Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 20 novembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 20 novembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi potrebbe iniziare con qualche piccolo contrattempo e una certa insofferenza nei confronti di chi non rispetta i vostri tempi. Sul lavoro sarà importante mantenere la calma, soprattutto quando si tratta di affrontare questioni economiche, accordi o impegni da portare a termine. Meglio riflettere prima di prendere decisioni importanti, evitando risposte dettate dall’impulsività. In amore, qualche incomprensione potrebbe creare momenti di distanza, ma un dialogo sincero aiuterà a ritrovare l’intesa con il partner. Per quanto riguarda la salute, cercate di non accumulare ulteriore stanchezza: concedervi una pausa sarà il modo migliore per recuperare le energie.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questo venerdì mette al centro il bisogno di certezze e stabilità. Le situazioni poco chiare e le promesse che tardano a concretizzarsi potrebbero generare qualche malumore. Sul lavoro conviene concentrarsi sulle attività più urgenti, organizzando gli impegni con precisione e senza lasciarsi condizionare dalla fretta. In amore desiderate attenzioni e conferme, ma sarà importante comunicare apertamente le vostre esigenze. Evitare il silenzio e i musi lunghi favorirà una maggiore comprensione nella coppia. Sul fronte della salute, il riposo e una gestione più equilibrata dei ritmi quotidiani vi aiuteranno a ritrovare la giusta energia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Una giornata dinamica e ricca di stimoli. La curiosità e la capacità di comunicare saranno alleate preziose, soprattutto per stringere nuovi contatti e affrontare questioni rimaste in sospeso. Sul lavoro potrete trovare soluzioni efficaci a piccoli problemi oppure ottenere risposte utili durante una trattativa. Anche in amore torna il desiderio di condividere esperienze, parlare e vivere momenti piacevoli con le persone importanti. La complicità non mancherà, soprattutto per chi saprà mettere da parte le preoccupazioni. La forma fisica appare discreta: dedicare del tempo al movimento e alle attività all’aria aperta contribuirà a mantenere alto il buonumore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni avranno un ruolo importante nel corso della giornata. Nel lavoro sarà utile procedere senza forzature, concentrandosi sulle proprie responsabilità e senza farsi carico di ogni urgenza. In amore emerge il desiderio di maggiore vicinanza e sicurezza affettiva. Se avete bisogno di attenzioni, cercate di comunicarlo con serenità, senza aspettarvi che il partner comprenda tutto spontaneamente. Per stare bene, sarà importante ritagliarsi uno spazio tranquillo, possibilmente lontano da tensioni e situazioni stressanti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Si ritrova entusiasmo e voglia di mettersi in evidenza. Questo venerdì può rappresentare una buona occasione per dimostrare le proprie capacità, avanzare un’idea o affrontare una questione professionale con maggiore determinazione. La sicurezza personale sarà un punto di forza, soprattutto nei rapporti con colleghi e collaboratori. Anche in amore si respira un clima più caloroso: passione, dialogo e desiderio di condivisione favoriscono il recupero dell’intesa nella coppia. Buone prospettive anche per i rapporti familiari. La vitalità è in aumento e vi permette di affrontare gli impegni con uno spirito più positivo, senza rinunciare a qualche momento dedicato a voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

E’ arrivato il momento di stabilire quali siano le vere priorità. Non tutti gli impegni meritano la stessa attenzione e imparare a selezionare le attività sarà fondamentale per evitare inutili dispersioni di energie. Nel lavoro precisione e organizzazione vi consentiranno di rispettare le scadenze e affrontare con metodo anche le questioni più complesse. In amore, invece, sarebbe opportuno lasciare un po’ da parte le critiche e il desiderio di avere sempre tutto sotto controllo. Un atteggiamento più spontaneo può migliorare sensibilmente il rapporto con il partner. La salute richiede qualche attenzione in più: una pausa rilassante vi aiuterà a liberarvi delle tensioni accumulate.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La ricerca dell’armonia vi accompagnerà in questo venerdì, anche se una scelta personale o professionale potrebbe richiedere maggiore determinazione. Sul lavoro cercate di mantenere un atteggiamento collaborativo, senza però assumervi responsabilità che non vi competono. Stabilire confini precisi vi permetterà di gestire meglio il tempo e le energie. In amore, parlare con sincerità sarà fondamentale per superare eventuali incomprensioni e ritrovare la serenità nella relazione. Anche un piccolo chiarimento può fare la differenza. Per quanto riguarda il benessere fisico, evitate di riempire eccessivamente la giornata di impegni: rallentare e dedicarvi a qualcosa di piacevole vi farà bene.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Determinazione, intuito e capacità di osservazione caratterizzano la giornata di oggi. Sul lavoro potrete affrontare con maggiore sicurezza alcune questioni che richiedono attenzione, soprattutto se riguardano accordi, trattative o progetti portati avanti da tempo. La vostra costanza potrebbe finalmente produrre risultati incoraggianti. In amore le emozioni si fanno intense e cresce il desiderio di vivere rapporti autentici, senza ambiguità. Per chi è in coppia potrebbe essere il momento giusto per affrontare un discorso importante e ritrovare una maggiore complicità. Anche la vitalità è buona, ma attenzione a non esagerare con gli impegni: rispettare i propri limiti resta fondamentale.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Un venerdì da affrontare con una rinnovata voglia di cambiamento. Il desiderio di fare nuove esperienze e guardare oltre gli impegni abituali sarà particolarmente forte. Nel lavoro potrebbero emergere idee interessanti o la possibilità di sperimentare nuove strade. Prima di compiere passi importanti, tuttavia, sarà necessario valutare con attenzione le conseguenze delle proprie scelte. In amore la trasparenza rappresenta la strada migliore per rafforzare il rapporto: condividere desideri, aspettative e progetti aiuterà a costruire una maggiore sintonia. La salute beneficia del movimento e del contatto con la natura. Una passeggiata o un’attività all’aperto saranno ottimi alleati per ritrovare il buonumore.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Serietà e senso pratico continuano a guidare le vostre scelte. La giornata si presta ad affrontare gli impegni con disciplina, soprattutto sul lavoro, dove la costanza potrebbe portare risultati interessanti. Attenzione, però, a non pretendere troppo da voi stessi e a non accumulare responsabilità oltre il necessario. In amore potreste apparire più riservati del solito, rischiando di trasmettere una sensazione di freddezza a chi vi sta vicino. Mostrare i vostri sentimenti attraverso piccoli gesti e parole sincere aiuterà a rafforzare il legame. Sul piano fisico, è consigliabile prestare attenzione alle tensioni muscolari e alla schiena, concedendovi pause e un riposo adeguato.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La creatività sarà particolarmente stimolata durante questa giornata. Potreste individuare soluzioni alternative a problemi che sembravano difficili da risolvere, soprattutto grazie al confronto con persone che hanno punti di vista differenti dal vostro. Nel lavoro sarà importante mantenere una certa flessibilità, evitando di difendere a tutti i costi le proprie idee. In amore emerge il bisogno di autonomia, ma questo non deve trasformarsi in distanza emotiva. Spiegare con chiarezza ciò che desiderate permetterà al partner di comprendere meglio il vostro atteggiamento. Per il benessere generale, cercate di alternare gli impegni intellettuali a momenti di svago e relax.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sensibilità e intuizione saranno le caratteristiche principali di oggi. La capacità di comprendere gli stati d’animo delle persone vicine vi permetterà di affrontare anche situazioni delicate con particolare attenzione. In ambito lavorativo potrete fare affidamento sulla vostra flessibilità e sulla capacità di cogliere dettagli che ad altri potrebbero sfuggire. In amore prevalgono romanticismo e tenerezza: sarà una giornata favorevole per ritrovare la complicità con il partner o lasciarsi coinvolgere da nuove emozioni. Anche il benessere psicofisico merita attenzione. Ascoltare buona musica, dedicarsi a un hobby o trascorrere del tempo in un ambiente rilassante vi aiuterà a ritrovare equilibrio e serenità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.