbe meglio fare le cose con calma e avere un atteggiamento positivo e lungimirante. Ben presto sarete voi a riprendere in mano la vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo momento avete le idee molto chiare sul vostro futuro anche perchè avete la Luna in ottimo aspetto. Siete tra i segni che a Capodanno vorranno stare con poche e selezionate persone e non ameranno i bagni di folla. Oggi sarà meglio valutare tutte le persone che vi stanno attorno anche per evitare inutili problemi legati a qualche ritardo o a qualche contrasto in famiglia. Periodo fertile per chi vuole avere un figlio adesso.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Se ultimamente avete chiuso dei rapporti o avete trattato qualcuno in malo modo, non dovrete farvene una colpa anche perchè il tempo vi darà ragione. In questo momento non riuscite a frenare i vostri istinti a causa di Marte battagliero e della dissonanza di Venere. Ecco perchè i momenti di grande livore saranno frequenti. Cercate di rimanere sereni e fatevi circondare solo da persone positive che sapranno tirare fuori il meglio da voi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Cambiare vita spesso significa modificare anche il lavoro. Ed è proprio quello che molti di voi si imporranno di fare all’inizio del 2025. Il consiglio delle stelle è quello di affrontare subito i problemi d’amore o problemi lavorativi. Insomma, sarebbe meglio darsi da fare nella giornata di venerdì, perchè le giornate di sabato e domenica potrebbero essere un po’ caotiche e confusionarie a causa di stelle poco chiare e poco costruttive.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ultimamente avete avuto qualche problema di natura fisica che vi ha un po’ scombussolati. E’ normale che queste feste per qualcuno siano stati velati da un po’ di malinconia o di tristezza, magari per qualcuno che non c’è più, ma adesso state cercando nuove motivazioni. Cercate di non pensare al passato ma guardate avanti con maggiore ottimismo. Il vostro Capodanno dovrà essere improntato alla tranquillità e al focolare domestico. Meglio pochi amici attorno a te.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il vostro segno ha ancora la Luna in buon aspetto. Da tre giorni a questa parte sembra davvero che siate molto ispirati. State riabilitando tante persone che da tempo avevate messo da parte o avete sottovalutato. L’Oroscopo del giorno prevede anche un Capodanno che nascerà sotto il segno del Sole e Luna, che saranno in ottimo aspetto. Cercate di organizzare qualcosa che davvero possa soddisfare le vostre aspettative evitando compromessi al ribasso magari circondandovi da persone che vi sono sgradite.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La Luna nel vostro segno zodiacale vi infonde ottimismo e una grande voglia di organizzare qualcosa di speciale in questo fine settimana. Dal punto di vista legale o burocratico ci sono ancora delle questioni da chiarire. Con Giove in opposizione non mancheranno di certo i problemi. Magari qualcuno sta ancora aspettando dei soldi che non arrivano o la soluzione ad una pratica. In amore Venere sarà ancora attiva, ma Gennaio potrebbe essere fatale per le coppie in bilico. Se avete dei dubbi, sarà meglio parlare adesso.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In queste ultime due giornate sarete davvero forti e determinati grazie anche alla protezione delle stelle. Provenite sicuramente da una fase in cui vi siete addossati delle responsabilità che non sono le vostre perchè non sapete dire di no quando c’è da mettersi in gioco. Quando le persone si aspettano troppo da voi finite sotto pressione e questo può generare in voi un grande disagio. Il 2025 sarà un anno di grande recupero per voi, ecco perchè non bisogna perdere l’ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Venere nel segno vi spinge a guardare in positivo il vostro futuro. Tutti coloro che hanno detto di no ad un amore magari adesso ci stanno ripensando. Le stelle vi invitano ad essere intraprendenti in questi ultimi giorni dell’anno e a rischiare qualcosa in più. Giove resta attivo e soprattutto in primavera potrebbe produrre degli effetti esaltanti per la vostra vita. Cercate di organizzare un Capodanno facendovi circondare solo da persone sincere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Nei nuovi amori sarà importante fare una verifica che potrebbe arrivare a gennaio. Magari qualcuno ha ancora in testa un amore finito e spera ancora di recuperare. Cercate di non dare peso agli eventi e di vivere con leggerezza anche questo periodo in cui non sono mancate le delusioni. Dal giorno 30 avrete una bella combinazione di pianeti che illuminerà il vostro segno. Cercate di trascorrere un Capodanno divertente ed evitate di chiudervi in casa.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.