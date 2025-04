Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 25 aprile 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 25 aprile 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna nel segno vi darà una grande passionalità ma anche la voglia matta di dire tutto quello che pensate e di liberarvi di un peso. Tutti i vostri atteggiamenti sono positivi, torna anche la voglia di amare e di risolvere tutte quelle conflittualità che sono nate di recente. Qualsiasi cosa dobbiate programmare o decidere sarà meglio farlo almeno entro maggio, perché da giugno le cose potrebbero cambiare drasticamente e le opportunità potrebbero ridursi sensibilmente.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Stelle ancora efficaci per il Toro la cui filosofia è quella di avere una stabilità economica e sentimentale. Il vostro è il segno della tradizione legata alla famiglia. Nonostante tutto le stelle del momento parlano di grandi novità e di un grande cielo per chi vuole annunciare una convivenza o un matrimonio. In amore dovreste cercare di non rimanere prigionieri del passato, soprattutto se provenite da una delusione sentimentale. È ora di darsi da fare e di conoscere persone intriganti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le stelle sono finalmente attive e quindi ogni vostra azione sarà positiva o comunque vi aiuterà a stare bene con voi stessi. In questa fine di aprile potreste scoprire che una amicizia potrebbe diventare qualcosa in più, soprattutto per i cuori solitari. Cresce anche l’ansia di prospettiva, soprattutto per chi ha un progetto stimolante in ballo. Guardando le stelle di maggio, proprio quei progetti a cui state lavorando adesso potrebbero finalmente sbocciare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il segno del Cancro si trova in una condizione di forza. Cercate di pensare al futuro in modo positivo anche per ritrovare l’armonia interiore che ultimamente è stata messa in discussione da qualche evento negativo. Le stelle non aiutano i rapporti insanabili. Entro fine mese dovrete capire cosa fare soprattutto se state vivendo una storia conflittuale. Le persone che hanno maturato un buon curriculum potrebbero ricevere ben presto una chiamata interessante.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi avete la Luna dalla vostra parte e questo vi renderà irresistibili e intraprendenti. La sorte potrebbe favorire chi è reduce da una brutta separazione e vuole rimettersi in gioco. Le prossime settimane saranno fondamentali per chi deve affrontare delle sfide e vuole assolutamente vincerle. I prossimi mesi saranno anche fondamentali per chi deve prendere una decisione importante che riguarda la famiglia. Se vivete nell’ambito di una coppia in bilico, suggerisce Paolo Fox, forse è venuto il momento del dentro o fuori.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La cosa migliore di questo cielo è la vostra grande capacità di azione. State risolvendo con la logica problemi che fino a un po’ di tempo fa vi creavano ansia e stress. Stanno arrivando risposte importanti anche per quanto riguarda il lavoro e la professione. Dal punto di vista sentimentale ci sarà ancora da tribolare. Se avete accanto la persona giusta, entro maggio potrebbe arrivare un chiarimento risolutivo. Se state invece con la persona sbagliata, forse è arrivato il momento di scelte drastiche.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questo cielo vi chiede di dare maggiore attenzione al lavoro. Questo non vuol dire che l’amore non vi interessa, ma solo che al momento ci sono altre priorità. Alcuni rapporti sono stati sul punto di saltare forse perché state cercando maggiori garanzie. La Bilancia è un segno che ogni tanto entra in ansia e che paradossalmente può perdere equilibrio se qualcosa non funziona come si deve. Le storie che non funzionano presto potrebbero essere messe alla prova dalla vita e dovranno arrivare al dunque.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo momento le vostre intuizioni sono al top anche perché avete stelle che premiano la vostra capacità di prevedere il futuro. Va detto anche che con Venere in buon aspetto, anche le collaborazioni potrebbero iniziare a funzionare meglio. Dovreste però evitare arrabbiature che potrebbero peggiorare le cose. A volte fare buon viso a cattivo gioco può essere la giusta soluzione per non smarrire la bussola. Avete stelle che premiano la famiglia e le relazioni con gli affetti più cari.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo è un grande cielo anche grazie ad una Luna attiva che consentirà il recupero anche a chi è stato male. Confronti e scontri con collaboratori e soci sono stati parecchi negli ultimi mesi, ma adesso state recuperando anche quei rapporti che si erano deteriorati, grazie anche ad un nuovo spirito conciliante che vi ammanta. Le ansie del passato pian piano stanno svanendo anche perché adesso state recuperando fiducia verso il futuro e da giugno andrà ancora meglio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Per il segno del Capricorno sarà importante recuperare dopo una fase di incomprensioni in amore. Chi è stato troppo malinconico o proviene da una fase di crisi non dovrà dimostrarsi sorridente se non è convinto di ciò che sta facendo. Cercate di capire cosa sta succedendo dentro di voi e dovrete farlo adesso, anche perché da maggio avrete stelle che vi renderanno più intolleranti. Le stelle vi invitano a parlare, chiarire e confrontarvi con serenità con gli altri. Se avrete questo atteggiamento, sarà anche più facile concludere buoni accordi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il fine settimana sarà positivo per l’amore soprattutto se in passato avete vissuto una fase un po’ complicata. Ci sarà modo di vivere anche storie part time o flirt che per voi rappresentano la condizione ideale, visto che non amate vivere relazioni chiuse e opprimenti. Riflettete bene sulle condizioni del futuro anche perché avrete Giove che vi consentirà di concludere accordi importanti o di rinnovare una collaborazione che si è rivelata molto propizia e profittevole.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Oggi avete un cielo valido per dimenticare qualche triste trascorso. Giove contrario ha bloccato alcuni programmi nelle ultime settimane anche se il bilancio da inizio anno è molto favorevole se facciamo una media ponderata. Non è un cielo negativo in amore, ma se avete accanto una persona che non collima con i vostri desideri o che rappresenta un limite alle vostre ambizioni, potreste decidere di allontanarla, anche perché adesso avete chiari nella vostra mente e nel vostro cuore gli obiettivi che volete raggiungere.

